“El Chavo del 8″ continúa posicionada como una de las series favoritas para el público en Latinoamérica. La historia del personaje interpretado por Roberto Gómez Bolaños cautivó a los espectadores desde su estreno en el año 1973. Pero, sin duda, uno de los actores que también se robó la atención fue Raul ‘Chato’ Padilla, quien dio vida a Jaimito, el cartero, en la ficción de Televisa.

El fallecido intérprete dedicó casi toda su vida a la actuación, porque empezó en el medio con tan solo cinco años gracias al apoyo de su padre. Su partida enlutó a sus fanáticos y su gran amigo Gómez Bolaños compartió -años después- la anécdota. ¿Quieres saber qué dijo? A continuación, te lo contamos.

¿De qué murió Chato Padilla?

El 3 de febrero de 1994, el mundo amaneció con la noticia de la repentina partida del actor Raúl ‘Chato’ Padilla a los 75 años. Poco después, se conoció que la causa de su muerte fue una diabetes que, al principio, estaba controlada; sin embargo, se complicó poco después.

Durante el velorio, su esposa y actriz Lili Inclán resaltó que el ‘Chato’ Padilla se había ido a “una gira muy larga, por lo que no lo volveremos a ver, pero lo sentiremos con nosotros, en nuestros corazones”. La familia optó por cremar sus restos.

Más de una década después, en el año 2006, su compañero de set Roberto Gómez Bolaños publicó su libro autobiográfico titulado “Sin querer queriendo” donde contaba que encontró sin vida a Chato Padilla en el set de “Los Coquitos”, programa en el que dio vida a Raúl Morales, el jefe de la comisaría. “Después de grabar lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera. Pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto”, relató.

(Foto: Televisa)

Asimismo, el cómico mexicano escribió que su compañero de reparto “tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga… o sea que ya evitó la fatiga para siempre”.

¿Quién fue Raúl ‘Chato’ Padilla?

Nacido el 17 de junio de 1918 en la ciudad de Monterrey (Nuevo León, México), Raúl Padilla García comenzó a recibir clases de actuación a los 4 años por parte de su padre, el empresario teatral Juan Padilla, quien tenía escuelas de arte dramático.

Pese a encontrar un refugio en la actuación, Chato Padilla recalcó -años después- que no pudo disfrutar de su niñez por empezar a trabajar desde muy pequeño. “Mis primeros años no fueron más que teatro, teatro y teatro. Hoy me doy cuenta de que la vida de todos ha sido normal; la mía no. Mi vida ha sido aburrida, no como la de otro chico. Tengo 64 y empecé a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923. Desde entonces no hice más que actuar”, confesó a la prensa.

Asimismo, ha revelado que, mientras los demás niños de su edad tenían un hogar establecido, él se la pasaba viajando sin un lugar definitivo para quedarse. “Mi vida transcurrió entre escenarios y libretos, primero acompañando a mi padre y luego por mi profesión”, agregó en entrevista con la desaparecida revista Cromos.

(Foto: Televisa)

Su llegada a las telenovelas se dio con “Juan José” del año 1964 y, tiempo después, formó parte del elenco de “El usurpador” (1967), “Rubí” (1968), “Angelitos Negros” (1970) y “Gotita de gente” (1978). En tanto, hizo películas como “El Chanfle” (1979) y “Charrito” (1984). Pero, su fama internacional llegó al ingresar al universo de Chespirito. Actuó en “El Chavo del ocho” y “El Chapulín Colorado”.

En cuanto a su vida personal, Raúl ‘Chato’ Padilla se casó con la actriz mexicana Lili Inclán en el año 1938 y tuvieron tres hijos que siguieron con su legado artístico: Raúl, Aurelia y José Luis. El actor se caracterizó por proteger a su familia y, a diferencia de lo que fue su infancia, nunca obligó a sus hijos a seguir por el camino de la actuación.

¿Dónde ver “El Chavo del 8″ en streaming?

Debido a una disputa por los derechos de los programas de “Chespirito” entre la cadena Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños, los episodios de “El Chavo del 8″ no se encuentran disponibles (de manera completa y legal) desde 2020.

Por ello, solo algunos episodios del universo de este personaje mexicano están en plataformas como YouTube y DailyMotion, aunque con limitaciones. Asimismo, algunos fanáticos de este contenido han optado por subir fragmentos de los episodios a distintas plataformas en streaming. Por ejemplo, Vecindad Ch y El Chavo del 8TV son algunas de ellas.

(Foto: Televisa)

¿Quiénes integran el elenco de “El Chavo del 8″?

La serie mexicana “El Chavo del 8″ es protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, quien está acompañado por Ramón Valdés y Florinda Meza en la pantalla chica.

Estos son los actores que conforman el cast de “El Chavo del 8″:

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo del 8

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda

Carlos Villagrán como Quico

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina

Édgar Vivar como El señor Barriga

Rubén Aguirre como El profesor Jirafales

Angelines Fernández como Doña Clotilde





