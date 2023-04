La temporada 23 de “The Voice” se estrenó el pasado 6 de marzo y el público pudo disfrutar la incorporación de dos nuevos jurados a las icónicas sillas rojas: el ex One Direction, Niall Horan, y el cantante de hip-hop, Chance The Rapper. En medio de la producción, la influencer peruana Flavia Laos tuvo la oportunidad de visitar el estudio de grabación del famoso reality de canto que se graba en Estados Unidos.

“La verdad que fue una experiencia emocionante ser parte del público, poder vivir junto a las familias y los concursantes los nervios y todo lo que se siente antes de salir al escenario. Lo ´cool´ es que este programa también tiene la presentación de artistas grandes como Maluma, One Republic y más”, reveló la modelo.

Mira más fotos de Flavia Laos en el set de “The Voice”

¿Dónde ver “The Voice” en streaming?

La temporada 23 de “The Voice” es transmitida a través de la cadena televisiva NBC que está disponible solamente en Estados Unidos. Asimismo, estará en la plataforma de streaming Peacock en EE.UU.

En la región Latinoamérica, el servicio de streaming Universal+ tendrá disponibles los nuevos episodios de “The Voice” un día después de su transmisión en televisión. Los nuevos episodios podrán ser vistos cada martes y miércoles a partir de las 8:30 p.m.

¿Quiénes serán los entrenadores de “The Voice”?

El programa concurso “The Voice” traerá de regreso a la cantautora estadounidense Kelly Clarkson y al cantante de música country Blake Shelton, quien adelantó que será la última temporada que participe como jurado en el reality.

Por otro lado, la producción decidió convocar a dos nuevos entrenadores para la temporada 23 de “The Voice”. El primero de ellos es el cantante irlandés -y ex integrante de la famosa boyband One Direction- Niall Horan; mientras que el segundo es la estrella estadounidense del hip-hop, Chance The Rapper.

Cabe recordar que el programa “The Voice” tiene cinco fases en la competencia: Audiciones a ciegas, rondas de combate, eliminatorias, repescas y actuaciones en vivo. Al final, descubriremos a la nueva estrella del reality de canto.

