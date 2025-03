Comunicado oficial de Goldmedalist

Mención al caso Kim Soo-hyun

Hola, somos GOLDMEDALIST.





Nos gustaría abordar las afirmaciones realizadas en la conferencia de prensa celebrada por la familia de la fallecida Kim Sae Ron en colaboración con HoverLab Inc. (en adelante, HoverLab), así como en el canal de YouTube de HoverLab.

Expresamos nuestra posición respecto a la segunda certificación de contenidos.





Durante la conferencia de prensa, la familia afirmó que la segunda certificación de contenido de nuestra empresa, enviada el 25 de marzo de 2024, establecía: «El aviso incluye que si publica una foto similar a la del 24 de marzo en redes sociales, contacta a alguno de los actores de la agencia o si ‘Queen of Tears’ sufre algún daño, deberá pagar una compensación completa». En respuesta, adjuntamos el texto original de la certificación de contenido a esta declaración.





Como se puede confirmar mediante la certificación del contenido, nuestra empresa no exigió ninguna compensación a Kim Sae Ron por los daños relacionados con el drama. Tampoco es posible reclamar una compensación por publicar fotos en redes sociales o contactar con actores de agencias.





El motivo por el que enviamos la segunda certificación de contenido fue proporcionar a Kim Sae Ron una explicación más precisa de la misma. Como se indicó en nuestra declaración anterior, enviamos una notificación por correo para informarle que nuestras reclamaciones contra ella se encontraban en estado “irrecuperable”, lo que nos permitió cancelar la deuda y eliminar cualquier posibilidad de abuso de confianza laboral por parte de nuestros ejecutivos. Esta fue la primera certificación de contenido enviada el 15 de marzo de 2024.





Sin embargo, como se sabe, Kim Sae Ron envió un mensaje de texto a Kim Soo Hyun sobre este asunto y publicó una foto de ambos en redes sociales el 24 de marzo. La certificación de contenido enviada el 25 de marzo tenía como objetivo disipar las preocupaciones de Kim Sae Ron y explicar los motivos para instar al pago de la deuda, así como expresar nuestra disposición a negociar positivamente dicho pago. Como se explica en la segunda certificación de contenido adjunta, informamos a Kim Sae Ron que «si la empresa no reclama el pago de su préstamo a pesar de haber llegado la fecha de vencimiento, existe la posibilidad de que los ejecutivos de la empresa cliente sean responsables de abuso de confianza», y expresamos nuestra «disposición a negociar el método y el plazo del pago de la deuda».





La familia alega que la segunda certificación de contenido efectivamente “exigía que la fallecida pagara su deuda dentro de un plazo determinado”. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la segunda certificación de contenido simplemente indica que estamos dispuestos a negociar el método y el plazo del pago de la deuda con Kim Sae Ron y solicita que informe a su representante legal sobre un posible calendario de pago. No hay ningún contenido que inste al pago. La razón para incluir la solicitud de “informar a su representante legal sobre un posible calendario de pago” es que el propósito de la notificación en sí es demostrar que “a pesar de instar al pago, no pudimos recuperarlo” y, por lo tanto, no podía incluir ninguna declaración que sugiriera que “la deuda no necesita ser pagada”. Si indicáramos explícitamente que la deuda no necesita ser pagada, implicaría una condonación de la deuda para Kim Sae Ron, lo que podría generar problemas relacionados con el impuesto sobre donaciones.





De hecho, al día siguiente de enviar la segunda certificación de contenido, el 26 de marzo, nuestro representante legal se comunicó con la agencia de representación de Kim Sae Ron para explicar el propósito de la certificación de contenido enviada por correo. En respuesta, Kim Sae Ron expresó [a través de su representante legal]: «Agradecemos la sinceridad que su empresa ha demostrado con nuestro cliente durante el último período y, junto con esto, queremos expresar nuestra intención de asumir la responsabilidad por los daños sufridos. Una vez determinado el monto de los daños que el cliente debe pagar, esperamos coordinar y ajustar el futuro plan de pago de mutuo acuerdo».





