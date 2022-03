Tras su estreno el 18 de marzo, “Hasta que nos volvamos a encontrar” sigue generando comentarios en varios ámbitos. Protagonizada por Stephanie Cayo y el español Maxi Iglesias, la primera película peruana en Netflix ha logrado situarse entre lo más visto en la referida plataforma a nivel global entre los contenidos de habla no inglesa.

Teniendo como base los primeros reportes de la cadena de streaming, el escritor y guionista Santiago Roncagliolo considera que el filme nacional puede abrir puertas para que otras cintas locales ya en Netflix cautiven a nuevo público.

“Creo que esta película ha logrado cosas que otras peruanas no han logrado, y eso es un gran triunfo no para el director o la actriz, sino para todo el equipo de gente que la trabajó. Un equipo de gente está contando una historia de nuestro país que no contradice a otras, al contrario, quizás atraiga a otras películas que también están en Netflix como ‘Wiñaypacha’ o ‘Canción sin nombre’”, indicó.

En diálogo con la prensa con motivo del lanzamiento de la reedición de su novela “Abril rojo”, el autor nacido en 1975 dijo pensar que existe público para todo tipo de películas, por lo cual es fundamental tener una industria cinematográfica sólida.

“Hay sitio para todos y es importante que haya películas populares, que alcancen un público grande, es incluso importante para que haya otras películas más complejas. Necesitamos que haya una industria de gente trabajando en el cine para que haya todo tipo de películas. Eso es bueno para todos los creadores, y lo es para dar a conocer nuestro escenario y ganar nuevos espacios”.

Finalmente, Santiago Roncagliolo coincidió en que, más allá de la controversia suscitada alrededor de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la posibilidad de debatir en torno a cómo nos reflejamos en la pantalla es algo hacia lo que no hay que rehuir.

“Creo que una de las cosas interesantes que deja la película es plantear el debate sobre cómo reflejamos nuestra diversidad en la pantalla. Es un debate interesante y está bien tenerlo. Pero tampoco me parece nada despreciable que esta película haya sido una de las más vistas en muchos países. En España me ha llamado mucha gente a preguntarme dónde están ubicados algunos de los lugares que salen en la cinta”, concluyó.

Anaí Padilla y Stephanie Cayo en "Hasta que nos volvamos a encontrar". / Netflix

“Hasta que nos volvamos a encontrar” se estrenó el 18 de marzo de manera global en Netflix. La película es dirigida y escrita por Bruno Ascenzo, quien ya previamente había estrenado globalmente otro de sus títulos: “Soltera codiciada”, codirigida por Joanna Lombardi.

“No solo estará disponible en Latinoamérica sino a nivel mundial, subtitulada en varios idiomas y marketeada por Netflix como contenido propio. ¡Mucha felicidad!”, declaró Ascenzo cuando la película, estrenada primero en cines peruanos, llegó al streaming en octubre del 2018.

