Ante un jurado de siete personas en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia) Johnny Depp y Amber Heard continúan enfrentándose en el juicio por difamación que entabló el actor contra su ex esposa y que desde el 11 de abril, nos revela detalles de la violenta vida marital de la ex pareja.

Esta guerra legal empezó en 2019. Depp demandó a Heard después que la actriz escribiera en diciembre de 2018 una columna en The Washington Post en la que se describía como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, se titulaba el artículo.

La actriz no mencionaba a Depp, a quien conoció en 2009 en el set de “Diario de un seductor” y con el que se casó en 2015. Pero ya en 2016 había tratado de obtener una orden de alejamiento, para finalmente retirar los cargos como parte del acuerdo de divorcio, que se concretó en 2017.

Amber Heard durante el juicio contra Johnny Depp en el Tribunal Fairfax de Virginia (EE.UU) / JIM LO SCALZO / POOL

En la demanda, Depp, quien niega haber golpeado a su esposa, reclama 50 millones de dólares en daños y perjuicios. “La insinuación del artículo de opinión de que el Sr. Depp es un maltratador doméstico es categórica y comprobadamente falsa. El Sr. Depp nunca ha abusado de la Sra. Heard”, dice la demanda.

Cabe destacar que en agosto de 2020, Heard contrademandó a Depp por US$100 millones, por orquestar una “campaña difamatoria” en su contra ella.

Depp interpuso la demanda en el estado de Virginia, donde se imprime el Washington Post. Las leyes en contra de la difamación son también consideradas más favorables para los demandantes allí que en California, donde viven los dos actores.

Se espera que el juicio, presidido por la jueza Penney Azcarate, dure varias semanas.

Johnny Depp durante el juicio por difamación contra Amber Heard en el Tribunal Fairfax de Virginia. / JIM LO SCALZO / POOL

CRONOLOGÍA DE ACUSACIONES

12 de abril “Johnny Depp es un monstruo”



El 12 de abril, un día después de iniciado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, los abogados de la actriz afirmaron que esta vivió un infierno durante su matrimonio con el actor, convertido según ellos en un “monstruo” por la droga y el alcohol, con ataques de “ira” que terminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales.

Heard “amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso, es el hombre del que se enamoró”, dijo a los miembros del jurado su abogada Elaine Bredehoft. “Pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas”, añadió, mencionando cócteles de alcohol, medicamentos, cocaína, éxtasis y hongos alucinógenos.

Johnny Depp escucha mientras testifica durante el juicio por difamación de 50 millones de dólares de Depp contra Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en el estado de Virginia. / JIM LO SCALZO / POOL





13 de abril Amigo de Depp contradice a Heard



El 21 de mayo de 2016, la Policía intervino el departamento de Heard y Depp luego que la actriz afirmara que el actor de “Piratas del Caribe” le tiró un teléfono móvil a la cara. Días después, ella se personó en la corte de Los Ángeles con un hematoma en la cara para solicitar una orden de alejamiento e iniciar los trámites de divorcio.

En el juicio de Virginia, Isaac Baruch, un viejo amigo de Johnny Depp que residía en el edificio de la pareja en Los Ángeles, dijo en el estrado que nunca vio señales de violencia. El día después de la supuesta agresión, se encontró con Amber Heard en el pasillo.

“Ella me dijo ‘me tiró un teléfono y me alcanzó’”, explicó el pintor plástico, amigo desde 1980 del actor, quien pagaba su alquiler y parte de sus gastos.





“Miré su frente, el lado de la cara, la mejilla, el cuello, el otro lado de la cara, y no vi nada”, dijo, asegurando que la había besado en la mejilla a la que supuestamente le lanzó el teléfono sin que ella reaccionara. El 23 de mayo volvió a cruzarse con ella y no notó “rojeces, ampollas, hematomas, cicatrices”, explicó, y aseguró haberla visto entrar en el apartamento con una maquilladora que trabaja para el matrimonio.

Cuatro días después se enteró por la prensa que la actriz pidió el divorcio viendo fotos suyas “con esta marca marrón en la cara”, dijo. Según él, el 3 de junio Amber Heard le comentó: “Le dije a Johnny que no quería nada. Fueron los abogados los que me empujaron a hacer todo esto”.





