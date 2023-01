Este 10 de enero, la película de Steven Spielberg “Los Fabelman”, el musical biográfico “Elvis”, el filme argentino “Argentina, 1985″ y las esperadas secuelas de “Top Gun” y “Avatar” competirán en los Globos de Oro, que buscan reconstruir su reputación tras verse opacada por recientes escándalos.

La gala de los Globos, que marcaba tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine, careció en los últimos dos años de su brillo habitual debido a la pandemia, a las revelaciones sobre la falta de diversidad y los supuestos fallos éticos de sus organizadores.

La cadena NBC, que el año pasado suprimió la transmisión de la ceremonia tras conocerse que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no contaba con miembros negros, emitirá la 80ª edición de los Globos de Oro tras una reforma de la organización.

Premios Globo de Oro en exhibición durante la presentación de las nominaciones para la 80ª edición, el 12 de diciembre de 2022. / MICHAEL TRAN

Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline, prevé una ceremonia “diferente” a las de la era de derroche, brillo y opulentas fiestas bañadas en champán -habituales previo al covid- y antes de que la industria boicoteara la gala.

“Los van a silenciar. No hay fiestas a las que ir después de la ceremonia. Los estudios no están gastando mucho dinero en esto”, dijo a AFP.

Los que desfilen en la alfombra roja serán abordados por los periodistas con preguntas como “¿Te sientes a gusto aquí?”, o “¿Los cambios hechos te parecen satisfactorios?”, pronosticó Hammond.

La ausencia de Brendan Fraser

Brenda Fraser en una escena de "The Whale". Foto: AP

En este sentido, Brendan Fraser, nominado a Mejor actor por “La ballena”, será unas de las grandes ausencias de esta ceremonia. Recordemos que en noviembre pasado, el actor estadounidense aseguró que no asistirá a los Globos de Oro por la agresión sexual que sufrió a manos de su expresidente, Philip Berk.

La estrella, uno de los actores más populares a finales de los 90 conocido por la saga de películas “The Mummy”, fue nominado por su papel en “The Whale”, que ha supuesto su vuelta a la gran pantalla.

En 2018, animado por el movimiento “Me Too”, Fraser detalló en un artículo cómo Perk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza los premios, se le acercó en el hotel y con su mano izquierda primero le agarró de una de sus nalgas y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano.

Brendan Fraser, el guionista Samuel D. Hunter, la actriz Sadie Sink, la actriz estadounidense Hong Chau y el director Darren Aronofsky, el 4 de septiembre de 2022 durante la proyección de la película "The Whale" en el Festival de Venezia. Foto: AFP / TIZIANA FABI

El propio Berk contó el incidente en sus memorias “With Signs and Wonders”, pero en esas páginas indicó que aquello fue simplemente una broma.

El incidente, contó Fraser, le afectó profundamente, haciéndolo “retroceder” y sentirse solitario.

Por ello, contó en una entrevista en la revista GQ, si fuera invitado a los premios no iría: “No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita”, apuntó.

El incidente sucedió en 2003 en un evento en el Hotel Beverly Hills y, aunque exigió y recibió una disculpa, tras una investigación la HFPA concluyó que el incidente fue una broma y Berk no recibió ninguna acción disciplinaria.

Sin embargo, fue expulsado de la organización en 2021 después de compartir un artículo que describía al movimiento social contra el racismo Black Lives Matter como un “grupo de odio racista”.

Fraser es uno de los actores favoritos a ser nominados para el Oscar al mejor actor por su papel en “The Whale”, donde interpreta a un profesor obeso mórbido que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM