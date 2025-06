Poco antes del estreno en cines, el equipo de “Locos de amor: Mi primer amor” se reunió con la prensa en una función especial en Lima para compartir detalles sobre el nuevo largometraje dirigido por Miguel Valladares, también CEO fundador de Tondero producciones. El primer musical de la franquicia superó el millón de espectadores en 2019, y la cuarta película se estrena con varios mensajes sobre el amor universal e historias juveniles a finales de junio.

La película marca un hito en la saga “Locos de amor” al incorporar animación 2D y motion graphics (trabajo de animaciones y efectos por computadora). Destaca por su banda sonora con grandes éxitos latinos de los años 90 reversionados, un elenco de actores peruanos de televisión y teatro, pero reforzado por artistas internacionales. Se estrenará el 26 de junio, dos días antes del Día Internacional del Orgullo LGBT.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La historia sigue a seis amigos que, en su último año de colegio, viajan a Uruguay en su esperado viaje de promoción. Allí vivirán sus primeros amores, decepciones y descubrimientos personales, mientras la música se convierte en el hilo conductor de sus experiencias. En el guion de Bruno Ascenzo, Mariana Silva e Ítalo Cordano, algunas de las tramas siguen a una niña influencer de redes sociales, interpretada por Alexia Barrenechea; un niño gay viviendo su primer romance, estelarizado por Ray Del Castillo, y otras situaciones adolescentes.

Conferencia de prensa de "Locos de amor: mi primer amor" en Lima.

“Con valentía, enfrentaremos las críticas que vengan sobre las historias de estas cinco parejas. En general, en el arte, se trata de visibilizar, justamente, lo invisible. Y por qué no contar a un gran público este tipo de historias, que no son ajenas al día a día de cualquier persona”, dijo en conferencia de prensa Miguel Valladares.

“No hay defensa, porque la película se defiende por sí sola. Evidentemente, habrá detractores, pero ni la película, ni lo que los chicos o yo podamos decir va a cambiar esas posturas, pero podría aliviar algunos corazones, al ser contada desde el amor, la inocencia y el autodescubrimiento. Entonces, si a alguien le incomodan las historias, el problema no es de la película o de sus creadores, sino de esas personas, quienes tendrían que cambiar sus patrones”, agrega.

Elenco de “Locos de amor: mi primer amor”

"Locos de amor: mi primer amor" es una producción de Tondero, con el guion de Bruno Ascenzo, Mariana Silva e Ítalo Cordano. / Tondero

La película también cuenta con la participación de Monserrat Brugué (“Pataclaun”, “Carita de atún”), en su esperado regreso al cine, y el comediante Job Mansilla. A ellos se suman el actor español Quique Niza y el actor uruguayo Juan Ramos, ambos con papeles clave en la historia. El primero es la pareja de verano del personaje de Del Castillo; en el segundo caso, el nuevo amor de la adolescente interpretada por Barrenechea.

Brando Gallesi, de 22 años, quien interpreta a un joven deportista en la cinta, destacó la relevancia de mostrar “distintas historias de amor”. “No siempre se cuentan desde la inocencia y la realidad del sentir, como el amor amical o el amor gay, y consideró que está bien”, añadió.

“Las historias también están siendo contadas desde nuestra perspectiva, como jóvenes, que queremos ser parte del cambio en este momento, en que ya se están abriendo las puertas a otras formas. Efectivamente, hay un grupo muy conservador, pero eso es una lucha que creo que, en la humanidad, siempre va a estar. Creo que Micky (Miguel Valladares) ha tenido valor al atreverse a hacer una película como esta”, dijo Gallesi.

El actor de 27 años, Vasco Rodríguez, es el bravucón del grupo de amigos que viajan a Uruguay. “Estoy agradecido por darme la oportunidad, y por no haberme dado ni un centímetro de bondad en mi personaje, que era la intención”, explica sobre los meses de preparación emocional para hacer ese personaje.

“Antes, era el chico que hacía bullying a mis compañeros. El tiempo y el mundo artístico me enseñaron muchas cosas. Aprendí a ver con respeto lo que no era igual a mí. Conocí nuevos amigos. De hecho, el 80% de mis amigos ahora son gays, y estoy feliz por eso. Agradecido de poder mostrar, con esta película, un amor general tan bonito”, explica Rodríguez.