14 de abril Ex terapeuta: "El abuso era mutuo"



En el cuarto día del juicio entre Depp y Heard, Laurel Anderson, ex terapeuta de la ex pareja, afirmó que en la relación hubo “abuso mutuo”.

“Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo”, aseguró Anderson.

Kate James, testifica en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. / Agencia EFE

Al ser cuestionada sobre si Depp fue violento con Heard, la terapeuta afirmó que “sí” y que llegó a ver “múltiples” moratones en la cara de ella. Posteriormente, Anderson señaló que, en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Depp durante sus peleas. ”Si Depp iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”, relató la terapeuta tras asegurar que Heard, conocida por su papel en “Aquaman”, tenía pánico al abandono.





14 de abril El testimonio de la ex asistente de Heard



El mismo 14 de abril, Kate James, la ex asistenta personal de Amber Heard dijo que la actriz es una persona “inestable” y “dramática”. Además, denunció haber sufrido, violencia verbal y “abusos” laborales por parte de la intérprete de “Aquaman”. “Entre las dos y las cuatro de la mañana comenzaba el bombardeo”, contó. “Eso es con lo que me despertaba. Todo incoherente, sin sentido. Solo buscaba a alguien contra quien arremeter”, reveló a través de una videoconferencia.

“Un día se levantó de un salto de su silla y puso su rostro a unos cuatro dedos del mío. Me escupía en la cara y me decía: ‘¿Cómo te atreves a pedirme el salario que me pides?’”, recordó.





19 de abril Johnny Depp: "Nunca le he pegado a una mujer"



El quinto día del juicio, Johnny Depp dijo que nunca ha golpeado a una mujer. “Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera ni he pegado a ninguna mujer en mi vida”.

¿Qué más dijo Depp?

-Las acusaciones “crueles e inquietantes” de agresión física hechas contra él por Heard “no está basadas” en verdades y fueron un “total shock”.

-“Era mi responsabilidad defenderme no solo por mí, sino también por mis hijos...”, “Quería limpiar a mis hijos de estas cosas horribles que tenían que leer sobre su padre que no eran ciertas”.

-“Es extraño cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos te conviertes en Quasimodo”.

-“He tomado sustancias a lo largo de los años, de vez en cuando, para adormecer los fantasmas, los espectros, que me acompañaban desde mi juventud”, dijo, refiriéndose a los maltratos que sufrió por parte de su madre. Pero aclaró que “no es un maníaco que necesita estar drogado o cargado todo el tiempo”, y arremetió contra la forma en la que le describe la actriz, diciendo que “es simplemente falsa”.





20 de abril Depp dice que encontró su dedo en la escena de una pelea







En su segundo día de testimonio. Depp dijo que su relación con Heard comenzó a deteriorarse alrededor de un año después de su matrimonio en 2015. “De repente, estaba equivocado en todo”, dijo la estrella de Hollywood, de 58 años, al jurado. “Me “diezmaba verbalmente” con una “especie de fuego rápido, un desfile interminable de insultos... Parecía puro odio hacia mí”, agregó.

Otras denuncias de Depp:

-“Simplemente iba y me encerraba en el baño”.

-“Si me quedaba a discutir, estaba seguro de que eventualmente iba a escalar a la violencia y a menudo eso sucedía”, dijo. “En su rabia y su ira, ella golpeaba”. “Empezaba con una bofetada. Podía empezar con un empujón”, precisó. “Podía empezar, ya sabes, tirándome el control de la televisión a la cabeza. Podía ser tirándome una copa de vino en la cara”.

20 de abril Depp: Amber dejó "restos fecales" en mi cama



El mismo 20 de abril, Depp aseguró que Amber Heard, dejó “restos fecales humanos” en su cama días después de separarse en una declaración que duró más de cuatro horas. “Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír”, afirmó el actor.

Heard, también presente en la sala, escuchó en silencio el testimonio de su ex pareja con una mirada inexpresiva que, en ocasiones, dejaba entrever desaprobación. Su declaración se espera para las próximas semanas.









