Pocos lo saben, pero la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, conduce un programa de entrevistas en Facebook Watch, “Red Table Talk”, y lo lidera junto a su hija Willow Smith y su madre, Adrienne Bandfield-Norris. En el episodio del miércoles, la actriz dejó una nota donde habla de un reinicio en su vida familiar tras el incidente de los Premios Oscar el 27 de marzo, cuando su esposo abofeteó a Chris Rock en vivo.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda sanación”, dice una parte de la nota firmada por Jada Pinkett Smith en el capítulo de “Red Table Talk”, que estuvo dedicado a una entrevista con el ícono musical e influencer Janelle Monáe. Fue un segmento filmado antes de la ceremonia de ‘La Academia’.

“Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra sanación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces, la mesa seguirá ofreciéndose a testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro increíblemente impresionante primer invitado. Gracias por acompañarnos, Jada”, culmina el texto. Pinkett Smith no menciona más el tema respecto a su familia durante el resto del programa.

Will Smith publicó un mensaje en su cuenta de Instagram hace tres semanas donde se arrepiente de su comportamiento frente al público del Oscar y pide perdón. Además, en una carta dirigida a la entidad artística, renuncia como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por su parte, su esposa se había pronunciado rápidamente, tres días después del incidente, en su cuenta de Instagram: “Esta es una temporada de sanación y estoy aquí por eso”, escribió en un post.

Smith reaccionó al chiste del comediante Chris Rock cuando comparó el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de Demi Moore en la película “Hasta el límite” (1997). El actor se acercó al escenario, lo abofeteó y seguidamente le gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

‘La Academia’ prohibió a Will Smith asistir a la gala por 10 años. Aún no se ha pronunciado acerca del premio que recibió el actor, quien renunció como integrante de la sociedad, mas no al galardón como mejor actor por “King Richard”, la cinta que le valió su primer Oscar.

Mira más en el Instagram de Saltar Intro...

VIDEO RECOMENDADO Tráiler de "King Richard". (Fuente: HBO Max)