La consagración de la selección en el Mundial 2026 no solo dejó postales de gloria deportiva y la histórica obtención de la segunda estrella tras 16 años de espera. En medio de los festejos sobre el césped, los flashes también apuntaron al plano sentimental, donde Lamine Yamal e Inés García protagonizaron uno de los momentos más virales y románticos de las redes sociales.

El tierno mensaje de Inés García a Lamine Yamal en Instagram

La joven influencer, quien acompañó de cerca al delantero a lo largo de todo el certamen, no ocultó su orgullo tras el pitazo final. A través de su cuenta oficial de Instagram, Inés compartió una fotografía junto al 19 de la selección en pleno campo de juego, acompañada de una dedicatoria que rápidamente encendió las redes:

“Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo”.

La respuesta del atacante estrella no tardó en llegar. Con la euforia del título a cuestas, Yamal contestó la publicación con un directo y sentido: “Te amo, mi amor”, consolidando la atención de los millones de fanáticos que siguen el día a día de la pareja.

¿Cómo se conocieron Lamine Yamal e Inés García?

Aunque ambos han intentado mantener los detalles más profundos de su romance en un perfil relativamente discreto, los reportes del entorno de la pareja señalan que se conocieron a través de círculos de amigos comunes en Barcelona.

La coincidencia entre las agendas del futbolista y el crecimiento de Inés en el mundo digital y de la moda facilitó que coincidieran en varios eventos sociales. La química fue inmediata y, tras varias salidas compartidas lejos del foco mediático, decidieron dar el siguiente paso.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

La relación formal entre Lamine Yamal e Inés García está cerca de cumplir su primer año de noviazgo oficial. Los rumores de su vínculo comenzaron a tomar fuerza a mediados de 2025, cuando se les vio compartiendo vacaciones. Sin embargo, no fue hasta finales de ese año que empezaron a mostrarse juntos de manera más abierta en redes sociales y eventos públicos, consolidándose como una de las parejas más estables y queridas del panorama deportivo actual.

A lo largo de la campaña que llevó a la selección a levantar la Copa del Mundo, Inés García se convirtió en un pilar fundamental para el futbolista. La creadora de contenido estuvo presente en las tribunas de cada encuentro decisivo, mostrando su apoyo incondicional con la camiseta del atacante. El broche de oro de este torneo no solo fue la medalla de campeón para el juvenil, sino también la confirmación de que su relación pasa por su mejor momento.