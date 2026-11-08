El esperado estreno de “Grand Theft Auto VI” (“GTA 6”) está cada vez más cerca y la comunidad de jugadores se encuentra con la expectativa al máximo. Para que no te pierdas ni un solo minuto del regreso a Vice City, Rockstar Games ha detallado el orden de lanzamiento global y los horarios exactos de desbloqueo digital en las diferentes regiones del mundo. Aquí te contamos cuándo estará disponible el título según tu zona horaria —incluyendo a toda América Latina— para que prepares tu consola o PC.

¿Cómo funciona el orden de lanzamiento global de “GTA 6”?

El despliegue de los servidores digitales de “GTA 6” se realizará de manera escalonada basándose en el formato de hora universal coordinada (UTC). Esto significa que los primeros en pisar el asfalto de la nueva entrega serán los jugadores de Oceanía y Asia, avanzando progresivamente hacia Europa y el continente americano.

Cabe destacar que, tal como advierte la propia desarrolladora en sus canales oficiales, los listados en las tiendas digitales (PlayStation Store, Xbox Store y PC) están sujetos a posibles modificaciones de última hora, por lo que se recomienda verificar la cuenta regresiva directamente en tu plataforma.

Horarios de desbloqueo digital en América Latina y el mundo

Tomando como base los datos oficiales proporcionados por Rockstar Games (convertidos desde UTC), el cronograma de disponibilidad para jugar “GTA 6” ordenado por regiones queda de la siguiente manera:

Nueva Zelanda: 18 de noviembre a las 11:00 horas

18 de noviembre a las 11:00 horas Australia (Sídney): 18 de noviembre a las 13:00 horas

18 de noviembre a las 13:00 horas Japón y Corea del Sur: 18 de noviembre a las 15:00 horas

18 de noviembre a las 15:00 horas Singapur: 18 de noviembre a las 16:00 horas

18 de noviembre a las 16:00 horas India: 18 de noviembre a las 18:30 horas

18 de noviembre a las 18:30 horas Emiratos Árabes Unidos (UAE): 18 de noviembre a las 20:00 horas

18 de noviembre a las 20:00 horas Reino Unido (UK): 19 de noviembre a las 00:00 horas

19 de noviembre a las 00:00 horas Estados Unidos (Costa Este): 19 de noviembre a las 05:00 horas

19 de noviembre a las 05:00 horas México (Centro) y América Central: 19 de noviembre a las 06:00 horas

19 de noviembre a las 06:00 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19 de noviembre a las 07:00 horas

19 de noviembre a las 07:00 horas Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 19 de noviembre a las 08:00 horas

19 de noviembre a las 08:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Este): 19 de noviembre a las 09:00 horas

Consejos para estar listo el día del estreno