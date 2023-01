La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llevó a cabo una corta ceremonia este martes 24 de enero para anunciar a los nominados a la 95 edición de los Premios Oscar. Una de las grandes sorpresas para esta gala es que la cinta “Everything Everywhere all at Once”, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Cheinert, consiguió 11 nominaciones. De esta manera, se coronó como la más nominada para el evento que reconoce lo mejor del cine realizado durante el último año.

La gala principal de los Premios Oscar 2023 está prevista para el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, Estados Unidos). Ese día conoceremos si el filme de ciencia ficción que explora el popularmente conocido ´multiverso´ lograr alzar la prestigiosa estatuilla dorada.

Lista de nominaciones de “Everything Everywhere all at Once”

La cinta de la productora A24 se posiciona como la más nominada de esta edición de los Premios Oscar, compitiendo en once importantes categorías como Mejor película, Mejor guion original y Mejor banda sonora.

Además, los miembros de su elenco no se quedan atrás. La protagonista Michelle Yeoh compite a Mejor actriz al lado de grandes figuras de Hollywood como Cate Blanchett (“Tár”), Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Leslie”) y Michelle Williams (“The Fabelmans”).

Conoce con detalle todas las categorías en las que compite “Everything Everywhere all at Once”:

Mejor película

Mejor actriz con Michelle Yeoh

Michelle Yeoh en "Everything Everywhere All at Once". (Foto: A24) / A24

Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan

Ke Huy Quan interpreta a Waymond Wang, el esposo de Evelyn (Michelle Yeoh) en “Everything Everywhere All at Once”. (Foto: A24)

Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

Jamie Lee Curtis en "Everything Everywhere All at Once" (Foto: A24)

Stephanie Hsu en “Everything Everywhere All at Once”. (Foto: A24)

Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

de Daniel Kwan y Daniel Scheinert Mejor edición

Mejor canción con “This Is a Life”

Mejor banda sonora

Mejor guion original

¿De qué trata “Everything Everywhere all at Once”?

Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) se casa con Waymond Wang (Ke Huy Quan) y la pareja decide emigrar a Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Para sobrevivir y alimentar a su familia, abrirán una lavandería. Años después, en medio de una auditoría por parte del IRS y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprende una aventura en la que intentará salvar al mundo explorando multiversos.

Pero, los planes cambian cuando quede atrapada en este multiverso que no conoce y no regresar a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu). En tanto, y mientras espera retornar, debe evitar que estos mundos alternos sean destruidos.

Waymond Wang (Ke Huy Quan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), Joy Wang (Stephanie Hsu) y Gong Gong (James Hong) en “Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

“Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”, se lee en la sinopsis oficial de “Everything Everywhere All at Once”.

Mira el tráiler oficial

A través de su tráiler oficial, con una duración de casi tres minutos, “Everything Everywhere all at Once” muestra a Evelyn (Michelle Yeoh) en la oficina de la contadora Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), donde la familia conversa sobre los impuestos que deben de pagar.

Este primer vistazo del filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Cheinert, mejor conocidos como Daniels, nos acerca al multiverso que recorrerá la protagonista.

Aquí puedes disfrutar del tráiler subtitulado al español:

