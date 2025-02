La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez” y primera mujer trans nominada al Oscar, se encuentra en el ojo de la tormenta después de que resurgieran antiguas publicaciones en redes sociales que han sido catalogadas como ofensivas y discriminatorias. La polémica ha puesto en riesgo su campaña rumbo a los Premios de la Academia y la ha llevado a pronunciarse al respecto.

Las publicaciones que desataron la controversia

Las capturas de pantalla de los tuits de Gascón fueron compartidas por la periodista Sarah Hagi y han generado una fuerte reacción en redes sociales. Entre los mensajes se encuentran comentarios despectivos sobre el islam, George Floyd y China. En una de sus publicaciones, Gascón afirmó que el islam se estaba “convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”, y en otro aseguró que “su religión es incompatible con los valores occidentales”.

Asimismo, en 2020, durante las protestas tras la muerte de George Floyd, escribió que Floyd era un “estafador drogadicto” y cuestionó su elevación como símbolo de la lucha contra la violencia policial. Ese mismo año, también publicó un comentario irónico sobre la vacuna china del COVID-19, mencionando que venía “con dos rollitos de primavera”.

Las críticas no tardaron en llegar, y la presión en redes sociales llevó a la actriz a eliminar su cuenta de X (antes Twitter) el pasado viernes.

La disculpa de Gascón

Tras la ola de reacciones, Gascón emitió un comunicado a través de Netflix, distribuidora de “Emilia Pérez”, en el que se disculpó por sus declaraciones pasadas:

“Quiero reconocer la conversación sobre mis publicaciones previas en redes sociales que han causado daño. Como alguien de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y ofrezco una sentida disculpa a aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Sin embargo, el tema no terminó ahí. Durante una entrevista con CNN en Español, la actriz se mostró entre arrepentida y desafiante, asegurando que muchas de sus publicaciones han sido sacadas de contexto e incluso que algunas han sido fabricadas con el fin de sabotear su nominación al Oscar.

“No soy racista”: su defensa en entrevista

En una extensa entrevista televisiva, Karla Sofía Gascón rompió en llanto varias veces al defenderse de las acusaciones de racismo, antisemitismo y xenofobia. Aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y cuestionó el momento en el que se han viralizado estas publicaciones, insinuando que se trata de una campaña en su contra justo en plena votación de los Premios Oscar.

“No puedo renunciar a una nominación porque lo que está siendo valorado es mi trabajo actoral”, declaró con firmeza. “No he cometido ningún delito ni he hecho daño a nadie. No soy racista ni soy lo que quieren hacer creer que soy”.

En cuanto a los tuits sobre George Floyd, la actriz afirmó que su intención era señalar la hipocresía de convertirlo en un símbolo cuando, según ella, nadie se preocupó por él en vida. Sobre sus comentarios respecto al islam, dijo que se refería al extremismo religioso y no a la fe en sí misma, recordando que ha tenido relaciones cercanas con personas musulmanas.

Por otro lado, negó rotundamente haber escrito ciertos mensajes que circulan en redes, como un supuesto insulto a su compañera de reparto Selena Gomez, a quien habría llamado “rata rica”. “Por supuesto que eso no es mío”, aseguró, insinuando que hay un intento deliberado de desacreditarla.

¿Afectará esto su camino al Oscar?

El impacto de esta controversia en la carrera de Gascón rumbo a los Oscar aún es incierto. La votación para la premiación se cierra el 18 de febrero, y la actriz dejó entrever que todo esto forma parte de un “juego sucio” para evitar su victoria. “Juntaron cosas que dije en distintos momentos y hasta inventaron otras para dañarme en el momento más crítico de la votación”, denunció.

A pesar de la polémica, Gascón asegura que su prioridad no es el premio, sino la representación trans en la industria del cine. “Me importa más lo que represento en este mundo. Todos podemos cambiar y ser mejores personas”, concluyó.

Mientras el debate sigue encendido, el futuro de Karla Sofía Gascón en la industria del cine y en la carrera por el Oscar sigue siendo una incógnita.

