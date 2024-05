En febrero de 2023, Warner Bros. y New Line Cinema anunciaron con bombos y platillos su intención de convertir la saga original de “El señor de los anillos” en una franquicia cinematográfica tan exitosa como la de “Star Wars” para Disney. Para ello, llegaron a un acuerdo con Embracer Group AB, adquiriendo un amplio catálogo de derechos relacionados con la obra de J.R.R. Tolkien.

El regreso de Gollum

Fruto de este acuerdo, la primera película que podremos disfrutar será “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, cuyo estreno está previsto para el año 2026. La cinta, dirigida por Andy Serkis, quien volverá a dar vida al emblemático personaje, se encuentra en sus primeras fases de desarrollo.

Un equipo de titanes

Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, los artífices de las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, regresan como productores en este nuevo proyecto. A ellos se suman Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, quienes coescribieron el guion junto a Walsh y Boyens. Cabe destacar que Gittins y Papageorgiou también son responsables del libreto de “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, una cinta de animación que explora la historia del Abismo de Helm y se estrenará a finales de este año.

¿Hay relación con “Los anillos de poder”?

Es importante mencionar que “The Hunt for Gollum” no tiene ninguna relación con la serie de Prime Video “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, ambientada en el mismo universo y que actualmente se encuentra en producción de su segunda temporada.

Ficha técnica de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”

Título: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Dirección: Andy Serkis

Guion: Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou, Fran Walsh y Philippa Boyens

Producción: Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens

Fecha de estreno: 2026

Sinopsis:

“The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” se desarrolla años antes de los eventos de “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”. La película sigue a Aragorn, quien se encuentra en una búsqueda para encontrar a Gollum y obtener información sobre el Anillo Único.

Reparto:

Andy Serkis como Gollum

(Se espera que se anuncien más miembros del reparto en los próximos meses)

Datos adicionales:

La película se encuentra en sus primeras fases de desarrollo.

Se espera que el rodaje comience en algún momento de 2025.

“The Hunt for Gollum” no tiene ninguna relación con la serie de Prime Video “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder”.

