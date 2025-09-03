Dwayne “La Rosa” Johnson dejó boquiabiertos a los asistentes del Festival de Venecia 2025. El actor, conocido por su imponente figura en películas de acción y franquicias taquilleras, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia con una apariencia súper distinta para el estreno de “The Smashing Machine”.

Durante la proyección, Johnson recibió una ovación de pie de 15 minutos, uno de los aplausos más largos que se recuerdan en el certamen desde el celebrado recibimiento a Brendan Fraser por “The Whale” en 2022. Al borde de las lágrimas, el actor de películas como “Moana” y “Entrenando a papá” estaba muy emocionado cuando se escuchaban los aplausos.

El cambio físico de Dwayne Johnson

Con 27 kilos menos y una constitución mucho más delgada de lo habitual, La Roca sorprendió al público en la Mostra de Venecia. Esta transformación, a diferencia de otros actores que aumentan masa muscular para sus papeles, fue en dirección opuesta, pues buscó abandonar la imagen de héroe de acción musculoso con la que Hollywood lo había encasillado, según comentó a Variety.

"The Smashing Machine" es una película dirigida por Benny Safdie.

Dwayne Johnson es Mark Kerr y Emily Blunt, la esposa del luchador, en la película "The Smashing Machine".

Dwayne Johnson es Mark Kerr y Emily Blunt, la esposa del luchador, en la película "The Smashing Machine". El actor se ha referido a la actriz como "su mejor amiga".

Johnson explicó que llevaba tiempo queriendo explorar nuevas facetas más allá de las películas “box office” (blockbuster). “He querido esto desde hace mucho tiempo. En Hollywood, todo se ha vuelto sobre la taquilla, y eso puede empujarte a una esquina. Pero yo quería más. Tenía este deseo ardiente de preguntarme: ‘¿Y si puedo hacer algo más?’”, dijo el actor al medio.

Así como disfrutó de grandes producciones, como “Jumanji”, “Black Adam” o “Rápidos y Furiosos”, también confesó que en los últimos años comenzó a cuestionarse si realmente estaba viviendo su sueño o el de los demás. “Podía conformarme y no causar problemas, pero preferí arriesgarme y vivir mi propio sueño”, señaló.

¿De qué se trata “The Smashing Machine”?

Dwayne Johnson es el luchador Mark Kerr en la película "The Smashing Machine".

La película dirigida por Benny Safdie narra la vida de Mark Kerr, dos veces campeón de los pesos pesados de la UFC y una figura marcada por el éxito deportivo y las luchas personales con las adicciones. Johnson es el protagonista de esta historia biográfica, mientras que Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la pareja y luego esposa del luchador, de quien se divorció en 2015.

El filme compite en la selección oficial del Festival de Venecia, un escaparate clave para iniciar la temporada de premios. La crítica especializada ya describe la actuación de Johnson como “la mejor de su carrera”, un comentario que lo sitúa en la conversación sobre los próximos Premios Oscar.

En la conferencia de prensa en Venecia, Johnson reiteró su decisión de alejarse de los “taquillazos palomiteros” y buscar proyectos con mayor carga dramática. “He estado asustado de ir hacia lo profundo, lo intenso y lo crudo hasta ahora. Esta oportunidad me permitió finalmente hacerlo”, confesó.

Con una ovación de 15 minutos en Venecia tras la proyección de la cinta, la carrera hacia el Oscar parece haber comenzado para Dwayne Johnson.