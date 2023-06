Harrison Ford es amante de los caballos, las acrobacias, las avionetas y mucho más. Además, tiene una personalidad voluble, pero interesante, según el medio internacional. Por eso, es aún más atractivo para el lector ver cómo se refleja su personalidad en respuestas tan simples de los fanáticos, como: “¿quién ganaría en una pelea, Indiana Jones o Han Solo?”. Es decir, un versus entre la saga de aventuras en el lejano oeste y, por el otro lado, de Star Wars.

En una entrevista con Esquire, Harrison Ford habla de la razón por la que decidió hacer la película “Indiana Jones: el dial del destino”, que se estrena a fines de junio este año, y también da motivos de risa cuando comenta los momentos de rodaje de las escenas de la cinta, donde tuvo al menos tres dobles, debido a su edad avanzada.

Harrison Ford. (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

El periodista Ryan D’Agostino de Esquire pasó dos días con Ford, después de recibir una llamada del mismo actor, que lo estaba invitando cordialmente a que vea cómo le cortan el cabello. Impresionado, aceptó y finalmente salió un artículo muy honesto sobre la personalidad del legendario protagonista de Indiana Jones.

“Para mí, volar es una parte tan importante de mi vida como mi negocio. No es como jugar al golf”, dice Harrison Ford sobre su pasatiempo más querido. Después, menciona la organización para la que aporta su tiempo, Young Eagles, donde la idea es llevar a niños de paseo en vuelos de media hora para despertar su emoción.

También mencionó su pasión por las acrobacias, pero principalmente recordó cómo fue trabajar en “Indiana Jones: el dial del destino” cuando su edad y su cuerpo ya no son los mismos. Cuenta que su hombro se ha debilitado con el tiempo y por la cantidad de películas de acción en las cuales participó.

/ Lucasfilm

En la película, cuando sostuvo su sombrero en el rostro de Mads Mikkelsen y después retiró su mano, parece que reaccionó a un dolor que viene de una lesión de mucho tiempo atrás. La producción debió paralizar el rodaje durante dos semanas hasta que el actor se sintiera mejor.

La escena del caballo

En una de las escenas de la película “Indiana Jones: el dial del destino”, el actor tenía que bajar de un caballo. De pronto, sintió las manos de muchas personas en el cuerpo.

“Pensé: ‘¿Qué carajos?’. Sentí como si me estuvieran acosando. Miré abajo y había tres dobles de acción asegurándose de que no me cayera del estribo. Dijeron: ‘Oh, teníamos miedo, porque pensamos, ya sabes, y bla, bla, bla, bla’. Entonces, dije: ‘Déjenme solo, carajo, soy un viejo bajándose de un caballo, ¡y quiero que lo parezca!’”, comentó Harrison Ford.

La pregunta del fan

Casi al final de la entrevista, el periodista cuenta que le preguntó al actor qué tipo de preguntas le hacen los súper fans de Star Wars.

“Bueno, por lo general me preguntan: ‘Si hubiera una pelea entre Han Solo e Indiana Jones, ¿quién ganaría?’. Y yo digo (alzando la voz): ‘¡Yo, tarado! No quiero inventar una ridiculez así. Es decir, ¿por qué me estás pidiendo que responda esa tontería? “, dijo a D’Agostino, como si estuviera indignado por el tipo de pregunta. Luego, tomó un sorbo de whisky.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Daisy Saravia, docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), visita El Comercio para contar los códigos coreanos que existen detrás de cuatro series que estuvieron en el Top 10 de Netflix este año: “Boys Over Flowers” (2009), “The Glory” (2022), “Queenmaker” (2023) y “Mr. Queen” (2020). (Edición: Alejandro Infante)