21 de abril Pruebas de violencia contra Depp



El jueves 21 de abril, los abogados de Amber Heard presentaron en la corte mensajes de texto con contenido violento que Johnny Depp intercambió con allegados, aunque sin ofrecer el contexto.

“No quiero volver a ver a esa puta asquerosa de Amber”, le escribió Depp a un amigo en abril de 2015, dos meses después de casarse. Los abogados de su exesposa comenzaron a interrogar al actor leyendo ante el tribunal una serie de mensajes que había intercambiado a lo largo de los años con múltiples contactos, sin dar más detalles que con quién había hablado y la fecha de los mensajes de texto.

“Vamos a quemar a Amber”, leyó Ben Rottenborn, representante de Amber Heard. “Usted dijo: ‘Voy a follar su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta’. Eso es lo que dijo usted que haría después de quemarla y después de ahogarla”, afirmó el abogado mientras repasaba el mensaje enviado en 2013 por el actor a uno de sus amigos.





Otras pruebas



-En otro de los mensajes presentados por la defensa de Heard, el actor reconocía que había ido “demasiado lejos” y prometía trabajar con su psicólogo para modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado por el consumo de drogas y alcohol, según alega su ex esposa.

-“Lo siento por ser menos (de lo que debería). Por haberte decepcionado, por mi comportamiento. Soy un jodido salvaje. ¡Tengo que acabar con eso! ¡Tengo que acabar con eso!”, decía el mensaje que Depp envío a su exesposa el 18 de diciembre de 2014 y que fue leído en el juicio.

Las Fotos en contra de Depp:

Además de los mensajes en contra de Depp, Ben Rottenborn, uno de los abogados de Amber Heard, también presentó imágenes y un video en el que se ve a Depp bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estos hechos habrían sido de 2013 a 2015.

Pruebas presentadas por Amber Heard, en contra de Johnny Depp. / Agencia EFE

Johnny Depp, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, según la defensa de Amber Heard.





26 de abril "Amber Heard sufre trastornos de la personalidad"



El 26 de abril. una psicóloga contratada por los abogados de Johnny Depp declaró durante el juicio, que Amber Heard sufre trastornos de la personalidad. Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de la actriz 12 horas durante dos días en diciembre de 2021.

La especialista estima que Heard, de 36 años, tiene un trastorno límite de la personalidad (borderline) y un trastorno histriónico.





27 de abril "Disney retiró a Depp de "Piratas del Caribe" por acusaciones de abuso"



Johnny Depp fue retirado de la franquicia de “Piratas del Caribe” por las acusaciones de abuso doméstico hechas por Amber Heard, dijo el miércoles el ex agente del actor, respaldando la demanda de este contra su ex esposa. “Mi opinión es que estaba relacionado con las acusaciones que Amber ha hecho”, dijo Christian Carino, que trabaja para Creative Arts Agency, en una declaración grabada en video en la demanda por difamación presentada por Depp contra Heard.





27 de abril Policía no consideró a Amber Heard víctima de abuso doméstico



La Policía de Los Ángeles no consideró que Amber Heard fuese víctima de violencia doméstica cuando acudió al apartamento que compartía con el también actor Johnny Depp tras una discusión en 2016. En una nueva jornada del litigio que enfrenta a los dos actores, el juzgado del condado de Fairfaix (Virginia, EE.UU.) proyectó una declaración en video de la agente, Melissa Sáenz, que acudió a la residencia al recibir una llamada de emergencia.

“No la identifiqué como víctima de violencia doméstica”, contestó la policía cuando se le preguntó por qué no activó el protocolo de violencia doméstica (término que en EE.UU. también se utiliza para la violencia machista).

Según Sáenz, la visita de las autoridades al piso que la pareja compartía en el centro de Los Ángeles duró menos de 20 minutos y ocurrió la noche del 21 de mayo de 2016, una fecha en la que Heard había dicho anteriormente que fue golpeada por Depp.





DATOS -Amber Heard y Johnny Depp estuvieron casados e 2015 a 2017. - En el juicio se espera alrededor de 120 personas como testigos a favor de ambos lados. Entre los citados se incluyen a Elon Musk, Ellen Barkin, Paul Bettany y James Franco.





