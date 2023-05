Este 19 de mayo, “Fast X”, la décima y penúltima película de la saga de “Rápidos y Furiosos” llega a los cines de todo el mundo. cabe destacar que esta se dividirá en dos partes para así cerrar definitivamente el universo de autos, carreras y la historia de la familia de Dominic Toretto, personaje interpretado por Vin Diesel. “Parte de la razón por la que “Fast X” tiene que dividirse en dos películas diferentes es porque hay mucho terreno por recorrer. Hay tantos lugares y tantos lugares en el mundo que tenemos que visitar”, dijo Vin Diesel durante una rueda de prensa.

Al ritmo de “Notorious Thugs” de The Notorious BIG, el tráiler oficial de “Fast X” se lanzó el 10 de febrero de 2023, antes del Super Bowl LVII , y como era de esperarse, es tan extenso como la franquicia misma pues dura casi 4 minutos, tiempo en que nos presenta la larga fila de personajes nuevos que serán parte de esta historia. Entre ellos, tenemos al villano Dante (Jason Momoa) el hijo de Hernán Reyes, el capo de la droga al que se enfrentaron Dom y su familia en “Fast Five”.

El tráiler también presenta a las ganadora del Premio de la Academia Rita Moreno como la Abuelita Toretto de Dom y Mia y a Brie Larson, como Tess, quien presumiblemente es un nuevo miembro de la familia de Dominic.

Así mismo el avance reveló que Jakob Toretto (John Cena), quien fue el villano principal en” Fast 9″, ahora trabajará junto a su hermano Dom.

Jason Momoa y Vin Diesel, durante el rodaje de "Fast X". Foto: Instagram Vin Diesel

Otros actores que también serán parte de “Fast X” son: Michelle Rodriguez , Jordana Brewster , Tyrese Gibson , Chris “Ludacris” Bridges , Sung Kang , Nathalie Emmanuel , Charlize Theron , Helen Mirren , Jason Statham , Lucas Black , Shad “Bow Wow” Moss , Jason Tobin , John Cena. y Anna Sawai. Y se dice que Don Omar y Tego Calderón también podrían regresar como Rico Santos y Tego León.

Sobre Vin Diesel, el protagonista

De cara a este pronto estreno, repasemos la vida de de Vin Diesel, protagonista y productor de “Rápidos y Furiosos”. Quizás algunos no lo saben pero el actor, cuyo verdadero nombre es Mark Sinclair Vincent creció en la zona más pobre de todas del barrio artístico de Greenwich, en Nueva York y es hijo de un afroestadounidense y una madre inglesa.

Criado por otro padre del cual recibió el apellido, Vin no terminó la universidad y se dedicó a hacer guiones. Mientras tanto, para mantenerse, trabajó como seguridad de discotecas de Manhattan.

Es durante su trabajo nocturno que sus amigos y conocidos empezaron a llamarlo Diesel, por su gran energía. Finalmente, el actor adoptó este apodo para lo que sería tiempo después, su nombre artístico.

Vin Diesel, cuando era niño.

A pesar de las carencias con las que creció, Vin dijo haber tenido una infancia feliz. En 2014, un año después de la muerte en un accidente de tránsito de su entrañable amigo Paul Walker, el actor declaró a EFE: “En mi vida ha habido momentos en los que he sido muy pobre y, sin embargo, era completamente feliz. Hablo de momentos y el año pasado, por ejemplo, tuve mucho dinero pero no fui feliz, por lo que todo es relativo y no tiene que ver con lo que tienes a nivel monetario”.

Su primer contacto con la actuación fue gracias a su padrastro, un profesor de teatro. Tras hacer algunos trabajos como director y guionista de cine, en 2001, Vin interpreta por primera vez a Dominic Toretto.

Vin Diesel y Paul Walker en Rápidos y Furiosos 1.

Al año siguiente, en 2002, Vin Diesel protagoniza junto a Asia Argento, Marton Csokas y Samuel L. Jackson “XXX”, un thriller fantástico, que gira en torno a la misteriosa aparición de un extraño dibujo de más de 150 metros esculpido en un campo de cultivo en Pennsylvania. Este filme recaudó US$ 277.448.382.

Tras no aparecer en “Rápidos y Furiosos 2″, Vin vuelve para la tercera parte pero con una breve aparición. Es a partir de la cuarta película que el actor comienza a hacer de Dominic Toretto el personaje estrella de la saga.

Vin Diesel en "Rápidos y Furiosos" 4.

La muerte de Paul, su gran amigo

En 2013, en medio del rodaje de “Rápidos y Furiosos 7”, Paul Walker muere en un accidente de auto a los 40 años. El actor había aparecido en cinco de las seis películas de la taquillera saga que tras su partida, tuvo que utilizar tecnología CGI para terminar su participación en la trama.

Vin Diesel y Paul Walker en "Rápidos y Furiosos 7".

La muerte de Paul fue un duro golpe para todo el elenco de “Rápidos y Furiosos” pero sobre todo para Vin, quien había forjado una gran amistad con su compañero de reparto.

En anteriores entrevistas, Vin ha revelado qué importante era Paul para él y su familia y los consejos que el fallecido actor le brindaba. “Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste. Dijiste que ‘muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’”, contó Vin Diesel.

En 2015, meses después de la muerte de Paul, nace Pauline, la tercera hija de Vin, quien recibió ese nombre en honor al actor.

Vin Diesel junto a su pequeña Pauline.

Sobre su inicios nada amables, en los que lo rodearon las drogas y la ilegalidad, Diesel dijo en entrevista a El Informador, de México.. “Tuve muchos amigos que se criaron en la ilegalidad. Varios que se convirtieron en distribuidores de drogas. Cuando uno se cría en zonas marginales y pobres, sabe que para conseguir dinero se tiene que acudir a ellos”.

“Yo no prejuzgo a nadie por sus actividades. Sé que muchos de ellos están al margen de la ley pero también estoy convencido de que hay buenas y malas personas en todas las profesiones... De hecho, puedo decirte que hay mucha más corrupción en Hollywood que en el mundo ilegal”, agregó Vin.

Actualmente, Vin Diesel tiene una relación estable con la modelo mexicana Paloma Jiménez. La pareja tiene tres hijos, Hania, Vincent y Pauline.

Vin Diesel junto a sus tres hijos Hania, Vincent y Pauline.