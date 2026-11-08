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El esperado estreno de “Grand Theft Auto VI” (“GTA 6”) está cada vez más cerca y la comunidad de jugadores se encuentra con la expectativa al máximo. Para que no te pierdas ni un solo minuto del regreso a Vice City, Rockstar Games ha detallado el orden de lanzamiento global y los horarios exactos de desbloqueo digital en las diferentes regiones del mundo. Aquí te contamos cuándo estará disponible el título según tu zona horaria —incluyendo a toda América Latina— para que prepares tu consola o PC.
¿Cómo funciona el orden de lanzamiento global de “GTA 6”?
El despliegue de los servidores digitales de “GTA 6” se realizará de manera escalonada basándose en el formato de hora universal coordinada (UTC). Esto significa que los primeros en pisar el asfalto de la nueva entrega serán los jugadores de Oceanía y Asia, avanzando progresivamente hacia Europa y el continente americano.
Cabe destacar que, tal como advierte la propia desarrolladora en sus canales oficiales, los listados en las tiendas digitales (PlayStation Store, Xbox Store y PC) están sujetos a posibles modificaciones de última hora, por lo que se recomienda verificar la cuenta regresiva directamente en tu plataforma.
Horarios de desbloqueo digital en América Latina y el mundo
Tomando como base los datos oficiales proporcionados por Rockstar Games (convertidos desde UTC), el cronograma de disponibilidad para jugar “GTA 6” ordenado por regiones queda de la siguiente manera:
- Nueva Zelanda: 18 de noviembre a las 11:00 horas
- Australia (Sídney): 18 de noviembre a las 13:00 horas
- Japón y Corea del Sur: 18 de noviembre a las 15:00 horas
- Singapur: 18 de noviembre a las 16:00 horas
- India: 18 de noviembre a las 18:30 horas
- Emiratos Árabes Unidos (UAE): 18 de noviembre a las 20:00 horas
- Reino Unido (UK): 19 de noviembre a las 00:00 horas
- Estados Unidos (Costa Este): 19 de noviembre a las 05:00 horas
- México (Centro) y América Central: 19 de noviembre a las 06:00 horas
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19 de noviembre a las 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 19 de noviembre a las 08:00 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Este): 19 de noviembre a las 09:00 horas
Consejos para estar listo el día del estreno
- Pre-carga el juego: Asegúrate de realizar la descarga anticipada (pre-load) en tu plataforma favorita días antes para evitar la saturación de los servidores.
- Espacio en disco: Recuerda que “GTA 6” requerirá una cantidad considerable de almacenamiento, así que ve liberando espacio en tu SSD con tiempo.