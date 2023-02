Dentro de lo que son los animes que nos presenta Crunchyroll, tenemos una lista de doblajes únicos que han marcado nuestra época; sin embargo, las novedades llegan cuando las animaciones japonesas recién salidas se presentan con su doblaje al español latino, motivo por el cual se creó “jueves de doblaje”.

¿Qué es “jueves de doblaje”?

Los “jueves de doblaje” de Crunchyroll son un evento semanal en el que se estrenan episodios de series de anime dobladas al español latinoamericano. Este evento tiene lugar todos los jueves y se lleva a cabo en la plataforma de Crunchyroll.

Durante los “jueves de doblaje”, se estrenan nuevos episodios de series de anime populares dobladas al español latinoamericano. Los usuarios de Crunchyroll pueden disfrutar de estas series en su idioma original, subtituladas al español, o en su versión doblada al español latinoamericano.

Los “jueves de doblaje” son una excelente oportunidad para los fanáticos de anime de habla hispana de disfrutar de sus series favoritas en su propio idioma. Además, Crunchyroll se ha esforzado por trabajar con los mejores actores de doblaje y estudios de doblaje en Latinoamérica para ofrecer una experiencia de doblaje de alta calidad.

Lista de animes del mes de marzo con doblaje

2 de marzo: “KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson”

"KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson", la película, llega a "jueves de doblaje". (Foto: Crunchyroll)

“KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson” es una película basada en la serie de novelas ligeras “KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!-”.

La película sigue las aventuras de Kazuma Satou, un joven que murió en la Tierra y fue enviado a un mundo de fantasía llamado “Aldea Carmesí”. Allí, Kazuma se une a un grupo de héroes un tanto disfuncionales compuesto por Aqua, la diosa del agua; Megumin, una poderosa maga especializada en explosiones; y Darkness, una guerrera aficionada al masoquismo.

Cuando una misteriosa secta comienza a amenazar la paz en Aldea Carmesí, Kazuma y sus amigos se unen para detenerlos. En su camino, se encontrarán con nuevas amenazas, así como con viejos amigos y enemigos, incluyendo a Yunyun, una solitaria maga que busca la ayuda de Kazuma y su grupo para enfrentar a la secta y salvar a su pueblo.

La película combina la comedia y la acción en un universo de fantasía lleno de personajes excéntricos y situaciones hilarantes, y sigue la línea de la serie de televisión en cuanto a su estilo de animación y humor.

9 de marzo: Dragon Ball Z (capítulos 195 al 253

Dragon Ball Z. (Foto: Toei Animation)

Esta tanda de episodios abarca lo que se vive en el otro mundo post saga de Cell, en donde Gokú se encuentra recorriendo el camino de la serpiente, así como también el inicio de la saga de Majin Bu.

30 de marzo: Dragon Ball Z (Capítulos 254-291)

Esta tanda abarca la saga de Majin Bu, empezando por el capítulo donde le disparan al pequeño perrito que Bu y Mr. Satán habían adoptado, creando así a Bu 100% maldad y dando los inicios del enemigo más poderoso de todo Dragon Ball Z.

16 de marzo: “Girlfriend, girlfriend” (Primera temporada, capítulos 1 al 12)

"Girlfriend, Girlfriend". (Foto: Crunchyroll)

“Girlfriend, Girlfriend” es una serie de anime de comedia y romance que se estrenó en julio de 2021.

La serie sigue a Naoya Mukai, un estudiante de secundaria que ha estado enamorado de su amiga de la infancia, Saki Saki, desde hace mucho tiempo. Un día, Naoya se confiesa a Saki y ella acepta ser su novia. Sin embargo, poco después de comenzar su relación, Naoya conoce a otra chica llamada Nagisa Minase, quien también se enamora de él y le confiesa sus sentimientos.

Ante esta situación, Naoya decide ser honesto con ambas chicas y les propone una relación poliamorosa en la que las tres sean novias. A pesar de las dudas y la incomodidad inicial, Saki y Nagisa aceptan y juntos intentan hacer que su inusual relación funcione.

La serie explora los desafíos y las situaciones divertidas que surgen de esta relación poco convencional, mientras que los personajes tratan de encontrar un equilibrio y enfrentan los celos, la inseguridad y los conflictos que surgen en su día a día.

23 de marzo: “Welcome to Demon School! Iruma-kun”

"Welcome to Demon School! Iruma-kun" también llega a "jueves de doblaje". (Foto: Crunchyroll)

“Welcome to Demon School! Iruma-kun” es una serie anime de comedia y fantasía que se estrenó en el año 2019.

El anime nos cuenta la historia de Iruma Suzuki, un niño humano de 14 años que es vendido por sus padres a un demonio llamado Sullivan en el mercado de los demonios. Sullivan es el director de la “Baba Nueva”, una escuela para demonios, y adopta a Iruma como su nieto para darle la oportunidad de asistir a la escuela y aprender sobre el mundo demoníaco.

Aunque Iruma inicialmente se siente abrumado por su nuevo entorno, pronto hace amigos y comienza a descubrir sus habilidades ocultas como humano. Junto con sus nuevos amigos, Iruma se enfrenta a desafíos y peligros mientras intenta mantener en secreto su verdadera identidad como humano.

La serie combina la comedia y la fantasía en un mundo lleno de personajes excéntricos y situaciones hilarantes, mientras Iruma aprende a navegar en su nuevo entorno y descubre su lugar en el mundo demoníaco.