En una decisión que resuena en el mundo del cine, Michael Caine, uno de los actores más legendarios de la historia contemporánea del séptimo arte, ha anunciado su retiro de la actuación. Con más de 70 años de una carrera cinematográfica impresionante, Caine, de 90 años de edad, ha decidido poner punto final a su tiempo en el cine.

El legado de Michael Caine se extiende por más de 160 películas, incluyendo obras maestras como la trilogía de “Batman”, “Interstellar” y “Cider House Rules”, por la cual obtuvo uno de sus dos premios Oscar como mejor actor de reparto. Este icónico actor británico ha decidido dar un paso al costado, cediendo el protagonismo a la nueva generación y, al mismo tiempo, concediéndose un merecido descanso de la agitada vida entre cámaras y sets de rodaje.

¿Por qué se retira Michael Caine?

En sus propias palabras, Caine expresó: “Los únicos papeles que es probable que consiga ahora son hombres de 90 años, o tal vez 85. No van a ser los protagonistas. No tienes protagonistas a los 90 años, vas a tener chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: ‘mejor me voy con todo esto’”.

Su decisión de retirarse llega tras protagonizar su última película, “The Great Escaper”, que recibió elogios tanto de la crítica como del público. Caine se retira en la cima de su carrera, demostrando una vez más su genialidad en la pantalla grande.

Con un inicio en el mundo de la actuación en 1950 y un debut oficial en el cine en 1956, Caine dejó una huella imborrable en la industria. Su filmografía incluye 160 películas, con momentos icónicos en obras como “Alfie” (1966), “The Italian Job” (1969), “Hannah and Her Sisters” (1986, por la cual ganó su primer Oscar) y “The Cider House Rules” (1999, que le otorgó su segundo Oscar).

Sin embargo, su consagración en la cultura popular llegó con su papel como Alfred en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, donde cautivó al público más amplio. La retirada de Michael Caine es un hito en la historia del cine y marca el final de una era de talento y dedicación inquebrantables.

Las mejores películas de Michael Caine

Alfie (1966)

The Italian Job (1969)

Sleuth (1972)

The Man Who Would Be King (1975)

The Cider House Rules (1999)

The Dark Knight Trilogy (2005, 2008, 2012)

The Prestige (2006)

Get Carter (1971)

Hannah and Her Sisters (1986)

Educating Rita (1983)

Children of Men (2006)

The Quiet American (2002)

Zulu (1964)

The Muppet Christmas Carol (1992)

The Kingsman Series (2014, 2017, 2021)

Little Voice (1998)

Is Anybody There? (2008)

The Ipcress File (1965)

The Last Valley (1971)

A Bridge Too Far (1977)

The Great Escaper (2024)

Lista de premios de Michael Caine

Premios de la Academia (Oscar):

Oscar al Mejor Actor de Reparto por “Hannah and Her Sisters” (1987).

Oscar al Mejor Actor de Reparto por “The Cider House Rules” (2000).

Globos de Oro:

Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia o Musical por “Educating Rita” (1984).

Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por “Hannah and Her Sisters” (1987).

Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por “Little Voice” (1999).

Premios BAFTA:

Premio BAFTA al Mejor Actor Británico por “The Ipcress File” (1966).

Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por “Hannah and Her Sisters” (1987).

Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por “The Cider House Rules” (2000).

Premio BAFTA Fellowship (2000).

Festival de Cannes:

Mejor Actor en el Festival de Cannes por “The Cider House Rules” (1999).

Premios Screen Actors Guild (SAG):

Premio SAG al Mejor Actor de Reparto por “The Cider House Rules” (2000).

Premios Grammy:

Premio Grammy a la Mejor Grabación Hablada por “What’s It All About?” (1993).

