La exitosa franquicia de “Rápidos y Furiosos” estrenará su décima entrega este jueves 18 de mayo en los cines de Perú. “Fast X” es tan solo el inicio del final de esta saga que ha cautivado a millones de espectadores desde su lanzamiento en el año 2001. Pero, por más que el público lo desee, parece que nunca logrará ver en pantalla grande la reunión (o reconciliación) entre el protagonista Vin Diesel y su compañero de reparto Dwayne Johnson.

Los problemas habrían empezado desde que el actor conocido como ´La Roca´ (o ´The Rock´) se unió a la franquicia y se habrían agravado al punto de no aparecer en “Rápidos y Furiosos 9″. ¿Qué sucedió entre ellos para que no puedan siquiera pisar el mismo set de grabación? A continuación, te damos todos los detalles necesarios.

Cronología de la pelea entre Vin Diesel y Dwayne Johnson

Agosto de 2016

En 2011, la millonaria franquicia estrenó “Rápidos y Furiosos 5″, película que significó la introducción de un nuevo personaje a la trama: Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson. El 8 de agosto del 2016, el actor comunicó que esa sería su última semana de rodaje para la octava entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel. En su nota, el actor aseguró que sus compañeras de reparto eran “increíbles y las quiero”.

Pero lo que realmente sorprendió fue la siguiente línea de ese comunicado. Ahí, Johnson precisaba que su relación con los hombres del cast de “Rápidos y Furiosos” había sido completamente distinta. “Algunos son verdaderos profesionales, pero otros no. Esos son demasiado gallinas como para hacer algo al respecto. Cuando vean la película en abril y parezca que no estoy actuando en algunas escenas y mi sangre esté a punto de hervir, tendrán razón. Lo bueno es que le viene genial a la película y calza con el personaje de Hobbs, que se mezcla con mi ADN extremadamente bien”, afirmó. Entonces, el público empezó a tentar las opciones: Jason Statham, Kurt Russell, Tyrese Gibson, Ludacris, Kristofer Hivju, Scott Eastwood o, claramente, Vin Diesel.

(Foto: AFP)

Un par de días después, uno de sus compañeros de reparto optó por pronunciarse al respecto. Estamos hablando del actor Tyrese Gibson, quien publicó un video de Johnson cantándole “feliz cumpleaños” a su pequeña hija.

“Un hombre no estaría cantando con todo su corazón al angelito de otro si tuviese un problema con su padre. Si va a generalizar diciendo que tiene problemas con algún compañero masculino, ¿podría ser más claro y dar nombres? Por supuesto, debería. Tranquilícense, no sé quién tiene un problema con él y no tengo detalles de cuáles son esos problemas”, comentó el artista en el post que fue borrado poco después.

Abril de 2017

Según los reportes, para “Rápidos y Furiosos 8″, Diesel empezó a tener ciertas actitudes que molestó a su compañero y al equipo. Empezó a llegar tarde, faltó a un día de rodaje y no compartía con el resto del elenco; lo cual había sido el detonante para Johnson.

Es así que llegamos a inicios de abril de 2017. En medio de la gira de promoción por la nueva película de la franquicia, Diesel afirma que el elenco es como una familia y solo había sido un malentendido con ´La Roca´. “Sé que él aprecia cuánto trabajo en esta franquicia. En mi casa, él es tío Dwayne. Protejo la franquicia. Y protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Le protejo más de lo que él nunca sabrá. Y no importa. No tiene por qué saberlo. Pero sé que lo aprecia. Lo sabe. Dwayne solo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson solo tiene un hermano mayor en este mundo del cine y ese soy yo”, confesó a USA Today.

(Foto: Universal Pictures)

Pero, después del estreno de la octava película, el mundo –y especialmente los fanáticos de la saga- se darían cuenta que esa “unión” de la presumía Diesel en las entrevistas, no se lograba reflejar en la pantalla grande.

Abril de 2018

En conversación con Rolling Stone, Johnson confirmó que había tenido una pelea con Diesel en el estudio de grabación y, por ende, habían decidido no compartir ni una escena. “Tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mi caravana y me di cuenta de que tenemos diferencias fundamentales sobre cómo entender el cine y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero agradezco ver todo ahora con claridad. Trabajemos juntos de nuevo o no”, manifestó ´La Roca´.

Es así que, para no cruzarse con el protagonista en el set, la producción anunció el spin-off “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw” de 2019. “En este momento me estoy concentrando en hacer que el spin-off sea lo mejor posible (…) Le deseo todo lo mejor (a Diesel), y no albergo ningún rencor, todo está aclarado. En realidad, puedes borrar esa última parte sobre que ‘no albergo rencor’. Dejémoslo en lo de que todo está aclarado”, recalcó al referido medio.

(Foto: Universal Pictures)

Junio de 2021

Frente a toda la atención que estaba teniendo la franquicia de “Rápidos y Furiosos”, Diesel optó por salir a dar su versión de lo sucedido con Dwayne. “El personaje de Hobbs era difícil de interpretar. Mi enfoque en ese momento fue el de ofrecer mucho amor duro para ayudar a que la actuación estuviera donde tenía que estar. Como productor dije: ‘vamos a agarrar a Dwayne Johnson, al que se le asocia con el wrestling, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, y al público, haciendo que su personaje sea alguien que no conocen’”, dijo a IndieWire.

Es ahí donde se podría encontrar la clave de lo que sucedió entre ambos. Pese a que Johnson llevaba algunos años dentro de Hollywood antes de involucrarse en “Rápidos y Furiosos” y había tenido papeles importantes dentro de la industria, Vin Diesel habría querido quedar como el “cazatalentos” que impulsó a Dwayne por estas declaraciones:

“Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos. Es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Nos costó mucho trabajo. Tuvimos que llegar a eso y a veces, en esa época, podía dar mucho amor duro. No de un modo felliniano, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para conseguir actuaciones en cualquier cosa que esté produciendo”, manifestó. Semanas después, el propio Dwayne Johnson salió a desmentirlo. “Creo que todo el mundo se rió con eso. Y lo dejo así. Y les he deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en ´F&F 9´”.

(Foto: Universal Pictures)

Finales de 2021

Después de cinco años desde que inició este conflicto, ambas partes salieron con nuevas novedades. Por su parte, Vin Diesel publicó un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram donde le solicitaba, explícitamente, a Dwayne regresar a la saga para la décima entrega.

“Ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que le iba a cumplir mi promesa a Paul. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos la mejor película en el final, que será la 10! (…) o digo con amor... Debes presentarte, no dejes la franquicia inactiva, tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”, se lee en el post lanzado el 7 de noviembre de dicho año.

La respuesta por parte de Dwayne Johnson llegaría casi dos meses después, el 30 de diciembre. En conversación con CNN, ´La Roca´ recalcó que anteriormente había manifestado que no volvería a la franquicia y seguía firme con su decisión. “Dije que siempre apoyaría al elenco y siempre alentaría el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que volviera”.

“El reciente post público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a relucir a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker (…) Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. En cualquier caso, confío en el universo de ‘Fast’ y en su capacidad para ofrecer al público lo mejor”, puntualizó.

Desde entonces, no hemos tenido más novedades sobre la situación entre Vin Diesel y Dwayne Johnson. Así que es poco probable que este último sea partícipe de la nueva cinta “Fast X” este 18 de mayo. Pero, haciendo eco al pedido de los fanáticos de “Rápidos y Furiosos”, esperamos ver –por última vez- a Johnson como Luke Hobbs para la despedida de la franquicia.

