Este 6 de abril llega a las salas de cine “El exorcista del Papa”, la película protagonizada por Russell Crowe inspirada en la vida y exorcismos del padre Gabriele Amorth.

En “El exorcista del Papa”, Crowe encarna al padre Amorth mientras toma el caso de la posesión de un niño, y su investigación conduce a un secreto que el Vaticano ha estado tratando de mantener durante siglos. La película está inspirada en los más de 100,000 exorcismos que realizó el Padre Amorth, para el Vaticano.





Dirigida por Julius Avery (Overlord), a partir de un guión original de Michael Petroni y Evan Spiliotopoulos, “El exorcista del Papa” está basada en los libros “An Exorcist Tells His Story” y “An Exorcist: More Stories” del propio Padre Amorth.

Un exorcista popular

El padre Gabriele Amorth fue quizás el exorcista más conocido del mundo. Junto con el padre René Laurentin, fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1994. Casi 20 años después, esta cuenta con 800 miembros exorcistas y 120 auxiliares.

En sus 30 años de ministerio, hasta su muerte a los 91 años, se calcula que realizó cerca de 160.000 exorcismos. En una entrevista del año 2000, el cura afirmó: “Hablo con el diablo todos los días. Le hablo en latín. Responde en italiano. He estado luchando con eso, día tras día, durante 14 años”.

Gabriele Amorth, en octubre de 2005 en Roma. Foto: AFP. / GIULIO NAPOLITANO

Entre las varias entrevistas que ha concedido Amorth podemos destacar frases como: “el diablo respondió, ‘porque desbarató mis planes’ (refiriéndose a Juan Pablo II) Y creo que se refiere a la caída del comunismo en Rusia y Europa del Este. El colapso del comunismo”... “Otra respuesta que me dio, ‘porque me arrancó a tantos jóvenes de las manos’. Son tantos los jóvenes que, gracias a Juan Pablo II, se han convertido”.

Afiche oficial de "El exorcista del Papa".

“Al diablo le encanta apoderarse de los empresarios y de los que ocupan cargos políticos”, o “ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) es Satanás. Las cosas suceden primero en los reinos espirituales, luego llegan a buen término en esta tierra... “Solo hay dos reinos espirituales: el Espíritu Santo y el espíritu demoníaco”.





Del miedo a la fascinación de Russell Crowe

En entrevista a ABC, Russell Crowe reveló que “La vi en 1978. Tenía 14 años. Me asustó muchísimo”, refiriéndose a la cinta de 1973 protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller y Linda Blair.

Linda Blair en una escena de "El exorcista".

Sin embargo, cuando el guión de “El exorcista del Papa” aterrizó en su escritorio, la estrella de “Gladiador” se interesó en el mundo de los sacerdotes que luchan contra el diablo. Crowe dice que cuanto más aprendió sobre el Padre Amorth, más quería interpretarlo en la pantalla.

Es así como el actor viajó a Roma para investigar a Amorth y se reunió con amigos del sacerdote y miembros de su orden, incluidos algunos que habían estado presentes en los exorcismos. Dos elementos del carácter del italiano atrajeron al australiano: “La pureza de su fe y su sentido del humor”.

Russell Crowe como Gabriele Amorth en "El exorcista del Papa".

Crowe también se refirió a qué tan real es la existencia del demonio, una presencia que para muchos pertenecen al ámbito de la ficción.

“Hablemos de esta existencia del diablo. ¿Es el diablo un individuo, ya sabes, de la misma manera que a algunas personas les gustaría, ya sabes, que Dios esté sentado en una nube blanca con una barba larga y suelta? ¿O es algo más? , ya sabes, porque no creo que haya nadie que diga que el mal no existe en nuestras vidas”, dijo Crowe.

La Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) en contra del filme

Mediante una nota de prensa publicada el martes 7 de marzo, y que destaca ACIPRENSA, la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) describió al nuevo filme como “contrario a la realidad histórica” y “ofensivo” para quienes fueron poseídos.

Las críticas apuntan también a Russell Crowe, quien según AIE “no recuerda nada en apariencia al padre Amorth.

Russell Crowe en "El exorcista del diablo".

DATO "El demonio y el Padre Amorth" es el nombre del documental de 2017 dirigido por William Friedkin que muestra el noveno exorcismo de una mujer italiana conocida como "Cristina", a cargo del padre Gabriele Amorth.