Los actores de Hollywood fueron “engañados” por los estudios para prolongar por dos semanas las negociaciones sobre la huelga, ya que esas compañías querían más tiempo para promocionar sus películas taquilleras del verano, denunció Fran Drescher, la presidenta del sindicato.

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) postergó el mes pasado el plazo inicial de la huelga, con la esperanza de llegar a un acuerdo con empresas como Netflix y Disney sobre las demandas de mejores salarios y más protección contra la inteligencia artificial.

La prolongación no logró ningún progreso en las conversaciones, terminadas el miércoles por la noche, con el sindicato que representa a unos 160.000 artistas que convocaron a una huelga para la media noche del jueves.

En conferencia de prensa desde el local de SAG-AFRA, Fran Drescher ha hablado fuerte y claro sobre esta paralización de actores que pone en jaque la industria hollywodense.

A continuación, 5 extractos de lo dicho por la actriz en el mencionado discurso.

“Es asqueroso, me avergüenzo de ellos”

“Y así llegó con gran tristeza esta encrucijada. Pero no teníamos elección. Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa. Estoy sorprendido por la forma en que las personas con las que hemos estado en el negocio nos están tratando. No puedo creerlo, francamente: lo lejos que estamos en tantas cosas. Cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro cuando entregan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos”, dijo Drescher.

“Nos engañaron”

Frescher aseguró que el sindicato que representa desde 2012, actuó de buena fe “les dimos una extensión, con la esperanza de que pudieran hacer profundas gestiones, y tuviéramos realmente algo que discutir”.

“Pero nos engañaron. Se quedaron a puertas cerradas, cancelaron nuestras reuniones, perdiendo el tiempo”, señaló. “Probablemente todo fue para tener más espacio para promocionar sus películas del verano, porque no salió nada que fuera significativo”.

Durante ese período de dos semanas, se han llevado a cabo grandes estrenos en todo el mundo de películas de gran éxito, como “Barbie” de Warner, “Oppenheimer” de Universal y “Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1″ de Paramount.





Cabe destacar que las reglas de SAG-AFTRA impiden a los actores promocionar sus películas y programas durante una huelga. Si la paralización hubiera comenzado antes, estrellas como Tom Cruise, Margot Robbie y Ryan Gosling habrían tenido que saltarse los ostentosos eventos en la alfombra roja, una herramienta clave utilizada por los estudios para conseguir publicidad y, con suerte, mayores ingresos en taquilla.

Las alfombras rojas previstas para las próximas semanas están siendo canceladas, como “Special Ops: Lioness” de Paramount, o reducidos, como “Mansión Embrujada” de Disney.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood respalda la huelga del gremio de actores. (Foto: Chris Delmas / AFP) / CHRIS DELMAS

Vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas

“...Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos estaremos en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que usted y su familia. La mayoría de los estadounidenses no tienen más de US$500 en caso de emergencia. Este es un gran problema... Pero en algún momento tienes que decir: ‘No, no vamos a soportar esto más’. Ustedes están locos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?’”.

El modelo de negocio ha sido cambiado por el streaming

“Están en el lado equivocado de la historia en este mismo momento. Estamos en solidaridad, en una unidad sin precedentes. Nuestro sindicato y nuestros sindicatos hermanos y los sindicatos de todo el mundo nos apoyan, así como otros sindicatos. No pueden seguir siendo disminuidos y marginados, irrespetados y deshonrados. Todo el modelo de negocio ha sido cambiado por el streaming, lo digital y el IA”.

Un grupo de guionistas de Hollywood y sus partidarios del sindicato de actores SAG AFTRA reclaman sus derechos frente a los estudios Warner Bros en Burbank, California, el 30 de junio de 2023. AFP / ROBYN BECK

El paro no llega de sorpresa para la industria. Ya a finales de junio algunos miembros del sindicato enviaron una carta interna a los líderes del gremio pidiéndoles que no se conformaran con nada que no fuese “un acuerdo transformador”, reiterando su disposición para comenzar una huelga.

La industria de Hollywood, que ya se estaba viendo afectada por la huelga de los guionistas, ahora tendrá que enfrentarse al cierre definitivo de las producciones que se habían mantenido a flote sin los escritores.

La última vez que los actores se pusieron en huelga contra los estudios fue en 1980 por los beneficios de las cintas de video domésticas y la televisión de pago, y tuvo una duración de tres meses.

(Con información de EFE, BBC y redacción EC)