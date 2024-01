Russell Crowe dio la batalla más conmovedora y mortal en la cinta de Ridley Scott, “Gladiador” (2000), que hoy es una película de acción y aventura de culto. Veinticuatro años más tarde, el director revive la historia para una secuela protagonizada por Paul Mezcla y que incluye en el elenco a Pedro Pascal y Denzel Washington.

En una entrevista con IndieWire, Scott asumió la responsabilidad de filmar “Gladiador 2″ y la dificultad de producir la película, la cual está a un 85% de finalizar (posproducción). “La huelga nos interrumpió y perdí cuatro meses. De lo contrario, ahora mismo lo estaría mezclando. Regresé hace unas cuatro semanas después de la huelga y casi terminé antes de Navidad, y tengo que regresar 10 días para terminar. Es un verdadero sufrimiento ”, dijo el director desde la casa de vacaciones de Provenza donde escribe guiones.

“Sin revelar demasiado de la trama, puesto que ya se ha corrido la voz... Realmente se reduce a lo que le pasó a Lucio (Spencer Treat Clark). Lucio fue el superviviente de la primera película, a quien la gente olvidó afortunadamente. Lucio era hijo de Lucila (Connie Nielsen). Desapareció al final, porque no hay razón para seguirlo. ¿Y utilizamos eso como un dispositivo para decir qué pasó y hacia dónde fuimos después?”, agregó.

El director también admitió “la suerte” de encontrar a Paul Mescal en “Normal People” (2020). Desde que lo vio en esa película, supo que debía estar en su próxima cinta y lo invitó a protagonizar “Gladiador 2″ para interpretar el papel de Lucio. Su madre Connie Nielsen regresa en el papel de Lucila.

Maximus (Russell Crowe) muere en "Gladiador", una película de Ridley Scott.

Por otro lado, Ridley Scott habló de “Napoleon”, el drama histórico más polémico del 2023, debido a las incongruencias con la versión biográfica del militar francés que muchos historiadores franceses criticaron y otros ingleses aplaudieron. Sin embargo, el cineasta aseguró que ha llevado con buen ánimo la crítica sobre su película, y suena tranquilo al saber que superó los 200 millones de dólares.

Ridley Scott es un director de cine británico conocido por encargarse de proyectos como "Blade Runner" y "The Gathering Storm".

“No presto atención a las críticas. Las únicas reseñas a las que presto atención son las mías. Si eres pintor, tu única crítica real eres tú mismo”, comentó sobre su primera profesión antes de ser cineasta. “Estás solo pintando y, al final, dejas de pintar, porque has terminado. Me formé como pintor y, luego, como diseñador gráfico en el Royal College of Art. Decidí que no podía soportar la soledad de un estudio. Necesitaba tener un objetivo. Con el diseño gráfico y la fotografía, tienes un encargo y tienes que responder a la pregunta de qué hacer y cómo hacerlo”.