Cinco meses después de ser acusado de acoso sexual, el actor de “Merlina”, Percy Hynes White calificó las acusaciones en su contra como una “campaña de desinformación”.

“A principios de este año, alguien a quien nunca conocí inició una campaña de desinformación sobre mí en redes sociales. Debido a esto, mi familia ha sido engañada y mis amigos han recibido amenazas de muerte”, escribió Hynes White en una de sus historias de Instagram.

“Se usaron fotos mías de cuando era menor de edad, y se presentó a mi personaje como odioso. Mi amiga Jane fue retratada falsamente como una víctima, y sus intentos de dejar las cosas claras han sido ignorados. Ella me dio permiso para incluirla en este mensaje”, agregó.

Percy Hynes White da vida a Xavier Thorpe en "Merlina". Foto: Netflix

“Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me representen como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Estos son el tipo de afirmaciones dañinas y sin fundamento que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy muy agradecido por todos los que me apoyaron y me ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe cesar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”, concluye el mensaje.

El 18 de enero, un usuario de Twitter alegó que Hynes White la había agredido en una fiesta que organizó en Toronto y que supuestamente había agredido a otras mujeres. El usuario afirmó que Hynes White y sus amigos organizaban fiestas y proporcionaban alcohol y drogas a niñas menores de edad para tener relaciones sexuales con ellas. El tweet ha sido eliminado desde entonces.

“Perseguía, tenía relaciones sexuales, abusaba y drogaba a mi amigo que tenía 13/14 años en ese momento. La última vez que supe que tuvieron sexo ella tenía 16 años y él 20. Él me agredió en una de esas fiestas cuando yo estaba demasiado borracho, y había acorralado, presionado y agredido a varios de mis amigos”, afirmó entonces el usuario de Twitter.

Cabe destacar que a la fecha, este tuit fue borrado.

(Foto: Percy Hynes White/ Instagram)

Alegaciones similares aparecieron en Twitter después de que la primera acusación cobrara fuerza. Muchos fanáticos de “Merlina” se unieron para que Hynes White fuera eliminado del programa.

Hynes White interpretó a Xavier Thorpe en la temporada 1 de “Merlina”. Su personaje es un estudiante de la Academia Nevermore y tenía la habilidad mágica de hacer que su obra de arte cobrara vida. Fue uno de los intereses amorosos del protagonista Wednesday Addams (Jenna Ortega) y su compañera de estudios Bianca Barclay (Joy Sunday).

Anteriormente, Hynes White apareció en “The Gifted” de Fox y en programas canadienses como “Pretty Hard Cases”, “Transplant” y “Murdoch Mysteries”.

El 6 de enero, “Merlina” se renovó para la temporada 2 después de convertirse en uno de los mayores éxitos de Netflix en la historia de la plataforma.

Se convirtió en la segunda temporada de televisión en inglés más grande de Netflix, con más de 1200 millones de horas vistas en sus primeros 28 días. También estableció un nuevo récord de plataforma para la mayor cantidad de horas vistas para una serie en inglés en su primera semana, con más de 341 millones de horas vistas.

tráiler Saltar Intro | Tráiler de "Merlina" de Tim Burton. (Fuente: Netflix)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Merlina?

La primera temporada de “Merlina” llegó a la plataforma de streaming Netflix el 23 de noviembre de 2022 y desde entonces ha sido un éxito entre los suscriptores de dicho servicio. Es por ello que el público esperaba la confirmación de una segunda entrega de la serie sobre la hija de la familia Addams.

Netflix tardó algunas semanas, pero el pasado 6 de enero anunció la producción de una nueva temporada de “Merlina”. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuándos sería estrenada.

¡ES OFICIAL! 😱 Llega la segunda temporada de 'Merlina' solo en Netflix. 🖤 ¿Crees saber lo que sucederá? Deja aquí tus teorías.👇 pic.twitter.com/DytO1QAfvA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 6, 2023





¿Quiénes integran el cast de “Merlina”?

La serie dirigida por Tim Burton tiene como protagonista a la actriz estadounidense Jenna Ortega en el papel de Merlina, la hija de la familia Addams. Ella es acompañada por Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán en la producción de Netflix:

Esta es la lista completa de actores en “Merlina”:

Jenna Ortega como Merlina Addams

como Merlina Addams Catherine Zeta Jones como Morticia Addams

como Morticia Addams Luis Guzmán como Gomez Addams

como Gomez Addams Isaac Ordonez como Pugsley Addams

como Pugsley Addams Gwendoline Christie como Larissa Weems

como Larissa Weems Emma Myers como Enid Sinclair

como Enid Sinclair Christina Ricci como Marilyn Thornhill

como Marilyn Thornhill Víctor Dorobantu como Dedos

como Dedos Percy Hynes White como Xavier Thorpe

como Xavier Thorpe Hunter Doohan como Tyler Galpin

Enid (Emma Myers) y Merlina (Jenna Ortega) en "Merlina". (Foto: Netflix)

