El actor español Maxi Iglesias aseguró que la peruana “Hasta que nos volvamos a encontrar” es la “película más bonita” que ha hecho hasta este momento de su carrera, que incluye otros títulos de éxito en Netflix como “Valeria”, “Toy Boy” y “La cocinera de Castamar”.

El galán de 31 años protagonizó la más reciente portada de la revista “Men’s Health”, en su edición española, y fue muy elogioso con su experiencia de rodaje en el Perú, que incluyó ciudades como el Cusco, Ica y Puno.

“(’Hasta que nos volvamos a encontrar’ es un trabajo que me ha dado muchas alegrías, tanto profesional como personalmente. Fíjate que es curioso, porque me apetecía muchísimo hacer una película romántica, pero romántica de verdad, sin tintes de comedia, desde hace años”, aseguró el actor al citado medio.

“Además, una muy buena amiga estaba en el Perú y me dijo: ‘Sé lo que te gusta viajar y tienes que venir a este país’, y esa misma semana me llegó el guion”, contó el español, quien dijo que tuvo que superar varios cástings para hacerse con el papel estelar en la película escrita y dirigida por el nacional Bruno Ascenzo.

“Creo que es la película más bonita que he hecho hasta la fecha. Y el Perú me ha aportado muchas cosas a nivel personal. He ‘flipado’(*) con el país, he ‘flipado’ con su gente... y de ahí han salido cosas, claro”, continuó el actor.

“Hasta que nos volvamos a encontrar”, cuyo elenco es liderado por la peruana Stephanie Cayo, se estrenó de manera global el 18 de marzo en Netflix, siendo la primera producción nacional para la plataforma de streaming.

En su primera semana ‘online’, la película logró más de 12 millones de horas de reproducciones y entrar al Top 10 en 4 continentes. Además, se posicionó como la segunda película de habla no inglesa más vista en la plataforma de streaming, por detrás de la sueca “Black Crab” con Noomi Rapace.

Tras “Hasta que nos volvamos a encontrar”, Maxi Iglesias, quien actualmente es pareja sentimental de la peruana Stephanie Cayo, contó que rodará una serie en otro país latinoamericano: México, en una producción con Kate del Castillo como estrella.

“Después de hacer una película tan romántica como ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, que enseñaba, digamos, la parte bonita del amor, me apetecía poner el acento en la parte fea. Y esta serie es justo eso”, declaró a “Men’s Health” de España.

(*) Flipar es una jerga española que significa estar o quedar maravillado o admirado con algo.

