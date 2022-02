Conforme a los criterios de Saber más

Simon Leviev, conocido como “El estafador de Tinder” por las varias denuncias de mujeres que aseguraron haber sido timadas por él en la aplicación de citas, reapareció desde su natal Israel para dar la que ha sido su primera entrevista desde que se estrenó el documental en Netflix con las acusaciones en su contra.

El hombre de 31 años conversó con el medio estadounidense Inside Edition, que compartió en sus plataformas digitales un adelanto del diálogo en el que, además de negar los cargos, presentó a Kat Konlin, su actual novia.

“No soy un estafador de Tinder”, dijo el israelí, cuyo verdadero nombre es Shimon Heyada Hayut, en el adelanto de 1 minuto que liberó el citado medio. “No soy un fraude ni un impostor. La gente no me conoce, así que no me pueden juzgar”, añadió el joven en la entrevista de dos partes que se estrenarán las noches del 21 y 22 de febrero.

“Yo solo era un chico soltero que quería conocer chicas en Tinder”, continuó el llamado ‘Estafador de Tinder’ tras referirse a sí mismo como “el más grande caballero”.

En la entrevista, Hayut está acompañado de Kat Konlin, su actual pareja, quien, de acuerdo a lo anunciado por Inside Edition, explicará las razones por las que sigue con el israelí a pesar de las denuncias en su contra.

En “El estafador de Tinder”, documental disponible en Netflix, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, tres de las principales víctimas de Hayut, relatan cómo este joven se hizo pasar por un millonario en Tinder y las sedujo para luego robarles elevadas cifras de dinero.

Desde su estreno en Netflix, el 2 de febrero del 2022, el documental ha sido visto por más de 50 millones de personas.

