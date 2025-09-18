“Dandadan” cierra su segunda temporada a la altura de la emoción y la locura

Cuando terminas de ver el episodio 12 de la temporada 2 de “Dandadan”, lo primero que se te viene a la mente es: otra vez Science Saru lo hizo. Igual que en la primera temporada, el estudio nos deja con un cliffhanger monumental, pero esta vez con un nivel de animación y creatividad que logra duplicar el impacto. Lo curioso es que ya no sorprende que un capítulo de “Dandadan” sea bueno, lo sorprendente es que cada vez encuentran nuevas formas de elevar lo que ya parecía insuperable.

Vimos la segunda temporada de “Dandadan” y aquí te contamos qué nos pareció y cómo podría desenvolverse lo que sigue en la historia.

Una batalla titánica con sabor a sorpresa

El episodio final se titula “¡Enfrentamiento! ¡Kaiju del espacio vs. robot gigante!”, y desde ahí ya nos adelanta lo que vamos a ver: un enfrentamiento de escala colosal. Cualquier fan del anime mecha o incluso de Gundam podría anticipar que la batalla sería pesada, lenta y llena de golpes monumentales. Pero “Dandadan” decide romper con esa expectativa: el movimiento es ágil, energético y tiene un flujo más cercano a la personalidad de los personajes que a la lógica de un robot.

Lo fascinante es cómo el estudio no se queda atrapado en las reglas de su propio universo. Sí, tenemos a un Buda gigante convertido en mecha y un kaiju que crece sin control, pero la animación evita caer en lo obvio y opta por la velocidad, la ligereza y el humor.

Este fue el mecha creado por Kinta Sakata, uno de los principales personajes de esta temporada de "Dandadan". (Foto: Crunchyroll)

El poder del movimiento como narrativa

Uno de los grandes logros de este episodio es cómo Science Saru utiliza el movimiento para dar escala épica sin perder humanidad. No solo en la pelea entre titanes, sino en momentos más pequeños, como cuando Momo y Aira corren por la casa reconstruida tratando de encontrar un lugar para vomitar después del esfuerzo.

Esos detalles hacen que la animación no sea solo un espectáculo visual, sino también una forma de transmitir personalidad. Cada gesto, cada carrera, cada caída, mantiene el ritmo narrativo incluso en los planos cerrados.

Entre lo ridículo y lo entrañable

Otro aspecto que me encantó fue la energía caótica de los personajes intentando pilotar juntos el robot. Parece casi un sketch de marionetas, con todos discutiendo y peleándose por quién tiene el control. Kinta, como siempre, intenta ponerse en el centro, y lo que podría ser una caricatura de otaku se convierte en un retrato tierno y hasta emotivo.

En una escena breve pero poderosa, se nos muestra cómo Kinta ha sido ridiculizado por sus gustos. Lo vemos aferrado a su amor por los robots, y lejos de avergonzarse, declara que no le importa lo que piensen los demás. En ese instante, “Dandadan” nos recuerda algo esencial: amar lo que amas está bien, aunque otros no lo entiendan.

El MVP de la temporada 2, Sakata Kinta

Kinta Sakata se ha convertido en el MVP indiscutible de la temporada 2 de “Dandadan”. Aunque siempre fue el más caótico del grupo, esta vez su pasión por los robots y su inquebrantable entusiasmo lo colocan en el centro de la acción. Lo que podría verse como una simple obsesión otaku termina siendo clave para que el equipo pueda enfrentarse al kaiju espacial, ya que Kinta no solo aporta ideas disparatadas, sino también la convicción de que amar algo con todas tus fuerzas puede darte el valor necesario para enfrentarte a lo imposible. Su momento de sinceridad, cuando admite que no le importa lo que los demás piensen porque los robots lo hacen feliz, lo eleva más allá del comic relief y lo convierte en el corazón emocional de la temporada.

A persar de que el arco trataba del Devil Eye, Kinta Sakata se llevó todos los premios al MVP. (Foto: Crunchyroll)

Okarun y el arte del caos

El episodio también nos regala un momento espectacular con Okarun. Después de que presionan botones al azar y él es lanzado fuera del robot, tenemos una secuencia de animación que no necesitaba tanto detalle… pero lo agradecemos. Su caída libre es retratada con un realismo y dinamismo que te marean, casi como si cayeras con él.

Más adelante, su relación con el Evil Eye vuelve a ser uno de los puntos cómicos más efectivos. Okarun prácticamente se convierte en su niñera, intentando evitar que se meta en problemas, lo que genera escenas absurdas pero entrañables. Incluso hay una adición respecto al manga: Okarun intenta convencer a Jiji de volver a la normalidad ofreciéndole bollos calientes, y esa simpleza termina siendo de lo más memorable del capítulo.

El dúo imparable: Momo y Aira

Si hay algo que el final de temporada deja clarísimo, es que Momo y Aira son las grandes luchadoras del grupo. Entre los poderes acrobáticos de Aira y la fuerza psíquica de Momo, logran coordinarse para ejecutar un lanzamiento que derriba al kaiju de manera espectacular.

Lo más interesante no es solo el resultado, sino cómo se refleja su dinámica. Aunque pasan el tiempo discutiendo, en los momentos clave funcionan como un verdadero equipo. Son las que cargan con el peso de salvar al grupo, y el episodio lo subraya con una secuencia vibrante y llena de energía.

Más allá de la pelea: detalles que importan

Algo que me sorprendió mucho es que, incluso fuera de la gran batalla, el episodio sigue rebosante de creatividad visual. Las cámaras que siguen a Momo corriendo, los encuadres extraños de la casa reconstruida, los cambios de perspectiva cuando Okarun busca a Jiji en la multitud… todos esos detalles demuestran que el estudio se divierte animando hasta lo cotidiano.

El episodio tiene tanta vida en los gestos pequeños como en los choques de titanes. Y ahí radica parte del encanto de “Dandadan”: no se trata solo de quién gana o pierde una pelea, sino de cómo los personajes viven esos momentos, cómo interactúan y cómo revelan sus personalidades en cosas mínimas.

El peso de ser jóvenes

Lo que también queda claro en este final es que los protagonistas no dejan de ser adolescentes. Por mucho que estén enfrentando alienígenas, kaijus o fenómenos paranormales, sus preocupaciones, gustos y conflictos siguen siendo los de cualquier chico de su edad.

El anime nos recuerda que su fortaleza no viene de ser héroes invencibles, sino de ser un grupo de amigos que, pese a sus rarezas, se complementan y se apoyan. Eso es lo que hace que cada secuencia emocional resuene más: porque no son guerreros perfectos, son jóvenes aprendiendo a quererse a sí mismos y a los demás.

La aparición de Bamora y el beso al final con Okarun fue algo que ningún seguidor del anime de "Dandadan" se esperaba. (Foto: Crunchyroll)

El cliffhanger final y la llegada de Bamora

El cliffhanger final de la temporada 2 de “Dandadan” no pudo ser más explosivo: justo después de la batalla, Momo sale y se encuentra con la impactante escena de Bamora besando a Okarun. El gesto es tan inesperado como desconcertante, no solo porque el alienígena revela su verdadero rostro al despojarse del disfraz de kaiju, sino porque ese beso pone de cabeza la dinámica emocional entre los protagonistas.

La reacción de Momo, atrapada entre la sorpresa, los celos y la confusión, marca un punto de quiebre que promete desencadenar nuevas tensiones en la historia. Más allá de la pelea de titanes, este giro íntimo y personal es el verdadero golpe de efecto que nos deja con ansias de una tercera temporada.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “Dandadan” están disponibles en Crunchyroll y Netflix.