Por su parte, la actriz Mariagracia Mora recordó los prejuicios alrededor del drama de su personaje, quien es retratada como una adolescente que tiene el don de la sensualidad vibrando a flor de piel y cuya libertad para expresarse a través de su estilo —a veces más atrevido o con escotes— genera comentarios en el universo masculino.

Monserrat Brugué, Miguel Valladares, ray del Castillo, Arianna Fernández, Mariagracia Mora y Alexia Barnechea revisan el material de rodaje de "Locos de amor: mi primer amor".

“Muchas veces las personas tienden a prejuzgar a otras por cómo se ven o por cómo creen que son. Todos estamos expuestos a las redes sociales, algo muy bonito y que da muchos frutos, pero también trae cosas no tan bonitas, como en el caso de mi personaje, Verónica, a quien juzgaban mal por usar cierto tipo de ropa o ser libre”, dice Mora. “Nadie debe ser juzgado por ser uno mismo. Está súper bien concientizar a las personas para que sepan que merecemos tener la libertad de ser uno mismo y no ser juzgado por ello”, agrega.

Melania Urbina, ‘coach actoral’ de los jóvenes actores, debutó en ese cargo en la cinta. Antes conocida por “Django: la otra cara” o “Mariposa negra”, la actriz se mostró agradecida por la entrega del elenco. “Fue un grupo talentoso, disciplinado y apasionado. Acompañarlos fue una experiencia enriquecedora”, dijo.

A continuación, esta es la lista completa de actores de “Locos de amor: mi primer amor”:

Brando Gallesi

Thiago Vernal

Arianna Fernández

Ray del Castillo

María Gracia Mora

Alexia Barnechea

Vasco Rodríguez

Monserrat “Monchi” Brugué

Job Mansilla

Quique Niza (España)

Juan Ramos (Uruguay)

Joaquín Camelo (Uruguay)

Franco Piffaretti (Uruguay)

Música por Diego Dibos

Un atractivo de “Locos de amor: Mi primer amor” es su repertorio musical, cuidadosamente curado por el director musical Diego Dibós. La cinta incluye temas reversionados con un enfoque moderno, como “Isla para dos” de Nano Cabrera, “La Chula” de Maná y “Si los hombres han llegado hasta la luna” de Siempre Así, en las voces del elenco adolescente.

“Teníamos una preselección de canciones bastante extensa, llena de éxitos de los 90. Todos conocemos los 80 como una década de oro de la música, pero los 90 son una década que nos han sorprendido”, dijo Dibos a Saltar Intro de Diario El Comercio. “Desde el lado de los arreglos y las versiones, quisimos mantener la esencia de las canciones, pero dándole un toque extra de modernidad, actualidad y colores para que los chicos más jóvenes se sientan familiarizados con esa música de la época”, agregó.

Alboroto en Uruguay

Anécdotas hay muchas, pero nunca como las historias más parecidas a la película. Los actores de la cinta demuestran su energía sin remordimientos. Antes, durante y después de la función de prensa, aplaudían, lanzaban bromas y onomatopeyas en su emoción por la primera visualización de la cinta en el cine. Barnechea relató entre risas un día de alboroto durante su estancia en Uruguay.

“Era el cumpleaños de Franco Piffaretti, ‘Pif’ y teníamos una torta, un montón de postres, hicimos parrilla y estábamos celebrando. Al final de la noche, no sé cómo empezó una guerra de comida entre todos, incluido Miguel Valladares, a quien esa travesura le costó 500 dólares”, dijo a este diario Alexia Barrenechea. “Tuvieron que llamar al personal de mantenimiento del hotel, fue una locura. Las risas no faltaron. Me sentí como una niña pequeña grabando la película junto a todos mis amigos”, contó.

Tal como su personaje en la película, una profesora estricta que es la última en enterarse de las aventuras de los adolescentes, Brugué se despertó al día siguiente desconcertada. El lugar de la celebración tenía incalculables manchas de torta de cumpleaños. “Qué pasó aquí”, preguntó la popular ‘Monchi’, pero ellos reían en silencio por una de las tantas aventuras vividas en compañerismo, algo que también se proyecta en la película.