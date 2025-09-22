“Los patos y las patas”: Raúl Romero y todos los cameos de la película peruana de estreno

“Los patos y las patas”, película peruana que revive los grandes éxitos de Raúl Romero y su banda, también apuesta por un desfile de personajes pintorescos y cameos locales. Así, el filme de Guillermo Castañeda reúne a una generación de artistas en las salas de cine durante septiembre.

¿De qué se trata “Los patos y las patas”?

Es una comedia musical al ritmo de las canciones de Raúl Romero. La historia sigue a Tomás (Gian Piero Díaz, Diego Villarán), un arquitecto de 40 años que acaba de divorciarse y todavía no ha superado a Romina (Daniela Sarfati, Francisca Aronsson), el amor de su adolescencia. Cuando se entera que ella está de vuelta en Lima, intenta acercarse. En ese momento y por azar del destino, un viejo walkman lo obligo repentinamente a volver al pasado para corregir los errores de su juventud.

Todos los cameos de “Los patos y las patas”

Las intervenciones breves de personajes conocidos del medio siempre refuerzan el carácter divertido de las comedias. En el caso de la cinta peruana “Los patos y las patas”, el cantante y músico Raúl Romero tiene la aparición principal en la primera mitad. Esta se suma a otras apariciones de artistas en general y actores del reparto que sacan unas cuantas risas al público.

Raúl Romero (cantautor)

El cantautor Raúl Romero tuvo la idea original de la película peruana "Los patos y las patas". (Foto: Captura Youtube)

Además de ser el productor con la idea original de la película “Los patos y las patas”, el músico y presentador de televisión, Raúl Romero, aparece como un alumno escolar. Su participación agrega nostalgia a la generación que creció con sus canciones desde su época en los Nosequién y los Nosecuántos, como “Sin calzoncito” y “Magdalena”, así como programas de televisión “R con erre” y “Habacilar” durante los 2000, donde se popularizó con el álias “Cara de haba”.

Zumba

El bailarín Zumba y el actor Gian Piero Díaz en una escena de "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram/Zumba)

Famoso bailarín y personalidad de la televisión peruana, Zumba destaca por su energía en una aparición especial durante el viaje en el tiempo del protagonista de la película.

Rapero Venti

El rapero peruano Venti aparece en "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram/Venti)

Claudio Verkholtz, conocido como “Venti”, es director creativo, productor audiovisual e influencer. Es conocido por su afición al rock y el rap, tonalidades de la banda a la que pertenece, Rompiendo Fronteras. En “Los patos y las patas”, su cameo es un guiño a la generación joven y a la creatividad detrás de cámaras, en una mezcla especial durante una coreografía de los compañeros del colegio de Tomás, el protagonista. Según comentó a Tercer Parlante, el rapero estaba trabajando en la adaptación musical de “Las Torres”, canción de Los Nosequién y los Nosecuántos.

Norlam La Melodía

El salsero cubano Marlon Vila García, "Norlam La Melodía", (izquierda) tiene un espacio musical junto a Willy Gutiérrez en "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram/Marlon Vila)

Cantante y compositor cubano, conocido por su trabajo en “Los 4 de Cuba” y por su faceta como solista, Norlam La Melodía, interviene en un número musical junto a los actores Willy Gutiérrez y Gian Piero Díaz.

Paul Martin y Marisa Minetti

Paul Martin y Marisa Minetti aparece en "Los patos y las patas". (Foto: Jungle Pictures)

La argentina Marissa Minetti, actriz y modelo desde 1994, forma parte del jurado del concurso de bandas en “Los patos y las patas”. En su compañía, el actor peruano de amplia trayectoria en telenovelas y series peruanas y extranjeras (“Lalola”, “Súper Papá”), Paul Martin, la acompaña en una divertida escena.

Raúl Romero (bailarín afroperuano)

El bailarín peruano Raúl Romero aparece en "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram/Romero)

Además del músico Raúl Romero, su tocayo destaca en la película con una breve aparición. El bailarín y coreógrafo, referente de la danza afro y latina en Perú, se suma a la lista de cameos de “Los patos y las patas”.

Macla Yamada

La actriz y locutora peruana Macla Yamada aparece en la película "Los patos y las patas". (Foto: Captura Youtube)

La actriz y podcaster del canal de Youtube “La Roro Networks Clips”, María Claudia Yamada, interpreta a la encargada de la salida de verano escolar en la película.

Hugo Salazar

Hugo Salazar interpreta al profesor del colegio en "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram/Jungle Pictures)

Humorista y locutor peruano, Hugo Salazar da vida al profesor más antiguo del colegio en la película. Su actuación, aunque secundaria, queda grabada entre las mejores escenas de esta comedia peruana.

Óscar Beltrán

El actor peruano Óscar Beltrán aparece en la película "Los patos y las patas". (Foto: Captura Instagram)

Tras su reciente trabajo como coach vocal en “Mistura”, Óscar Beltrán se suma a la sensación por el estreno de esta comedia peruana. Aquí, da vida al padre de Tomás en su versión adolescente (Diego Villarán). Junto al joven actor, crea un vínculo especial que va tomando forma hasta el final de la película.

Willy Gutiérrez

Willy Gutiérrez y Gian Piero Díaz interpreta a Tomás y su padre en "Los patos y las patas".

El dramaturgo y actor Willy Gutiérrez interpreta al padre de Tomás (Gian Piero Díaz) en su versión mayor del 2025, ante de hacer un viaje en el tiempo.

Christian Isla

Christian Isla aparece en "Los patos y las patas". (Foto: Captura Youtube)

Reconocido actor y humorista nacional, aparece como un “reparador del tiempo” al mejor estilo del Doc Brown en “Volver al futuro”. El también conocido artista de la agrupación cómica Los Juanelos, deja un sello especial en las escenas de la cinta peruana.

Elena Romero y Jelly Reátegui

La actriz y cantante peruana Elena Romero, también hermana del músico Raúl Romero, interpreta a la madre de Romina en su versión adulta. Además, la actriz Jelly Reátegui hace el mismo papel, pero en su época joven.

Elenco oficial

Diego Villarán (“Tomacito” joven)

Gian Piero Díaz (Tomás adulto)

Francisca Aronsson y Daniela Sarfati interpretan a Romina, el primer amor de Tomás.

Elena Romero (madre de Romina)

Macla Yamada (Profesora de verano)

Kareem Pizarro (“Jotache”)

Óscar Beltrán (Padre de Tomás)

Anaí Padilla (directora del colegio)

Christian Ysla (técnico reparador)

Malú Menacho (chica rara de la banda)

Vasco Rodríguez (Pelos, el malo del colegio)

Emilram Cossío (mejor amigo de Tomás)

Ficha Técnica