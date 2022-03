El estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana para Netflix, generó muchos comentarios negativos en redes sociales, e incluso los videos que grabó su protagonista, Stephanie Cayo, para promocionarlos, generaron reacciones que no han pasado por alto para la actriz.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de 33 años dijo que ya estaba “acostumbrada” a que le hicieran bullying y que ella estaba dispuesta a “reírse” de la situación, pero pidió respeto por el trabajo de Bruno Ascenzo, el director de la cinta con quien Cayo grabó una de sus telenovelas más reconocidas en su infancia: “Travesuras del corazón”.

“Yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que, si hablan de ti, están atrás tuyo y uno debe mirar hacía adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes. Incluso hasta de mí misma”, dijo Cayo en el inicio del mensaje que compartió en sus ‘historias’ de Instagram, donde también publicó una fotografía con el ‘emoji’ de una palta, en alusión a los comentarios que generó el video en el que explica el significado de la palabra “palta” en jerga peruana.

Stephanie Cayo también se refirió a las críticas a la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, escrita y dirigida por Bruno Ascenzo, quien, además de su colega, en uno de sus mejores amigos.

“Respecto a las críticas twitteras, les reitero: pónganse a trabajar o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor pónganse a hacer cosas por ustedes mismos y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es maravilloso director y escritor”, afirmó Cayo.

“Repito si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hechos, que hayas sacrificado tu vida, luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Pónganse a trabajar”, sentenció la actriz.

“Hasta que nos volvamos a encontrar”, protagonizada por Stephanie Cayo y el español Maxi Iglesias, se estrenó en Netflix a nivel mundial el 18 de marzo. En medio de las críticas, la cinta se ha posicionado como la película más vista en el Perú e ingresó al Top 10 de más de 70 países, según cifras compartidas por Tondero, la productora a cargo.

