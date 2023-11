Jennifer Aniston se despidió de Matthew Perry con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram y en el que dio testimonio de la personalidad amable y risueña de su colega de reparto en la serie “Friends”.

La artista utilizó la red social para pronunciarse por primera vez de sus sentimientos tras la muerte del actor, quien fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles a la edad de 54 años.

Previamente, la artista solo había firmado un comunicado conjunto con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

En su reciente mensaje en Instagram, Aniston comenzó describindo el dolor que se experimenta al perder a alguien tan cercano como Perry.

“Vaya que esto duele fuerte. Tener que decirle adiós a nuestro Matty ha sido tener que experimentar una cantidad insana de emociones que nunca había sentido antes. Todos experimentamos el sentimiento de perdida en algún punto de nuestras vidas. La perdida de un amor o de una vida. Ser capaz de sentarse a realmente sentir este duelo permite encontrarse con momentos de alegría y gratitud por haber amado tanto a alguien”, explica Aniston en su mensaje:

“Y a él lo amamos tanto. Era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6, nuestra familia elegida, que cambió para siempre el curso de quienes éramos y marcó nuestro camino”, añadió Aniston, que describió el talento que tenía Perry para hacer reír a los demás.

“Matty sabía que amaba hacer a los otros reír. Como él mismo contó, si no oía risas, sentía que moría. Su vida dependía de eso. Y vaya que logró ser exitoso en hacernos reír y hacernos reír muy fuerte. En las últimas semanas, he estado leyendo los mensajes que nos enviábamos. He reído y he llorado y he vuelto a reír. Los llevaré conmigo por siempre jamás”, explicó la artista que se animó a compartir uno de los mensajes que Matthew Perry le envió en vida.

“Encontré un mensaje que me envió de la nada un día y creo que lo dice todo”, afirmó Aniston sobre el mensaje en el que Perry le compartió una fotografía de ellos en el set de “Friends” con el siguiente texto: “Hacerte reír hacía mi vida, realmente hacía mi día”.

Mensaje de Matthew Perry a Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston cerró su pronunciamiento con un afectuoso: “Matty, te amo tanto y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días, a veces puedo escucharte decirme: ‘Podrías SEER más loca?’. Descansa en paz, hermanito. Tú siempre me hiciste el día”.

Los mensaje de Phoebe y Ross

Además de Jennifer Aniston, en sus cuentas de Instagram, otros colegas de Matthew Perry en “Friends” lo recordaron.

Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe, publicó una fotografía de ambos en el set de “Friends” con este mensaje:

“Filmamos al piloto “Friends Like Us”. Nos recogieron e inmediatamente estábamos en NBC Upfronts. Entonces sugeriste que jugáramos al póquer, y lo hiciste muy divertido mientras creábamos un lazo entre nosotros. Gracias por eso. Gracias por hacerme reír tanto, tanto que me dolían los músculos y las lágrimas corrían por mi rostro TODOS LOS DÍAS. Gracias por abrir tu corazón en una relación con seis personas que requería compromiso. Gracias por hablar mucho. Gracias por presentarte al trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que tuve contigo, Matthew”.

Mientras tanto, David Schwimmer, el actor detrás de Ross, escribió: “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega en la comedia. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Y tenías corazón. Fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor y preguntando: ‘¿podría HABER más nubes?’”.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre del 2023 a los 54 años. Su entierro se realizó en Los Ángeles el 3 de noviembre.