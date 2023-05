El próximo 19 de mayo, “Fast X”, la décima y penúltima entrega de la saga de “Rápidos y Furiosos”, llega a los cines del mundo. Estrenada la primera película en 2001, la saga encabezada por Vin Diesel no solo destaca por sus acrobáticas carreras de autos y sus arriesgadas escenas de acción, sino que también lo hace con sus destacadas bandas sonoras, en las que han participado artistas de renombre.

Además de disfrutar una y otra vez de las películas de la franquicia en Star+, preparamos una lista con aquellas canciones que se han convertido en las favoritas de los fans y que puedes escuchar mientras viajas, entrenas en el gimnasio o haces cualquier actividad en casa.

A continuación, una selección de temas que puedes encontrar en + Rápidos + Furiosos (2003), Rápidos y Furiosos (2009), Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006), y Rápidos y Furiosos 6 (2013) y que no pueden faltar en tus playlist favoritas.





1) “Pump It Up” de Joe Budden (+ Rápidos + Furiosos)





2) “POV City Anthem” de Caddillac Tah (Rápidos y Furiosos)

3) “Put It On Me” (Remix) de Ja Rule (Rápidos y Furiosos)





4) “Krazy” de Pitbull ft. Lil Jon (Rápidos y Furiosos)





5) “Bang” de Rye Rye ft. M.I.A. (Rápidos y Furiosos)





6) “Tokyo Drift” (Fast & Furious) de Teriyaki Boyz (Rápidos y Furiosos: Reto Tokio)





7) “The Barracuda” de The 5.6.7.8′s (Rápidos y Furiosos: Reto Tokio)

8) “Restless” de Evil Nine (Rápidos y Furiosos: Reto Tokio)





9) “There It Go” de Juelz Santana (Rápidos y Furiosos: Reto Tokio)





10) “Rest of My Life” de Ludacris ft. User y David Guetta (Rápidos y Furiosos 6)





11) “We Own It” de 2 Chainz y Wiz Khalifa (Rápidos y Furiosos 6)

