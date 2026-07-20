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Resumen

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Con un emotivo "te amo" en Instagram, Lamine Yamal e Inés García celebraron el título del Mundial 2026. Descubre cómo se conocieron y cuánto tiempo lleva su relación. (Foto: Inés García Instagram)
Con un emotivo "te amo" en Instagram, Lamine Yamal e Inés García celebraron el título del Mundial 2026. Descubre cómo se conocieron y cuánto tiempo lleva su relación. (Foto: Inés García Instagram)
Por Paolo Valdivia

La consagración de la selección en el Mundial 2026 no solo dejó postales de gloria deportiva y la histórica obtención de la segunda estrella tras 16 años de espera. En medio de los festejos sobre el césped, los flashes también apuntaron al plano sentimental, donde Lamine Yamal e Inés García protagonizaron uno de los momentos más virales y románticos de las redes sociales.

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