Jonah Hill ganó fama internacional en 2007 cuando tenía 24 años interpretando a un adolescente en “Superbad”. Desde aquella película clave en su carrera, hasta la fecha, el actor ha tenido roles muy diversos, pero también ha ganado titulares por sus cambios físicos.

En “Stutz”, documental que estrenó en 2022 en Netflix, el artista estadounidense se sinceró sobre las inseguridades que sintió durante muchos años de su vida por su cuerpo. Incluso, en dicha película reveló que, a pesar de haber iniciado terapia en el mejor momento de su carrera y habiendo logrado un físico más “idealizado”, se sentía todavía como “esta persona rechazada”.

Es así que el actor confesó que gracias al proceso de terapia ha logrado sentirse satisfecho con cómo se ve y en el mejor estado anímico de su vida.

En recientes fotografías difundidas por ‘paparazzis’ y que se han viralizado en las redes sociales, Jonah Hill muestra lo cambiado que se encuentra ahora y también muy relajado en sus vestimentas y estilo.

El cambio físico de Jonah Hill es impresionante pic.twitter.com/TT4QEbAxJ0 — Indie 505 (@Indie5051) May 16, 2023

Las fotografías fueron tomadas cuando iba a practicar surf, un deporte que practica cada vez más activamente. Incluso su esposa es la instructora de surf Sarah Brady.

En “Stutz”, Hill también contó que el ejercitarse se ha vuelto parte importante para mantener su “salud mental” ante las críticas que implican un trabajo como el suyo, donde suele recibir comentarios no solo por sus producciones de Hollywood, sino también por cómo se ve y qué hace en su tiempo libre.

“Cuando era un niño, el ejercicio y la dieta se me presentaban como ese marco que me recordaba que yo no me veo como supuestamente debería. Ahora el ejercicio y la dieta se me presentaron como parte importante de la salud mental. Ojalá siempre hubiera sido así”, dijo el artista.

Según informa el portal Mirror, Hill también contó que Channing Tatum, con quien hizo la cinta “21 Jump Street” le aconsejó un nutricionista y entrenador personal en 2011.

“Una vez le pregunté a Channing, ¿si entreno y como menos estaré en mejor forma? Y él me dijo: claro que sí, tonto, es la cosa más sencilla del mundo”, contó el actor en “The Tonight Show”.