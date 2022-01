Conforme a los criterios de Saber más

Fran Drescher, la protagonista de “La Nana” (”The Nanny”), apareció en un video junto a su madre televisiva, Renée Taylor, para celebrar que los fanáticos de la serie estrenada en 1993 ahora podrán ver toda las temporadas en streaming, pues ya se encuentra disponible en HBO Max, aunque de momento solo en los Estados Unidos.

En el video publicado en la cuenta de Instagram de Fran Drescher, esta convierte con sarcasmo en Fran Fine y Renée Taylor en Sylvia Fine, su madre en la ficción, para mostrar su emoción por la noticia. “Todos aman a ‘The Nanny’ en HBO Max. (...) ¡Se transmite sin comerciales, corte completamente original!”, dice la actriz y productora de 64 años.

Inmediatamente, Taylor se ve preocupada al escuchar que “La Nana”, que tuvo sus mejores años en en el canal CBS, ahora ya no tendrá cortes comerciales por estar en un servicio de streaming. “¿Sin comerciales?”, dice Taylor. Entonces, como una dinámica usual entre los personajes, su hija televisiva responde: “Ay, ma, puedes presionar pausa e ir por tu snack si quieres”, replica Dreschler.

¿REBOOT?

En 20018, Fran Drescher dijo a Entertaiment Tonight que “La Nana” podría tener un reboot, ya que lo considera un show que al público realmente “le encanta”. Ella y su exesposo, Peter Marc Jacob, quien también ha sido co-creador de la sitcom junto a la actriz, toman en cuenta la posibilidad.

“Peter y yo estamos hablando de eso(...) Estamos trabajando en un proyecto muy grande. Va a ser muy emocionante para los fanáticos, pero aún no tengo la libertad de anunciarlo. Pero será grande”, dijo Drescher a ET. “(Fran y Maxwell) estarían casados, los niños ya estarían creciendo, serían unos adolescentes. Y probablemente tendríamos nietos de los otros niños. No quiero revelar demasiado, porque no sé si va a suceder, pero tendría todo eso”, agregó.

Y es que el elenco de “La Nana” se juntó en una reunión virtual en 2020. ¿Fran Drescher se uniría a la ola de series de los años 90 que renacen durante la pandemia, como “And Just Like That” o “Fuller House”? Ya lo veremos...

DATO

“La Nana” es parte del catálogo de HBO Max desde abril del año pasado. Actualmente no está disponible en América Latina.

