El coleccionismo, no solo de “Saint Seiya”, ha dado pasos enormes estos últimos años y es actualmente una afición de interés en adultos más que entre los niños. Y a todo esto surge una gran pregunta: ¿Qué sucede con la colección de una persona cuando esta fallece?

Esta respuesta se las doy con conocimiento de causa, y sobre todo porque hace poco estuve pensando mucho en la muerte, ya que mi padre falleció hace unos días.

Generalmente cuando un coleccionista de “Saint Seiya” muere, me vienen a buscar o la esposa o el hermano para venderme las piezas, muy pocas veces me buscan los hijos. Debe ser porque la edad de los coleccionistas de “Los caballeros del zodiaco” ronda entre los 30 a 40 años, y los hijos son muy menores.

Ahora, no es que cada que fallece un coleccionista de “Saint Seiya” me busquen, no es así. Pero sí me sucede de vez en cuando que me llaman por teléfono o envían un mensaje para contarme que tienen piezas de una colección de alguien que pasó a mejor vida.

La opción que yo les doy son las doy cuando vienen a buscarme son que conserven las piezas de colección, pero generalmente lo que hace falta en ese momento para ellos es dinero o simplemente no tener recuerdos que los pongan tristes. Al final termino comprando las piezas de colección, pero siempre con la opción de que puedan retornar a ellos cuando quieran.

Me sucede también que me buscan para regalarme las piezas y que las exhiba en eventos o en el museo de “Saint Seiya”, a lo cual accedo, pero siempre con la misma condición de que las reclamen cuando gusten.

Esta es mi experiencia con el tema de “Saint Seiya”. Imagino que se repite en otras franquicias y con otros coleccionistas.

Si estás leyendo esto y eres coleccionista, te doy las siguientes opciones:

Si tienen hijos pueden inculcarle desde niños la pasión por la colección para que ellos sigan el legado del coleccionismo.

Otra opción es dejar todas las piezas ya con un precio establecido para que los familiares puedan venderlas sin tener mayores complicaciones.

Y una tercera opción es donarlas en forma temporal o permanente a alguna institución o persona que pueda exhibirlas y que puedan disfrutar la colección las personas que visiten la exhibición.

En mi caso, cuando era más joven, tenía pensando que me entierren con todas mis piezas (las cuales actualmente rondan los 14,000.00 coleccionables). Sin embargo, con el pasar del tiempo, decidí que mi familia (pareja e hija) puedan seguir administrando la colección o en caso se les complique puedan vender todo e irse de vacaciones a Disney (eso me haría feliz esté donde esté).

