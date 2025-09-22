“Los patos y las patas”: Raúl Romero y todos los cameos de la película peruana de estreno

Escucha la noticia
“Los patos y las patas”: Raúl Romero y todos los cameos de la película peruana de estrenoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“Los patos y las patas”, película peruana que revive los grandes éxitos de Raúl Romero y su banda, también apuesta por un desfile de personajes pintorescos y cameos locales. Así, el filme de Guillermo Castañeda reúne a una generación de artistas en las salas de cine durante septiembre.
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
¿De qué se trata “Los patos y las patas”?
Es una comedia musical al ritmo de las canciones de Raúl Romero. La historia sigue a Tomás (Gian Piero Díaz, Diego Villarán), un arquitecto de 40 años que acaba de divorciarse y todavía no ha superado a Romina (Daniela Sarfati, Francisca Aronsson), el amor de su adolescencia. Cuando se entera que ella está de vuelta en Lima, intenta acercarse. En ese momento y por azar del destino, un viejo walkman lo obligo repentinamente a volver al pasado para corregir los errores de su juventud.
Newsletter Saltar Intro
Todos los cameos de “Los patos y las patas”
Las intervenciones breves de personajes conocidos del medio siempre refuerzan el carácter divertido de las comedias. En el caso de la cinta peruana “Los patos y las patas”, el cantante y músico Raúl Romero tiene la aparición principal en la primera mitad. Esta se suma a otras apariciones de artistas en general y actores del reparto que sacan unas cuantas risas al público.
Raúl Romero (cantautor)
Además de ser el productor con la idea original de la película “Los patos y las patas”, el músico y presentador de televisión, Raúl Romero, aparece como un alumno escolar. Su participación agrega nostalgia a la generación que creció con sus canciones desde su época en los Nosequién y los Nosecuántos, como “Sin calzoncito” y “Magdalena”, así como programas de televisión “R con erre” y “Habacilar” durante los 2000, donde se popularizó con el álias “Cara de haba”.
Zumba
Famoso bailarín y personalidad de la televisión peruana, Zumba destaca por su energía en una aparición especial durante el viaje en el tiempo del protagonista de la película.
Rapero Venti
Claudio Verkholtz, conocido como “Venti”, es director creativo, productor audiovisual e influencer. Es conocido por su afición al rock y el rap, tonalidades de la banda a la que pertenece, Rompiendo Fronteras. En “Los patos y las patas”, su cameo es un guiño a la generación joven y a la creatividad detrás de cámaras, en una mezcla especial durante una coreografía de los compañeros del colegio de Tomás, el protagonista. Según comentó a Tercer Parlante, el rapero estaba trabajando en la adaptación musical de “Las Torres”, canción de Los Nosequién y los Nosecuántos.
Norlam La Melodía
Cantante y compositor cubano, conocido por su trabajo en “Los 4 de Cuba” y por su faceta como solista, Norlam La Melodía, interviene en un número musical junto a los actores Willy Gutiérrez y Gian Piero Díaz.
Paul Martin y Marisa Minetti
La argentina Marissa Minetti, actriz y modelo desde 1994, forma parte del jurado del concurso de bandas en “Los patos y las patas”. En su compañía, el actor peruano de amplia trayectoria en telenovelas y series peruanas y extranjeras (“Lalola”, “Súper Papá”), Paul Martin, la acompaña en una divertida escena.
Raúl Romero (bailarín afroperuano)
Además del músico Raúl Romero, su tocayo destaca en la película con una breve aparición. El bailarín y coreógrafo, referente de la danza afro y latina en Perú, se suma a la lista de cameos de “Los patos y las patas”.
Macla Yamada
La actriz y podcaster del canal de Youtube “La Roro Networks Clips”, María Claudia Yamada, interpreta a la encargada de la salida de verano escolar en la película.
Hugo Salazar
Humorista y locutor peruano, Hugo Salazar da vida al profesor más antiguo del colegio en la película. Su actuación, aunque secundaria, queda grabada entre las mejores escenas de esta comedia peruana.
Óscar Beltrán
Tras su reciente trabajo como coach vocal en “Mistura”, Óscar Beltrán se suma a la sensación por el estreno de esta comedia peruana. Aquí, da vida al padre de Tomás en su versión adolescente (Diego Villarán). Junto al joven actor, crea un vínculo especial que va tomando forma hasta el final de la película.
Willy Gutiérrez
El dramaturgo y actor Willy Gutiérrez interpreta al padre de Tomás (Gian Piero Díaz) en su versión mayor del 2025, ante de hacer un viaje en el tiempo.
Christian Isla
Reconocido actor y humorista nacional, aparece como un “reparador del tiempo” al mejor estilo del Doc Brown en “Volver al futuro”. El también conocido artista de la agrupación cómica Los Juanelos, deja un sello especial en las escenas de la cinta peruana.
Elena Romero y Jelly Reátegui
La actriz y cantante peruana Elena Romero, también hermana del músico Raúl Romero, interpreta a la madre de Romina en su versión adulta. Además, la actriz Jelly Reátegui hace el mismo papel, pero en su época joven.
Primer trailer de “Los patos y las patas”
Segundo Trailer oficial de “Los patos y las patas”
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Elenco oficial
- Diego Villarán (“Tomacito” joven)
- Gian Piero Díaz (Tomás adulto)
- Francisca Aronsson y Daniela Sarfati interpretan a Romina, el primer amor de Tomás.
- Elena Romero (madre de Romina)
- Macla Yamada (Profesora de verano)
- Kareem Pizarro (“Jotache”)
- Óscar Beltrán (Padre de Tomás)
- Anaí Padilla (directora del colegio)
- Christian Ysla (técnico reparador)
- Malú Menacho (chica rara de la banda)
- Vasco Rodríguez (Pelos, el malo del colegio)
- Emilram Cossío (mejor amigo de Tomás)
Ficha Técnica
- Título Original: Los patos y las patas
- País de origen: Perú
- Idioma Original: Español
- Géneros: Comedia, Musical, Romance
- Director: Guillermo Castañeda
- Guion: Gabriel Tito Iglesias
- Estudio: Jungle Pictures
- Producción: Jorge Elgegren Gonzales, Daniel Minhuey Laguna
- Director de Fotografía: Rubén Carpio Pefaure
- Dirección de Arte: Anaí Olivares
- Vestuario: Pepe Guevara
- Maquillaje: Rocío Vásquez
- Sonido Directo: John Figueroa
- Edición: Sara Oscco Prieto
TE PUEDE INTERESAR
- Vasco Rodríguez de "Los patos y las patas": “Hay que estar muy bien mentalmente para afrontar los malos comentarios en las redes sociales”
- Diego Villarán sobre “Los patos y las patas”: “La química con Francisca Aronsson no es publicitaria, es natural”
- “Pasé por una depresión”: Francisca Aronsson habla de su momento más duro, las críticas que la marcaron y su lugar entre las mujeres más poderosas del Perú
Contenido Sugerido
Contenido GEC