Frente al mar de Punta Negra, la canción “Los patos y las patas” suena una y otra vez, mientras Guillermo Castañeda, el director de la película, busca la toma perfecta. Los curiosos que se acercan a ver el rodaje aprovechan para tararear la canción. A pesar de las diferentes edades del improvisado publico, todos se saben la letra del que es uno de los temas más famosos del repertorio de Raúl Romero y su grupo los No sé quién y los no sé cuántos. Y esa fue una de las razones por las que nació la idea de “Los patos y las patas”, una película que se estrenará en julio de este año y cuya trama se inspira en la música de Romero.

Aunque Guillermo Castañeda es conocido por su rol como actor, lleva ya un buen tiempo involucrado en la realización de películas con la productora Jungle Pictures, que ha tenido éxitos como “Vivo o muerto” y “La foquita, el 10 de la calle”; y este año será su debut en la dirección de un largometraje con esta cinta que lleva poco más de tres años en sus planes.

Después de ver “Sing Street” (disponible en Netflix), Castañeda empezó a imaginar un guion que, como ocurre con aquella producción irlandesa, tome canciones entrañables para narrar una historia. Y el repertorio de Raúl Romero, con quien tenía una buena amistad, se le vio inmediatamente a la cabeza. “Esta no es una película biográfica de Raúl o de los NSQ, sino es una historia que se ambienta con las canciones de Raúl. Yo defino la película como una comedia romántica musical. Es comedia porque todo el tiempo te vas a entretener, es romántica porque conocemos esta historia de un primer amor y es musical porque tenemos cinco canciones en ese formato, aunque también hay canciones incidentales”, explica Castañeda.

La película se fue construyendo bajo el formato ‘jukebox’, al estilo “Mamma Mía”. Es decir, el guionista tomó el catálogo de Romero y eligió las composiciones que eran más propicias para contar la historia de Tomás (Gian Piero Díaz) y Romina (Daniela Sarfaty), dos personas que se conocen a inicios de la década del 90, cuando empezando el quinto grado de secundaria se enamoran y viven una aventura musical en su adolesencia. La historia se desarrolla en dos tiempos: en el pasado, donde los personajes son interpretados por Diego Villarán y Francisca Aronsson, y en la actualidad donde un ‘walkman’ se vuelve un hilo conductor y un “personaje importante”, según Castañeda.

Rodaje de verano

Las grabaciones de “Los patos y las patas” comenzaron a finales de enero y se extenderán durante un mes. Una de las primeras escenas en filmarse fue la del momento en el que Diego y Romina se conoce en el año 1993. “Estoy súper emocionada con esta película. Obvio por la banda sonora, pero también porque siento que mi personaje guarda similitudes con mi vida: Romina es una chica muy tranquila, estoica, que siempre ve soluciones ante los problemas, muy chill. Tenía ganas de hacer un papel así, porque los personajes que he hecho por lo general son de chicas o un poco cuadriculadas o, en el otro extremo, psicópatas”, contó Francisca Aronsson a “Saltar Intro” de “El Comercio”, que acompañó en exclusiva al elenco en su primera semana de rodaje.

En esta película, Aronsson volverá a hacer dupla con Diego Villarán, con quien interpretó una de las parejas más populares de la telenovela “Pituca sin lucas”. "Las escenas con Fran son bacanes, porque hay bastante química entre nosotros. Además, la gente dice que nos vemos bien juntos en pantalla, así que supongo que les va a gustar mucho esta película", complementó el actor.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

En las primeras escenas de Tomás y Romina, también tendrán un rol importante los personajes de los actores Macla Yamada y Kareem Pizarro. Yamada le dará vida a la Miss Lola, la profesora de educación física del colegio Santa Lupita y quien tratará de integrar a Tomasito, el nuevo de la promoción.

“Yo nací en 1994, para mí ha sido bastante especial el tema de la ropa para esta película. Me encanta todo ese universo del vestuario, maquillaje y peinado, cuando nos tienen que trasladar a otros tiempos. Ha sido muy interesante para mí ver ese arte y todo está muy bien trabajado. Además, mi personaje, junto a los de Anaí Padilla y Hugo Salazar, reversionamos el tema “Educación” en un momento importantísimo de la cinta. Fue bastante evocador de mi adolescencia volver a escuchar a Los NSQNSC. No sabía que me habían marcado tanto sus canciones hasta estar en el estudio de grabación", contó Yamada.

Por su parte, Kareem Pizarro, quien hizo en su infancia películas como “Asu Mare” y “Hotel Paraíso”, retorna al cine tras una larga ausencia en esta cinta con el rol de ‘Jotache’, uno de los mejores amigos de Romina y Tomás y con quien arma una banda junto al personaje de Malu Menacho (Nina).

“La amistad es esencial en esta película, porque somos los amigos quienes ayudamos a Tomasito a ser la persona que es. Con los chicos del elenco hemos conectado rápido, nos llevamos súper bien, paramos bromeando, hasta nos parecemos a los personajes. El elenco es súper bonito y especial”, explica Pizarro, quien el filme interpretará el tema “Adiós orgullo”.

Pronto en cines

“Los patos y las patas” se estrenará el jueves 24 de julio del 2025 en salas de todo el Perú. La película incluirá un ‘cameo’ de Raúl Romero y muchas escenas que buscan ofrecer un momento de entretenimiento y conexión a través de las canciones del también conductor de TV.

“Esta película es una comedia familiar, para recordar al primer amor y llenarse de la nostalgia noventera. Les aseguro que se van a divertir, no hay escena en la que no esté dejando algo para que se rían”, promete Castañeda.