Como se indicó en nuestra declaración anterior, esto puso fin a la relación deudora-acreedor entre nuestra empresa y la actriz Kim Sae Ron. Posteriormente, queremos aclarar una vez más que tramitamos la totalidad de la reclamación contra Kim Sae Ron como un gasto de cuentas incobrables sin ninguna otra demanda ni negociación de reembolso inmediatamente después (tras recibir el informe de auditoría el 1 de abril de 2024). Esto indica que nuestra empresa nunca tuvo la intención de presionar a la difunta Kim Sae Ron para que pagara la deuda desde el principio, y ni la fallecida ni su familia hicieron ningún intento por saldarla posteriormente.





Además, la relación acreedor-deudor entre nuestra empresa y Kim Sae Ron es competencia exclusiva de nuestra agencia. Kim Soo Hyun no tiene autoridad para comentar sobre este asunto. Por lo tanto, tuvimos que solicitarle oficialmente [a Kim Sae Ron] mediante certificación de contenido que se abstuviera de contactarla en relación con la deuda. Le aclaramos que “el pago de la deuda no es responsabilidad de los empleados ni de los actores de la empresa cliente, sino un asunto de su jurisdicción” y le solicitamos que se comunicara únicamente con los abogados de nuestro bufete autorizados para negociar la deuda. Ciertamente, no existe contenido con declaraciones como que contactar a un actor de la empresa cliente resultaría en responsabilidad por daños y perjuicios. Sin embargo, HoverLab tergiversó el significado en su informe del 17 de marzo, alegando que estábamos “amenazando con no contactar no solo a Kim Soo Hyun, sino también a nadie de GOLDMEDALIST”. Sin embargo, nunca hicimos tales exigencias a los actores de nuestra agencia, y después, Kim Sae Ron continuó comunicándose libremente con los actores de la agencia.





Cuando Kim Sae Ron publicó la foto en redes sociales el 24 de marzo, el drama “Queen of Tears”, protagonizado por Kim Soo Hyun, se estaba transmitiendo. Posteriormente, desde las 2:14 a. m., cuando se publicó la foto, hasta alrededor de las 11 a. m., cuando emitimos nuestro comunicado oficial, se publicaron más de 50 artículos. Por lo tanto, sentimos la necesidad de informar a Kim Sae Ron que estas acciones repentinas podrían afectar a la productora del drama, al elenco y al equipo, a la emisora ​​y a todas las partes relacionadas. Reiteramos que no presionamos a Kim Sae Ron para que recibiera una compensación por daños.





Nuestra postura respecto al YouTuber A





El contrato de Kim Sae Ron con GOLDMEDALIST expiró en noviembre de 2022. Posteriormente, trabajó con otra empresa de entretenimiento. El representante, de quien HoverLab afirmó tener una relación con el youtuber Lee Jin Ho, está asociado con esa otra empresa y no es empleado de GOLDMEDALIST. Sin embargo, HoverLab distorsionó los hechos utilizando declaraciones que eluden astutamente su responsabilidad legal, como: «Estamos en la etapa de sospechar que la persona A, que dijo ser amiga cercana, es representante de la agencia de Kim Soo Hyun».





Nuestra postura respecto a las afirmaciones falsas relacionadas con la actriz Seo Yea Ji

HoverLab afirmó el 17 de marzo que nuestra empresa conspiró con los medios de comunicación para difamar a Seo Yea Ji basándose en un informante anónimo. Esta afirmación es falsa, difundida por un informante anónimo, e incluso el gerente que dirigía a Seo Yea Ji en ese momento, quien ya dejó la empresa, nos contactó con incredulidad. Les pedimos que dejen de difundir información falsa sin fundamento ni responsabilidad.





Instamos a la familia afligida a que cese la circulación continua de información falsa.





