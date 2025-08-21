“Haz que regrese” es la mejor película de terror del año y te contamos por qué

La esperada película de terror “Haz que regrese” (Bring Her Back), dirigida por Danny y Michael Philippou, llega este 21 de agosto a las salas de cine peruanas. Tras el éxito internacional de “Háblame” (Talk to Me), los cineastas australianos presentan ahora una historia aún más oscura y emocional que explora el duelo, la pérdida y los límites de lo sobrenatural.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Haz que regrese” y aquí te contamos qué nos pareció.

Una historia marcada por el dolor

El punto de partida de “Haz que regrese” es profundamente humano: la experiencia del duelo. Andy (Billy Barratt) y Piper (Sora Wong), dos hermanastros que acaban de perder a su padre, ingresan al sistema de acogida y terminan viviendo con Laura (Sally Hawkins), una psicóloga que, a su vez, carga con la trágica muerte de su hija.

Desde los primeros minutos, la película establece un tono sombrío en el que cada personaje arrastra sus propias cicatrices emocionales. Andy protege de manera obsesiva a Piper, en parte porque ella es ciega y depende mucho de él. Laura, por otro lado, parece ofrecer un refugio seguro, pero poco a poco deja entrever que no ha logrado superar la muerte de su hija. La convivencia entre ellos se convierte en un campo de tensiones y secretos que desencadena una historia cargada de suspenso y terror psicológico.

La película juega constantemente con la ambigüedad: lo que al inicio parece un gesto de cariño o compasión, pronto se transforma en algo inquietante. Esa dualidad es uno de los grandes aciertos del guion, que invita al espectador a desconfiar incluso de los momentos aparentemente más cálidos.

Una protagonista inesperada: Sally Hawkins

Uno de los aspectos más destacados del filme es la actuación de Sally Hawkins. Conocida por papeles tiernos y entrañables en “La forma del agua” o “Paddington”, aquí ofrece una interpretación radicalmente distinta. Su personaje, Laura, es al mismo tiempo frágil y manipulador, capaz de mostrar una sonrisa amable y, segundos después, convertirse en una presencia aterradora.

Hawkins logra transmitir el peso del duelo de una madre que ha perdido a su hija, pero también la perversión que surge cuando ese dolor se transforma en obsesión. Su actuación es compleja, con múltiples matices, y consigue que el espectador oscile entre la compasión y el rechazo hacia ella. Esta transformación actoral, sin duda, la coloca como el eje central de la película.

Un elenco joven que sorprende

El trabajo de Hawkins se complementa con el de un elenco joven que aporta frescura y credibilidad. Billy Barratt, en el papel de Andy, funciona como el principal punto de vista del espectador. Su interpretación transmite tanto el amor protector hacia su hermana como el resentimiento acumulado por su propia historia familiar.

Sora Wong, por su parte, debuta con fuerza en un rol exigente. Su personaje, Piper, no se reduce a la condición de su discapacidad, sino que se muestra como alguien fuerte y resiliente. Wong logra equilibrar inocencia y valentía, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la película.

A ellos se suma Jonah Wren Phillips como Oliver, un niño mudo cuya conducta extraña y perturbadora eleva la tensión en varias de las escenas más escalofriantes. Sin necesidad de muchas palabras, su presencia logra inquietar al público y marcar un contrapunto dentro de la dinámica del hogar.

Terror con sello independiente

En un panorama donde gran parte del terror comercial apuesta por sustos fáciles y fórmulas repetidas, "Haz que regrese" se presenta como una alternativa refrescante. Los hermanos Philippou, respaldados por A24, apuestan por una atmósfera densa, cargada de tensión, en lugar de recurrir constantemente a los sobresaltos.

La película utiliza recursos visuales y sonoros con inteligencia: planos cerrados que transmiten claustrofobia, silencios prolongados que generan incomodidad y estallidos de violencia gráfica que sorprenden justo cuando el espectador comienza a relajarse. Este equilibrio entre lo sugerido y lo explícito mantiene la tensión de principio a fin.

Además, los realizadores recurren a efectos prácticos en lugar de depender únicamente de lo digital. Esa decisión le otorga a las escenas de horror un realismo perturbador, capaz de provocar reacciones físicas en la sala de cine.

Temas que van más allá del susto

Si bien “Haz que regrese” funciona como un relato de horror, su trasfondo temático la distingue de otras producciones. La película reflexiona sobre la pérdida, la fragilidad emocional y los límites de lo que una persona puede hacer para no soltar a quienes ama.

En este sentido, la obra sigue la línea de otros filmes recientes que han explorado el duelo desde el género, como “Midsommar” o “Hereditary”. Sin embargo, la mirada de los Philippou se centra en los vínculos familiares y en la idea de que, muchas veces, el verdadero terror surge no de lo sobrenatural, sino de las heridas emocionales que las personas cargan consigo.

La combinación de drama y horror consigue que la película se sienta más cercana y conmovedora, incluso en sus momentos más extremos. El público no solo se enfrenta a imágenes perturbadoras, sino también a preguntas incómodas sobre la pérdida y la obsesión.

Un paso adelante en la carrera de los Philippou

Con esta película, Danny y Michael Philippou consolidan la promesa que dejaron con “Háblame”. Si su debut ya los posicionó como cineastas a seguir dentro del género, Haz que regrese confirma que no se trata de un golpe de suerte, sino de una visión sólida y en crecimiento.

Su capacidad para construir atmósferas tensas, su interés en personajes complejos y su decisión de abordar el terror desde lo emocional demuestran una madurez cinematográfica que pocas veces se alcanza en una segunda película.

Este estreno los reafirma como voces relevantes dentro del cine independiente y abre expectativas sobre lo que podrán crear en futuros proyectos.

Un estreno que marca la agenda del terror

El lanzamiento de “Haz que regrese” en Perú forma parte de la estrategia de A24 de llevar sus producciones a un público global. En los últimos años, el estudio ha cultivado una reputación como sinónimo de calidad en el género, con películas como “La bruja”, “It Comes at Night” y “Hereditary”.

“Haz que regrese” está ya disponible en todos los cines de Perú.