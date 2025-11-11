Michael Keaton, ganador del Globo de Oro y recordado por sus interpretaciones en “Birdman” y “Batman”, regresa a las comedias familiares con “El padre del año” (“Goodrich”). En la película de Hollywood, se convierte en un hombre que priorizó su vida laboral antes que la familia durante años; en su nueva etapa de vida, debe redescubrir lo que significa la paternidad. El papel de la hija mayor lo lleva Mila Kunis.

Pasaron más de dos décadas desde que Michael Keaton interpretó un rol similar en una película sobre conexiones familiares. Se trata de la comedia para Nochebuena, “Jack Frost” (1998), también centrado en la figura del padre donde el actor se transforma en un hombre de nieve.

¿De qué se trata “El padre del año”?

"El padre del año" se estrena en noviembre en Perú. (Foto: Diamond Films)

Andy Goodrich, un hombre absorbido por su carrera, enfrenta una crisis cuando su esposa decide ingresar a rehabilitación y deja al cuidado de él a sus gemelos de 9 años de edad. Sin experiencia en los desafíos cotidianos de la paternidad moderna, se ve forzado a enfrentar su propio caos interno tras un pasado con su hija.

En ese proceso, Andy busca apoyo en Grace (Kunis), su hija del primer matrimonio, con quien mantiene una relación distante. La actriz de “Bad Moms” y “Amigos con beneficios” vuelve a la pantalla grande con este registro más sensible, en esta película que se estrena previo a diciembre, época navideña.

Trailer oficial de “El padre del año”

Fecha de estreno de “El padre del año”

La crítica ya compara “El padre del año” con clásicos del cine familiar como "Parenthood" o "Mrs. Doubtfire", pero el público tiene que dar su veredicto final. El estreno de la cinta está programado para el 13 de noviembre, y llega en una fecha de buena competencia en cartelera.

Producción

La dirección de “El padre del año” está a cargo de Hallie Meyers-Shyer, conocida por su ópera prima "Home Again" (2017), película con los papeles estelares de Pico Alexander y Reese Witherspoon. ¿Qué más sabemos de la cineasta estadounidense? Es hija de los célebres directores, Nancy Meyers ("El descanso") y Charles Shyer ("El padre de la novia"). Así, su sucesora continúa con la tradición familiar de contar historias centradas en las dinámicas afectivas del hogar.

“El padre del año”: ¿qué películas están en cartelera en su fecha de estreno?

En la semana del estreno de “El padre del año”, saliendo de la etapa ‘Halloween’ y empezando la temporada de Navidad, la cartelera peruana ofrece una amplia variedad de títulos. Están “El Conjuro 4: Últimos Ritos” y “Teléfono Negro 2”, pero también clásicas propuestas familiares de reestreno, como “El Mago de Oz”.

La propuesta navideña para niños es “Paw Patrol: Especial de Navidad” y la comedia “Zoopocalipsis”. Por su parte, sestacan cintas de acción como “Depredador Tierras Salvajes” y las nacionales que siguen peleando en cartelera, como “El Correcaminos”, “El Corazón del Lobo” y “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”.

Justamente con el estreno de “El padre del año”, llegan cinco nuevas películas a la cartelera nacional.

