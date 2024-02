Después de numerosas especulaciones, libros y documentales en los que no ha participado, Julio Iglesias ha tomado la decisión de revelar la verdad de su vida a través de una serie que será transmitida en la reconocida plataforma de streaming Netflix.

Anuncio de la serie de Julio Iglesias

Leyenda. Icono. Truhán. Universal.

La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente, solo en Netflix. pic.twitter.com/8ZUNMtHLhr — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 8, 2024

Un relato auténtico

“Por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, afirmó el icónico cantante, confirmando así la producción de la primera serie que narrará la historia de su vida. Hasta el momento, este aspecto parecía haberse mantenido al margen de sus deseos, pero ahora, Iglesias se embarca en un proyecto que promete ser revelador.

Colaboración creativa

Aunque los detalles específicos aún son escasos, tanto Julio Iglesias como Netflix han llegado a un acuerdo para adaptar la vida del artista como una serie biográfica, asegurando la participación activa de Iglesias en todo el proceso creativo. Según el comunicado oficial, la ficción abordará todos los aspectos de su vida y su increíble trayectoria musical.

Agradecimiento y convicción

“Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me ha apoyado e impulsado mi vida”, expresó Julio Iglesias. Con estas palabras, resalta la importancia de la conexión emocional que lo llevó a elegir a Netflix como la plataforma ideal para compartir su historia.

Proyecto en desarrollo

Aunque el proyecto se encuentra en una fase muy temprana y la fecha de estreno aún es desconocida, el comunicado de Netflix destaca la importancia de los orígenes de Julio Iglesias como futbolista del Real Madrid y su ascenso a la fama como los pilares fundamentales de la futura ficción. Esta serie biográfica se presenta como una de las grandes apuestas de Julio Iglesias para los próximos años, prometiendo revelar aspectos inéditos de su vida y carrera.

