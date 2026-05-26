El misterio que rodea a los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) ha dejado de formar parte de la ciencia ficción para convertirse en un asunto de transparencia gubernamental. En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado un proceso de apertura histórica, liberando miles de páginas de registros, videos de combate y testimonios de misiones espaciales a través de sus canales de defensa oficiales.

A través de la creación de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), el Departamento de Defensa unificó los esfuerzos para catalogar incidentes que van desde la Guerra Fría hasta la actualidad. ¿Qué dicen realmente estos archivos desclasificados? A continuación te mostramos algunos de los archivos desclasificados por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Misiones Apolo: Los encuentros lunares registrados por la NASA

Uno de los apartados más consultados dentro de los anales de la desclasificación pertenece a las transcripciones de audio de las misiones lunares Apolo 12 (1969) y Apolo 17 (1972). Durante años, circularon rumores sobre avistamientos de luces extrañas por parte de las tripulaciones mientras orbitaban o descendían en la Luna.

Este archivo contiene 116 páginas de documentación del Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSWP) —el sucesor directo del Proyecto Manhattan después de la Segunda Guerra Mundial— y de la Fuerza Aérea de los EE. UU., relativas a una serie de avistamientos e investigaciones en Sandia, Nuevo México, entre 1948 y 1950. (Foto: AARO)

Los documentos oficiales liberados exponen que los astronautas sí reportaron destellos brillantes y pequeñas partículas anómalas en el vacío espacial. Sin embargo, la conclusión científica de la agencia espacial dista mucho de la teoría alienígena. Según los informes técnicos recopilados por el gobierno, estos fenómenos ópticos —bautizados en su momento como “luciérnagas”— fueron identificados como condensación congelada y fragmentos de hielo que se desprendían del fuselaje de la propia nave, reflejando la intensa luz solar sin la distorsión de una atmósfera. Puedes revisar el trasfondo de estas investigaciones y los marcos históricos en el Sitio Oficial de la AARO.

Documentos de la CIA: El espionaje de UAPs durante la Guerra Fría

Las agencias de inteligencia norteamericanas siguieron de cerca cualquier anomalía aérea global durante los años de tensiones geopolíticas con el bloque soviético, temiendo el desarrollo de armas secretas avanzadas.

El caso de la Base de Sandia (1948-1950): Los expedientes desclasificados detallan constantes oleadas de “orbes verdes” y “discos” maniobrando a velocidades extremas cerca de esta instalación militar crítica en Nuevo México, el núcleo de su programa nuclear.

Los expedientes desclasificados detallan constantes oleadas de “orbes verdes” y “discos” maniobrando a velocidades extremas cerca de esta instalación militar crítica en Nuevo México, el núcleo de su programa nuclear. El objeto verde en la URSS (1973): Memorandos internos de la CIA documentaron el seguimiento exhaustivo a un fenómeno luminoso verde no identificado en el espacio aéreo soviético.

Toda la documentación histórica de inteligencia y los registros desclasificados de actividades de defensa aérea desde 1945 pueden comprobarse de primera mano en el Archivo del Registro Histórico de la AARO en PDF, donde el Departamento de Defensa detalla los programas del gobierno estadounidense.

Videos de cazas de combate: Evidencia térmica en zonas de conflicto

El Pentágono ha digitalizado y publicado de manera abierta las grabaciones capturadas por los sensores ópticos de infrarrojos de barrido frontal (FLIR) integrados en aeronaves y drones militares. Tres incidentes modernos destacan en la base de datos oficial:

Caso Irán (2022): Registrado formalmente bajo el título “4 UAP Formation Iran”, donde se aprecia un caza militar haciendo seguimiento a cuatro cuerpos esféricos que viajan en formación compacta sobre el mar. Caso Siria (UAP de Medio Oriente): El metraje capturado por un dron MQ-9 expone una esfera metálica cruzando el cielo a gran velocidad sin alas, superficies de control ni sistemas de propulsión visibles a simple vista. Derribo en Lake Huron (2023): Los registros del comando de defensa aérea detallan el momento en que un caza F-16 interceptó y destruyó un objeto cilíndrico sobre aguas del norte del país.

Imágenes probablemente derivadas de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de los EE. UU. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024. (Foto: AARO)

Los videos originales en alta resolución junto con sus análisis de telemetría militar se encuentran disponibles para el público general directamente en la Galería de Casos de UAP del Departamento de Defensa.

Estos fueron algunos de los casos tanto de la primera como de la segunda tanda de archivos desclasificados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.