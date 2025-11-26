“Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda”: tráiler oficial y fecha de estreno

La plataforma de streaming Disney Plus estrenó en exclusiva “Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda”, una intensa serie dramática protagonizada por Eugenia “China” Suárez. Con todos sus episodios ya disponibles, la producción invita a los espectadores a sumergirse en una trama cargada de secretos, tensiones y emociones fuertes, ambientada en los imponentes paisajes de la Patagonia argentina.

Tráiler oficial

Letizia: un pasado marcado por el dolor

La serie sigue a Letizia (Suárez), una mujer misteriosa que arriba a un pequeño pueblo patagónico para casarse con un influyente empresario local. Su llegada despierta sospechas inmediatas, pero bajo su apariencia reservada esconde un objetivo devastador: vengarse de quienes arruinaron su vida.Detrás de su sonrisa y aparente tranquilidad, Letizia ejecuta un plan meticuloso que involucra crímenes brutales y revelaciones impensadas. A medida que se gana la confianza de los habitantes, el pueblo queda atrapado en una red de intriga, violencia y oscuros secretos que salen a la luz uno tras otro.

Un elenco potente para una historia intensa

Además de la participación protagónica de Suárez, la serie cuenta con un elenco de primera línea. Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia dan vida a personajes complejos que profundizan el suspenso del relato.La producción también suma actuaciones de Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua, quienes complementan un reparto variado que amplía las capas del conflicto y las motivaciones detrás de cada figura del pueblo.

Patagonia como escenario del misterio

“Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda” fue grabada principalmente en San Martín de los Andes, además de otras locaciones de Buenos Aires. Los escenarios naturales de la Patagonia no solo enriquecen la estética visual, sino que se convierten en un elemento narrativo fundamental. Sus montañas, lagos y bosques sirven como silenciosos testigos de una historia marcada por la pasión, la violencia y la búsqueda desesperada de justicia.La serie combina el thriller romántico con momentos de tensión psicológica, giros inesperados y un abanico de personajes que mostrarán cómo cada uno guarda sus propios demonios.

Una producción sólida y atrapante

Compuesta por 22 episodios de 30 minutos, la serie mantiene un ritmo dinámico y envolvente. La escritura de Leandro Calderone se conjuga de manera efectiva con la dirección de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, logrando una narrativa compacta, llena de intriga y emoción.Los espectadores encontrarán un relato que explora temas como la identidad, el dolor, la resiliencia y las consecuencias de un pasado que nunca terminó de sanar. Todo ello dentro de una historia donde nada es lo que parece y cada personaje podría ocultar una pieza clave del rompecabezas.

