Luego de que en mayo pasado la justicia brasileña resolviera absolver a Juan Darthés por el cargo de abuso sexual contra Thelma Fardin (veredicto que será apelado por la actriz), el actor rompió el silencio y realizó un fuerte descargo a través de las redes sociales. En el video que grabó, agradeció a quienes lo apoyaron durante los últimos años y aseguró: “Los dos fallos fueron claros y contundentes”.

Vale recordar que en el marco de una gira de la tira juvenil “Patito Feo” en Nicaragua, en 2009, Fardin y Darthés compartieron días de convivencia. En ese contexto, según el relato de la actriz, que tenía 16 años, sufrió un abuso sexual por parte del actor.

En diciembre de 2018, Fardin denunció judicial y públicamente a Darthés por abuso sexual. En ese entonces, él afirmó su inocencia ante las cámaras y luego se llamó a silencio. En este contexto, se trasladó a su Brasil natal a la espera de la resolución del proceso legal al cual fue sometido.

Lo que dijo Juan Darthés

El encargado de publicar el video de Darthés fue su abogado, Fernando Burlando, quien a través de su cuenta de Instagram, escribió: “Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos, y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se que para vos fueron un tormento. Como siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios, a la familia y al amor por la verdad, es nuestro camino”.

En el video que el abogado publicó este domingo en su feed de Instagram, se lo ve a Darthés en primer plano, con la barba crecida, mientras dice: “[Son] casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas”.

Luego, sigue: “Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer a Dios por haber cuidado a mi familia y a la gente que amo, y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos y escuchando a todos, no una sola versión ni un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, un abrazo, miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador, y te lo quería agradecer”.

Al final del video, en el que le habla en forma directa a sus seguidores, con un tono de cercanía, el actor publicó un comunicado dispuesto en letras negras sobre un fondo blanco, que dice: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón”. En el texto, Darthés demuestra su gratitud con amigos y personas que lo acompañaron en estos años, y finaliza: “Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.