Además, la familia ha hecho numerosas acusaciones falsas contra GOLDMEDALIST y Kim Soo Hyun. Por ejemplo, afirmaron que nuestra empresa no asistió al funeral del fallecido. Sin embargo, visitamos la sala funeraria los días 17 y 19 de febrero de 2025 para reunirnos con la familia, ofrecer nuestras condolencias y dejar una corona de flores y dinero para las condolencias.





HoverLab se refirió a la informante que filtró la vida privada de Kim Soo Hyun como “la tía de Kim Sae Ron”. Sin embargo, surgieron artículos que afirmaban que la informante no era una tía. Durante la conferencia de prensa de hoy, la familia declaró sobre la informante: “La madre (de la fallecida) no tiene una hermana casada. La tía, que es más como una madre real para Sae Ron, es quien dio una entrevista recientemente”, y la describió como “alguien que es más como una tía real que una tía biológica”. Es de sentido común que cuando alguien se identifica como “tía” en los medios, debería referirse a la hermana biológica de la madre. La confianza del público en si el informante es un pariente real o un conocido cercano puede variar según la imagen que los medios de comunicación presentan. Sin embargo, la familia expresó ambiguamente si el informante es un pariente real o un conocido cercano durante la conferencia de prensa. Recientemente, muchos expertos de la industria nos han informado que la informante es la madre de cierta actriz.





Lo más importante de un informante es la veracidad de la información proporcionada, no su identidad. Nuestra empresa también es consciente de ello. Sin embargo, mencionamos la identidad del informante porque la familia declaró durante la rueda de prensa que “es un grave error involucrar a familiares” en la filtración de fotos que contienen la vida privada de Kim Soo Hyun. La foto en cuestión, como se reveló en emisiones anteriores con Kim Sae Ron, es de una casa que Kim Sae Ron obtuvo al convertirse en adulta. No guarda relación con la relación que afirma la familia. No obstante, filtraron la vida privada de Kim Soo Hyun con el pretexto de “un grave error”. HoverLab ha insinuado repetidamente la publicación de esta foto, sensacionalizándola con un lenguaje provocador. La familia cita la sensacionalista cobertura de la vida privada de Kim Sae Ron como una de las razones de su fallecimiento. Por lo tanto, nos gustaría preguntar qué medidas están tomando actualmente la familia y HoverLab contra Kim Soo Hyun.





HoverLab volvió a afirmar a través de su canal de YouTube que Kim Soo Hyun salió con Kim Sae Ron durante su infancia, basándose en una foto publicada el 23 de junio de 2017 por un fan de Kim Sae Ron en redes sociales. Sin embargo, la persona de la foto no es Kim Soo Hyun, sino otra persona. HoverLab afirmó que el atuendo que usa la persona de la foto es similar a un producto que Kim Soo Hyun anunció anteriormente. Sin embargo, el atuendo de la foto es de una marca diferente a la anunciada por Kim Soo Hyun.





Creemos que es innecesario que nuestra empresa responda a acusaciones infundadas basadas en una foto publicada en la cuenta de un fan, donde ni siquiera se ve el rostro, que salió a la luz. Sin embargo, la familia ha vuelto a afirmar que Kim Soo Hyun visitaba con frecuencia el apartamento donde Kim Sae Ron vivía con su familia y que se reunían en secreto cuando su familia no estaba en casa, basándose en esta foto que ni siquiera muestra un rostro. Kim Soo Hyun nunca ha estado en el lugar que HoverLab señaló directamente como “este ascensor”. Fue HoverLab quien fue allí, no Kim Soo Hyun.





La familia ha revelado públicamente la vida privada de Kim Soo Hyun con el pretexto de mencionar que “parece más una tía real que una tía biológica”. Sin embargo, nunca habían afirmado que Kim Soo Hyun visitara con frecuencia la casa familiar de Kim Sae Ron ni que tuviera reuniones secretas durante su infancia. Sin embargo, tras conocerse la foto de la cuenta de un fan, la familia comenzó repentinamente a hacer tales afirmaciones. Les instamos a que dejen de atribuir todo tipo de mentiras inexistentes basándose en una sola foto que no tiene relación con la esencia del incidente o en una publicación encontrada en línea.