Recuerdo que cuando salió el ‘live action’ “Saint Seiya – El Inicio”, los actores de la película visitaron eventos e hicieron algunas activaciones. Sin embargo el gran ausente era el protagonista, es decir Seiya, interpretado por el joven actor Arata Mackenyu.

Fue una sorpresa cuando un evento en el Perú llamado Geek Festival anunció que el actor visitaría nuestro país. Obviamente promocionando más el reciente ‘live action’ de Netflix de “One Piece”, donde interpreta a Zoro. Yo no podía creerlo, Seiya vendría al Perú. Estaba muy emocionado, ya que si bien es cierto la película no fue todo un éxito, poder conocer al ‘live action’ de Seiya era una oportunidad que no podía dejar pasar.

Mackenyu arrancó su gira por Latinoamérica en Colombia, país donde algo salió mal. Me refiero a las polémicas fotos con el actor, ya que la fotos fueron tomadas con una distancia muy pronunciada. Tanto así que las fotos se veían extrañas.

Bueno, aquí mi experiencia con este hombre guapo 😻



Al entrar fueron super insistentes en "no pueden tocarlo", lo que es completa y absolutamente NORMAL, al menos para mi, yo no quisiera estar tocando a un montón de desconocidos por más fans que seamos. pic.twitter.com/ghmfrW6xOD — わたしはUna💗Villanaです - Mrs. Bang 🙃 (@MajoAlvarezH) November 27, 2023

Luego de Colombia se fue a México. Allí las fotos ya no tuvieron tanta distancia con los fans.

Todo este problema con las fotos hizo que tenga cierto temor de cómo serían en Lima, Perú las fotos con sus fans.

Jorge de Pegaso en el Geek Festival. / Jorge de Pegaso/ Cortesía

El día del evento fui el primero en pasar para las fotos, por lo cual estaba muy nervioso, pero sobre todo muy temeroso que las fotos salgan mal.

Sin embargo, los fans del Perú tuvimos la suerte de que las fotos salieron muy bien, no hubo esa distancia tan pronunciada. En cuanto a ítems que me firmó, les cuento que Mackenyu me firmó un póster de cines y discos de la película en formato blu-ray y DVD.

Mackenyu en Lima. / Jorge de Pegaso/ Cortesía

Mackenyu en Lima. / Jorge de Pegaso/ Cortesía

Lo curioso fue que me pidió el cuadro original Guinness para poder leerlo (lo llevé para la foto). Luego de leer el cuadro me miró y sacó un plumón para firmarlo. Yo le dije que no hay problema, ya que como coleccionista es algo raro tener el Guinness firmado por Seiya.

Makcneyu ha sido muy polémico por su forma de ser con los fans, algo frio, distante y hasta cortante. Eso sí, nunca fue mal educado, siempre tenía a la mano un “hola” y un “gracias”.

Jorge Vásquez y Mackenyu en Lima. / Jorge de Pegaso/ Cortesía

Pero creo que ese fue el problema, que no decía más que eso, lo que llevó a muchos fans a salir decepcionados de conocerlo. Por otro lado, hubo fans que entendía que era su personalidad y que hay que respetarla.

De mi lado, salí de conocerlo, pero con sentimiento encontrados. Estaba feliz por tener firmas del actor y por haberlo visto en persona, pero triste porque no fue más atento con sus fans. Y eso que conmigo, según pude ver, fue más atento por el tema del Guinness (lo cual no me parece justo con los fans).

Mientras me firmaba las cosas le pregunté si había posibilidad de una segunda parte del ‘live action’ de “Saint Seiya”. Me dijo que esperemos. Y yo espero, pero me gustaría que se diera con algunos cambios que los fans queremos ver (como la aparición de los demás caballeros de bronce).

Y así terminó mi aventura de conocer al polémico Seiya, que pese a los momentos altos y bajos me quedé contento de poder ver en persona al actor.