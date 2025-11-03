Renata Flores protagoniza cortometraje quechua “Kusi sonríe” y compite en el Festival de Cine de Mar del Plata

El cortometraje peruano “Kusi sonríe ” (“Kusi Smiles”), protagonizado por la cantante ayacuchana Renata Flores y dirigido por la cineasta peruana afincada en Nueva York, Sisa Quispe, representará al Perú en la Competencia Internacional de Cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2025. La obra se suma a una ambiciosa programación que reúne producciones de distintos continentes, entre las que también está “El corazón del lobo”, de Francisco J. Lombardi, quien tiene a su película actualmente en cartelera de cines en Perú.

“Kusi sonríe”, hablada en quechua , fue realizada Ayacucho, y forma parte de un esfuerzo creciente por visibilizar las lenguas originarias en el cine latinoamericano. Su trama recorre la sanación de una adolescente quechua, así como su conexión con la tierra ayacuchana, tras el fallecimiento de su madre.

“Estoy muy emocionada de competir en Argentina, porque ambos somos tacñenos”, expresó Quispe en una referencia al director de “La loba del lobo” y “Pantaleón y las visitadoras”.

La directora de 33 años reside actualmente en Estados Unidos, donde culminó su formación cinematográfica en el City College y donde recurre a financiamiento para impulsar el cine peruano en el extranjero. De hecho, Quispe ya había sido reconocida en 2023 con el Premio Gotham en Nueva York por su cortometraje “Urpi: su último deseo”, el cual exploraba los vínculos espirituales entre las mujeres quechuas del altiplano peruano. Esto le valió la felicitación de la actriz nativo americana Lily Gladstone, protagonista de ““Los asesinos de la luna de las flores” de Martin Scorsese, con quien se topó durante la premiación de su opera prima.

“Kusi sonríe ” se proyectará en la segunda jornada del festival argentino, que se lleva a cabo del 6 al 16 de noviembre en Mar del Plata. El cortometraje se proyectará el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre en el Teatro Provincial de Mar del Plata.

La participación de Renata Flores, reconocida por la difusión del idioma quechua en su música dentro y fuera del Perú, refuerza la apuesta cultural del cine peruano en dicho evento. La artista peruana actúa en compañía de Cirilo Cuello Quispe, natural de la Comunidad Indígena de Quispillaccta.

Nominados por Perú en el Festival de Cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina, que este año celebra su edición número 40 del 6 al 16 de noviembre, ha dado a conocer su lista oficial de películas en competencia. En la categoría de cortometrajes internacionales compiten producciones de España, Austria, China, Israel, India y América Latina. Por el Perú, “Kusi sonríe ” destaca por ser una de las pocas propuestas filmadas en una lengua indígena en la sección de Cortometrajes Latinoamericanos.

El cortometraje peruano, original en idioma quechua chanka, compite con “Presépio” (Brasil), “Entre tormentas” (Puerto Rico), “Época de plagas” (Ecuador), “Domingo familiar” (México) y “Hasta pronto” (México).

Por su parte, la cinta “El corazón del lobo”, una de las más taquilleras en la lista de películas peruanas en cartelera nacional en octubre, participa en la competencia de cine argentina en la categoría de Competencia Latinoamericana, donde se incluye la cinta “La muerte de un comediante”, ópera prima de Diego Peretti.

El jurado encargado de evaluar las películas está compuesto por profesionales de reconocida trayectoria, como el periodista Pablo de Vita, la directora chilena Claudia Pino Saravia y el productor estadounidense Larry Laboe, la directora Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Víctor Tendler, entre otros.

¿De qué se trata “El corazón del lobo”?

La trama aborda los dilemas morales de un terrorista de Sendero Luminoso, quien fue un niño ashaninka secuestrado de su pueblo natal por el grupo sádico, tras un conflicto en la Amazonía. El personaje enfrenta los fantasmas del pasado y deberá tomar una decisión de vida o muerte. Este filme reafirma el regreso de Lombardi a la dirección después de varios años de ausencia.