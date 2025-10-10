La cultura geek ya no es un nicho: es un lenguaje compartido entre varias generaciones y por ello desde hace unos años se realiza el Geek Festival Perú, una experiencia que rinde homenaje al entretenimiento, la fantasía y la tecnología con la presencia de conocidas estrellas internacionales.

Durante tres días, Lima se convertirá en punto de encuentro para los fans de la cultura geek, con invitados internacionales, zonas temáticas y actividades interactivas para todas las edades. Este año, el festival celebra el final de “Stranger Things” con la visita estelar de Jamie Campbell Bower, el temible Vecna de la serie. En esta nota te contamos todos los detalles.

Lista de participantes confirmados

Estas son todas las estrellas que participarán del evento:

Jamie Campbell Bower, Vecna de “Stranger Things”.

Natalia Tena, Nymphadora Tonks de la saga “Harry Potter”.

Finn Jones, recordado por su interpretación de Loras Tyrell en “Game of Thrones” y protagonista de la serie “Iron Fist”.

Drake Bell, estrella de la serie “Drake & Josh”.

Gabriel Basurto, voz de personajes icónicos como Sesshomaru (Inuyasha), Levi Ackerman (Shingeki no Kyojin) y Roronoa Zoro (One Piece).

Enzo Fortuny, reconocido por dar vida a Inuyasha, Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen) y Frodo (El Señor de los Anillos).

¿Cuándo y dónde?

El Geek Festival Perú 2025 se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Parque Caballeros de los Mares en Magdalena del Mar.

Entradas y precios

El Geek Festival Perú 2025 también contará con zonas interactivas, zona gaming, mundo medieval, stands de coleccionismo, concursos de cosplay, paneles y shows en vivo, como el espectáculo inspirado en “K-Pop Demon Hunters”, el éxito de Netflix.

Las entradas están a la venta en TicketMaster a estos precios:

Viernes 14 de noviembre: 20 soles.

Sábado 15 de noviembre: 30 soles. Acceso total a 60 soles.

Domingo 16 de noviembre: 30 soles. Acceso total a 60 soles.

Los suscriptores de El Comercio tienen hasta 50% de descuento en entradas para el Geek Festival. Puedes acceder a estos descuentos en esta web.