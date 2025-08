“La hora de la desaparición” - Reseña: ¿es la mejor película de terror del año? Aquí te lo contamos

Este año hemos tenido películas de terror a la altura de las expectativas, siendo la mejor hasta el momento “Pecadores” de Ryan Coogler; sin embargo, ha llegado Zach Cregger para decirnos que todavía hay mucho que ofrecer y esto lo demuestra con una historia tan terrorífica como misteriosa como lo es “La hora de la desaparición”.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver la película en el Avant Premiere y aquí te contamos si es verdad lo que dicen que es la mejor película del género de terror del año.

Un inicio inquietante e inolvidable

La premisa de “La hora de la desaparición” (titulada originalmente Weapons) es tan simple como desconcertante: a las 2:17 de la madrugada, en una noche cualquiera, 17 niños desaparecen. No hay gritos, ni violencia visible, ni una explicación lógica. Solo cámaras de seguridad que muestran a los pequeños saliendo de sus casas con los brazos extendidos, como si fueran avioncitos, rumbo a un destino desconocido. El único que permanece es Alex, un niño callado y sensible, que se convierte en el testigo silencioso de una tragedia que desata el caos en la comunidad.

Desde este punto, el director Zach Cregger (ya conocido por la desquiciada y brillante “Barbarian”) nos vuelve a meter de cabeza en un mundo en el que lo cotidiano se desfigura hasta volverse pesadilla. El resultado es una película tan escalofriante como hipnótica, con un misterio central que se extiende como niebla sobre cada escena, y que nunca se aclara del todo.

En "Weapons", la actriz estadounidense Julia Garner interpreta a Justine Gandy. Ella es una profesora que descubre que casi toda su clase ha desaparecido (Foto: Warner Bros.)

Cregger y su sello: horror con doble filo

Zach Cregger ha creado con esta película algo más que un simple ejercicio de sustos: ha construido una parábola oscura sobre la paranoia, la culpa colectiva y la fragilidad de las certezas. “La hora de la desaparición” es un rompecabezas narrativo, donde cada pieza representa el punto de vista de un personaje distinto y aporta una parte de la historia, siempre contaminada por lo subjetivo. Lo que para uno es un acto de desesperación, para otro es sospecha, y para otro, delirio.

Julia Garner brilla como Justine Gandy, la maestra de tercer grado cuyo salón quedó vacío, salvo por Alex. Su interpretación es serena pero desgarradora, especialmente al convertirse en el blanco del odio de los padres que buscan a alguien a quien culpar. Josh Brolin, en cambio, ofrece una actuación cruda y temperamental como Archer Graff, un padre furioso y quebrado por la desaparición de su hijo. Ambos representan a una comunidad desorientada, atrapada entre la necesidad de entender y la imposibilidad de aceptar lo inexplicable.

Un relato fragmentado que atrapa

La estructura de la película es una de sus grandes virtudes. En lugar de seguir una línea argumental tradicional, “La hora de la desaparición” se divide en capítulos que abordan la historia desde perspectivas distintas: la maestra, el padre, un policía, un administrador escolar, un joven drogadicto, y finalmente, Alex. Cada segmento comienza desde un punto cercano en el tiempo, pero ofrece nuevas capas de información y transforma lo que creíamos saber.

Este recurso, que podría sentirse caótico en otras manos, es manejado con precisión por Cregger, generando momentos de revelación tan sutiles como devastadores. No es una historia que se consume con facilidad; es un tejido que se deshilacha mientras se observa, y que exige atención a cada mirada furtiva y cada sonido extraño.

Josh Brolin como Archer Graff en una escena de la película de terror "Weapons" (Foto: Warner Bros.)

Un pueblo que se derrumba

Uno de los aspectos más potentes de “La hora de la desaparición” es cómo retrata la reacción colectiva de un pueblo enfrentado a lo incomprensible. El miedo, la rabia y la necesidad de encontrar culpables convierten a los adultos en una versión aún más perturbadora que la desaparición misma de los niños. La escena de la reunión escolar, donde Archer acusa públicamente a Justine, resume esa tensión hirviente: una comunidad al borde del colapso, aferrada a teorías conspirativas y prejuicios.

