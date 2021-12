Conforme a los criterios de Saber más

El éxito de “La casa de papel” ha sido tan grande en el mundo que Úrsula Corberó, una de sus principales figuras, fue invitada al sintonizado programa de Jimmy Fallon para hablar de la temporada final y, de paso, contar cómo esta ficción le cambió la vida de tal manera que ahora hasta puede presumir que Madonna es una de sus fans.

La actriz que le dio vida a Tokio en la historia que en países de habla inglesa es conocida como “Money Heist” dejó sorprendido al comediante al contarle que, efectivamente, la serie es tan popular que la mismísima Madonna le confesó un día que es su admiradora.

La anécdota ocurrió durante un vuelo que realizó la española desde la ciudad de Los Ángeles con rumbo a Madrid. La aerolínea hizo una escala en Londres y fue allí que apareció la reina del pop, quien para sorpresa de Corberó la reconoció de inmediato.

“Madonna estaba haciendo contacto visual conmigo y de pronto vino directo hacía mí, manteniendo su mirada fija en mis ojos, y se puso a amarrarse los zapatos en mi asiento”, contó la española, imitando los gestos de la cantante.

Úrsula Corberó en el programa de Jimmy Fallon.

“Me dijo hola y yo me quedé sin palabras, no salía nada de mi boca. Me dijo: ‘disculpa, solo quería saludarte y decirte que soy una gran fan de ‘La casa de papel’ y que Tokio, tu personaje, es mi favorito”, contó Corberó. “Yo seguía sin poder decir nada y entonces ella me preguntó si yo sabía quién era ella. Entonces, finalmente pude decir algo: ‘Por supuesto que sé quién eres, ¡eres la p... Madonna!”, respondió la española.

La conversación fue corta, pero terminó con la diva del pop anotando su número de teléfono en el de Corberó. El primer mensaje de la estrella no tardaría en llegar.

“Recibí un mensaje de texto de ella que decía: ‘corazón, olvidaste tu pasaporte en el asiento. La azafata lo tiene consigo”, relató la artista. “Así que pude volar de regreso a casa gracias a Madonna”, finalizó en el diálogo con Fallon que fue en un fluido inglés.

Aunque “La casa de papel” hizo conocida en el mundo a Úrsula Corberó, estos son otros roles que han destacado en su carrera:

“El Internado” (2007)

“Física o Química” (2008)

“Isabel” (2014)

Tras el éxito de “La casa de papel”, ha participado en:

La segunda temporada de la serie británica-estadounidense “Snatch” y “Snake Eyes”.

