La Copa Mundial de Fútbol 2026 está por comenzar y YouTube se ha preparado para ser el epicentro digital del torneo desde el 11 de junio hasta la gran final el 19 de julio. Si no quieres perderte ni un segundo de la acción, aquí te explicamos cómo seguir cada partido y contenido exclusivo a través de la plataforma pero antes tenemos que aclararte que el acceso para todos los partidos del torneo es para usuarios internacionales.

Sintoniza las transmisiones en vivo y los primeros minutos

YouTube ha establecido alianzas estratégicas con los principales radiodifusores del mundo. Gracias a esto, la mayoría de los canales oficiales de televisión que tienen los derechos de transmisión ofrecerán los primeros 10 minutos de cada partido totalmente en vivo a través de sus canales de YouTube.

Dependiendo de tu región, busca los canales oficiales de los socios locales (como Fox Sports, Telemundo, BBC, TSN o TUDN) y activa las notificaciones para recibir alertas cuando empiece la transmisión de los encuentros.

Experiencia Premium: YouTube TV y Primetime Channels

Para los usuarios en Estados Unidos, la experiencia es superior. A través de YouTube TV, puedes seguir los partidos de Fox, FS1, Telemundo y Universo con funciones exclusivas:

Multiview: Permite ver múltiples partidos de forma simultánea en la misma pantalla.

Permite ver múltiples partidos de forma simultánea en la misma pantalla. Key Plays: Una función inteligente para ponerte al día con las jugadas más emocionantes si te incorporas tarde al partido.

Una función inteligente para ponerte al día con las jugadas más emocionantes si te incorporas tarde al partido. FOX One: Si te suscribes a través de Primetime Channels, tendrás acceso a los 104 partidos del torneo directamente en YouTube.

Cobertura especial en Brasil y Portugal

Si te encuentras en alguno de estos países, las opciones son aún más amplias:

Brasil: Podrás disfrutar de todos los partidos del torneo en vivo y de forma gratuita a través de CazéTV .

Podrás disfrutar de todos los partidos del torneo en vivo y de forma gratuita a través de . Portugal: El canal de YouTube LiveModeTV transmitirá un partido diario, incluyendo de manera garantizada todos los encuentros de la selección portuguesa.

No te pierdas ni un detalle con los Shorts y resúmenes

Si el horario de los partidos no te permite verlos en directo, no te preocupes. YouTube contará con la biblioteca de contenido más completa:

Shorts: Encuentra resúmenes rápidos con los goles, jugadas de fantasía y momentos virales.

Encuentra resúmenes rápidos con los goles, jugadas de fantasía y momentos virales. Recaps y Compilaciones: Busca “FIFA World Cup 2026™” al finalizar cada jornada para ver los resúmenes oficiales y los compilados de mejores goles del día.

Acceso exclusivo con creadores de contenido

Más allá de la transmisión deportiva tradicional, YouTube ha seleccionado a un equipo de creadores de clase mundial —incluyendo a figuras como Celine Dept, Jesser y otros exponentes internacionales— para llevarte al “detrás de escena”. Ellos estarán en las ciudades anfitrionas, en los entrenamientos y en los estadios, brindándote una visión única y mucho más cercana a lo que sucede fuera de la cancha.

Interactúa con los efectos oficiales de la FIFA

Finalmente, puedes ser parte del evento usando los nuevos efectos de realidad aumentada en la cámara de Shorts. Busca el “Effect Picker” para:

Usar pintura facial con los colores de tu selección.

Jugar al Star Shooter y poner a prueba tu puntería.

y poner a prueba tu puntería. Usar el fotomatón oficial o el desafío de cuenta regresiva de 20 segundos para prepararte para el partido.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 marca un antes y un después en la forma en que consumimos deporte en tiempo real. Con la combinación de transmisiones en vivo, la inmediatez de los Shorts y la visión única que ofrecen los creadores de contenido desde las sedes, YouTube se posiciona como el estadio digital definitivo. Asegúrate de configurar tus alertas en los canales oficiales de los radiodifusores de tu país y prepárate para vivir la pasión del fútbol como nunca antes, desde el pitazo inicial hasta la gran final.