Este enfoque permite que el terror de la película no venga solo de lo sobrenatural, sino también del comportamiento humano. La histeria colectiva, la violencia social latente y la manera en que las tragedias reales suelen convertirse en espectáculo o excusa política flotan como subtexto a lo largo de la historia.

El rostro del horror literalmente hablando

Si algo ha perfeccionado Cregger desde “Barbarian”, es su capacidad para convertir lo absurdo en pavoroso. Aquí, lo logra con la inolvidable figura de “la tía Gladys”, interpretada por una Amy Madigan irreconocible, con maquillaje grotesco y una presencia que parece salida de una pesadilla infantil. Gladys es una especie de Mary Poppins macabra, que llega tarde en la película pero marca un antes y un después en el tono: de la tensión psicológica pasamos al delirio casi operático, en una escena que mezcla el humor con el horror más puro.

Cregger se permite aquí jugar con la estética del terror clásico (caras deformes, música ominosa, violencia cruda) pero con una sensibilidad moderna y hasta lúdica. Como si supiera exactamente cuándo soltar el chiste incómodo antes de mostrarnos algo que no vamos a poder olvidar.

Una metáfora poderosa (y perturbadora)

Aunque “La hora de la desaparición” evita dar respuestas claras, sí deja sembradas muchas ideas inquietantes. El arma del título en inglés (“Weapons”) no es necesariamente un objeto: puede ser una persona, una emoción, una creencia. En manos equivocadas, incluso un niño puede volverse letal, o una idea puede destruir una comunidad.

En una de las secuencias más impactantes, una imagen surrealista se impone: un enorme rifle de asalto flotando sobre una casa como una nube negra. La escena no se explica, pero se siente profundamente significativa. ¿Estamos ante una crítica al control de armas? ¿A la militarización de la infancia? ¿O simplemente ante una alucinación del duelo colectivo? No hay respuestas definitivas, pero eso es precisamente lo que hace que la película perdure.

El póster de "Weapons", película escrita y dirigida por el estadounidense Zach Cregger (Foto: Warner Bros.)

Horror que deja huella

Lo más admirable de la película es su capacidad para sugerir mucho más de lo que muestra. Cregger nunca subestima al espectador; prefiere dejar espacios vacíos para que uno los llene con sus propios miedos. Hay escenas de violencia espantosa, sí, pero también largos momentos de silencio, de observación, de tensión que se acumula sin estallar... hasta que lo hace.

La cinematografía de Larkin Seiple es otra joya del film: cámaras que giran lentamente, seguimientos de cámara que nos arrastran por pasillos estrechos, y encuadres que transforman una simple cocina suburbana en una trampa mortal. La banda sonora, por su parte, vibra con frecuencias que se sienten más en los huesos que en los oídos.

Una película para volver a ver (y debatir)

La “hora de la desaparición” no es una película de terror convencional. No tiene un monstruo definido, ni una lógica clara, ni un final que lo explique todo. Pero eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. Al igual que películas como “Hereditary” o “Longlegs”, apuesta por la ambigüedad como una herramienta narrativa y emocional. Y aunque algunos espectadores pueden sentirse frustrados por esa falta de resolución, otros la encontramos revitalizante.

Este es cine de género que se atreve a jugar con la forma y el fondo, que mezcla el comentario social con lo sobrenatural, el humor incómodo con la tragedia, y que construye una atmósfera que no se disipa cuando termina la proyección. Es más: probablemente te acompañe cuando intentes dormir.

Conclusión: Cregger lo volvió a hacer

Con “La hora de la desaparición”, Zach Cregger confirma que lo suyo no fue suerte con “Barbarian”, sino visión. Ha creado una obra que se siente clásica y moderna al mismo tiempo, que no teme ser rara, inquietante o incluso graciosa, y que nos recuerda que el verdadero terror no siempre viene de afuera. A veces, está en nuestras propias ideas, en nuestras casas, o (como en este caso) en la misteriosa hora en que todo puede cambiar: las 2:17 a.m.

Una película que invita a la conversación, al análisis y, sobre todo, al escalofrío. Y eso, en el mundo del cine de terror, es un arma muy poderosa.

¿Es la mejor película de terror del año? La respuesta es casi, “Pecadores” sigue un escalón arriba pero esta es muy buena. No te pierdas “La hora de la desaparición” en cines de Perú a partir del 7 de agosto.