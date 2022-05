El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por el delito de difamación llegó a su día 22 con una participación inesperada. La supermodelo británica Kate Moss fue invitada al estrado como una de las testigos del actor, luego de que fuera mencionada en una audiencia pasada.

Como es sabido, en marzo de 2020, Depp demandó a Amber Heard, su exesposa, por 50 millones de dólares, alegando que un artículo de opinión suyo publicado en 2018 en el “Washington Post” era difamatorio y generó daños en su carrera. En dicho artículo, Heard se autodenominaba como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Heard respondió a la denuncia de Johnny con una contrademanda de 100 millones de dólares y, desde el 11 de abril de 2022, se viene desarrollando el juicio que los enfrenta en una audiencia que se realiza en el condado de Fairfax, en Virginia.

El juicio ha contado ya con la participación de algunas conocidas personalidades. Por ejemplo, Ellen Barkin, actriz que compartió plató con Depp en el set de “Fear and Loathing in Las Vegas” y que tuvo una relación romántica breve con él, participó la semana pasada como testigo de Heard y aseguró que el actor era controlador y que bebía demasiado, además de tener conductas posesivas y de celos extremos.

Kate Moss en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard / Captura de pantalla

El testimonio de Kate Moss

Este miércoles 25 de mayo, la modelo británica dio su testimonio, en respuesta a una afirmación que hizo Amber Heard sobre la relación supuestamente violenta que tuvo con Depp.

La mención de Heard se produjo cuando relataba un supuesto altercado que tuvo con Johnny en marzo de 2015 en el que también estuvo involucrada Whitney Henriquez, la hermana de Amber. Mientras repasaba una escena de supuesto abuso de Johnny, la actriz de “Aquaman” dijo saber de historias de violencia con otras parejas y contó que oyó un “vago rumor” de que a Kate Moss la lanzó por unas escaleras.

En su participación en el juicio, que duró menos de tres minutos y se desarrolló por video conferencia, Moss desmintió lo dicho por Heard.

Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Depp, fue responsable de la interrogación a Moss y le consultó por un supuesto incidente ocurrido en Jamaica.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, contó Moss sobre el accidente que llegó a los oídos de Heard como un hecho de violencia doméstica.

Moss continuó su relato explicando que recibió ayuda de Johnny tras el incidente. . “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, explicó.

Finalmente, al ser consultada específicamente sobre si alguna vez Johnny Depp la empujó por unas escaleras la respuesta de Moss fue negativa: “No, Johnny nunca me empujó por las escaleras, nunca me pateó o lanzó de ningunas escaleras”.

Johnny Depp y Kate Moss fueron pareja entre 1994 y 1998.

El juicio del actor contra Amber Heard llegará al fin de su etapa de testimonios este 27 de mayo.

Las audiencias se han transmitido vía streaming y suelen superar el millón de conectados en vivo por sesión en YouTube.

Sigue a Saltar Intro en Instagram: