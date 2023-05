Después de su estreno el pasado 26 de mayo en Estados Unidos, la película “La Sirenita” (“The Little Mermaid” en su idioma original) ha quedado expuesta a distintos comentarios sobre el live-action que intentó destronar al clásico filme animado. Pese a que la cinta intentó posicionarse como la más taquillera a nivel mundial durante su primer fin de semana, no pudo lograrlo en China. El país asiático no quedó convencido con la nueva producción de Disney protagonizada por Halle Bailey.

El ‘remake’ dirigido por Rob Marshall vendió menos entradas de las esperadas. ¿Quieres saber cuánto recaudó “La Sirenita” en China? A continuación, te damos todos los detalles.

¿Cuánto recaudó “La Sirenita” en China durante su primer fin de semana?

Durante su primer fin de semana en cartelera en el país de China, “La Sirenita” con Halle Bailey y Jonah Hauer-King logró recaudar - según EntGroup- tan solo 2,63 millones de dólares, convirtiéndose, de esta manera, en la película de Disney con menos ingresos en el país asiático.

Haciendo una comparación de “La Sirenita” con otras películas de Disney estrenadas durante los últimos meses en China, la diferencia en la recepción del público es evidente. Por ejemplo, “Black Panther: Wakanda Forever” recaudó 5.9 millones de dólares durante su primer fin de semana, el doble de lo hecho por la película protagonizada por Halle Bailey.

En tanto, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” con Paul Rudd superó los 19 millones de dólares en taquilla y la reciente estrenada cinta “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ con Chris Pratt alcanzó los 27 millones de dólares.

Cabe resaltar que en esta nota de Saltar Intro, publicada la semana pasada, ya se indicaba que “La Sirenita” podría convertirse en el peor estreno de Disney en China debido a que la preventa recaudó solo 13 mil dólares y, en su primer día en cartelera, ganó 550 mil dólares.

¿De qué trata “La Sirenita”?

“Ariel, la más joven de las hijas del Rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Así, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, lo que pone en peligro su vida y la corona de su padre”, cita la sinopsis oficial de “La Sirenita”.

Mira el tráiler de “La Sirenita”

¿Quiénes integran el elenco de “La Sirenita”?

La nueva adaptación de Disney tiene como protagonista a la actriz estadounidense Halle Bailey en el papel de Ariel. Ella es acompañada por Jonah Hauer-King como Eric y Melissa McCarthy como Úrsula.

Estos son los actores que conforman el cast de “La Sirenita”:

Halle Bailey como Ariel

Jonah Hauer-King como Eric

Melissa McCarthy como Úrsula

Daveed Diggs como Sebastian

Javier Bardem como el rey Tritón

Jacob Tremblay como Flounder

Awkwafina como Scuttle

Art Malik como Grimsby

