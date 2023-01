Lisa Marie Presley falleció el 12 de enero a los 54 años, tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido”, expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

Lisa Marie Presley, de niña, junto al cantante Elvis Presley. Foto: Instagram

Horas antes, la cantante fue reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran “en sus oraciones”.

Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, el jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas (California) tras haber sufrido problemas cardíacos.

Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital fue asistida con un marcapasos.





Última aparición en público

Esta semana, la hija de Elvis fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre Priscilla, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a Mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley y Austin Butler en los Globos de Oro 2023 celebrados el 10 de enero. Foto: E! ENTERTAINMENT

Durante su paso por la alfombra roja, en la gala del 10 de enero, Lisa expresó lo que sintió al ver la película protagonizada por Butler. “Fue alucinante, tuve que tomarme cinco días para procesarla porque era tan increíble y auténtica que ni siquiera puedo describir lo que significaba”.

La también cantante se refirió también al reciente cumpleaños de su padre, quien el 8 de enero hubiera cumplido 88 años de edad. “Celebraré el cumpleaños ahora mismo que estoy aquí para apoyar a Austin... estoy muy emocionada y espero que gane”, afirmó.

Horas después, cuando Austin Butler fue declarado ganador como Mejor actor por su papel en la película “Elvis”, el actor agradeció entre muchos nombres a la familia Presley por el apoyo en lo que fue su aplaudida interpretación del ‘Rey del Rock’.

Austin Butler posa junto al Globo de Oro que ganó como Mejor actor por la película "Elvis". Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

“Gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar. Para mi, Lisa Marie, Priscilla, las amo por siempre”, dijo el actor, mientras la hija y viuda del fallecido cantante lo aplaudían emocionadas.

Lisa Marie y Priscilla Presley escuchando el discurso de agradecimiento de Austin Butler tras ser declarado Mejor actor por su papel en la cinta "Elvis".

Lisa Marie Presley fue la única hija de Elvis y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

