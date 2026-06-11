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Resumen

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Desde la transmisión en vivo de los primeros 10 minutos de cada partido hasta coberturas exclusivas de creadores, descubre cómo seguir la fiesta mundialista a través de YouTube desde cualquier lugar. (Foto: Gemini)
Desde la transmisión en vivo de los primeros 10 minutos de cada partido hasta coberturas exclusivas de creadores, descubre cómo seguir la fiesta mundialista a través de YouTube desde cualquier lugar. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial de Fútbol 2026 está por comenzar y YouTube se ha preparado para ser el epicentro digital del torneo desde el 11 de junio hasta la gran final el 19 de julio. Si no quieres perderte ni un segundo de la acción, aquí te explicamos cómo seguir cada partido y contenido exclusivo a través de la plataforma pero antes tenemos que aclararte que el acceso para todos los partidos del torneo es para usuarios internacionales.

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