“Mojuro”: todo sobre el nuevo manga escrito por Gege Akutami, mangaka de “Jujutsu Kaisen”

El universo del manga está a punto de recibir una nueva propuesta que ya despierta la curiosidad de los fanáticos de “Jujutsu Kaisen”. Se trata de “Mojuro”, la nueva obra escrita por Gege Akutami y dibujada por Yuji Iwasaki, que llegará a las páginas de la Weekly Shōnen Jump en septiembre de 2025. Esto es todo lo que debes saber sobre este esperado lanzamiento.
¿Qué es “Mojuro”?
“Mojuro” es el próximo manga que debutará en la edición número 41 de la Weekly Shōnen Jump el 8 de septiembre de 2025. La revista ha confirmado que el capítulo inicial contará con portada destacada y páginas a color, lo que evidencia el peso que Shueisha le está dando al proyecto.
Lo interesante es que no se trata de una serie larga, sino de una mini-serie especial, similar a propuestas como “Burn the Witch” o “Jaco the Galactic Patrolman”.
El regreso de Gege Akutami
Tras finalizar “Jujutsu Kaisen”, Gege Akutami regresa al manga, pero esta vez únicamente como guionista. La decisión responde a su deseo de seguir explorando nuevas ideas sin enfrentarse al enorme desgaste físico y mental que implica dibujar semana a semana para Jump.
Con “Mojuro”, Akutami tiene la libertad de arriesgarse narrativamente y experimentar con conceptos distintos, sin la presión de tener que repetir el fenómeno mundial que fue “Jujutsu Kaisen”.
El arte de Yuji Iwasaki
El dibujo estará a cargo de Yuji Iwasaki, mangaka reconocido por su participación en “Cipher Academy”. Su estilo detallado y fresco promete dar un aire completamente nuevo a las ideas de Akutami.
Esta dupla creativa marca un cambio importante: es la primera vez que Akutami comparte un proyecto de esta magnitud con otro artista, lo que ha generado grandes expectativas entre los lectores.
Lo que se sabe de la historia
Hasta ahora, no se ha revelado una sinopsis oficial. Sin embargo, el primer capítulo tendrá alrededor de 54 páginas, lo cual permitirá introducir de manera sólida el mundo y a los personajes principales.
Dónde leer “Mojuro”
El manga estará disponible de forma simultánea en plataformas oficiales como Manga Plus, Shonen Jump+ y Viz Media, por lo que los fans de todo el mundo podrán leerlo gratuitamente desde el día de su estreno.
Un lanzamiento especial en Jump
Shueisha ha preparado el lanzamiento de “Mojuro” como un evento editorial. Al darle portada, páginas a color y gran difusión, la revista busca no solo celebrar el regreso de Akutami, sino también ofrecer a los lectores una obra fresca y experimental que podría marcar tendencia en futuros proyectos de la Jump.
Ficha técnica de “Mojuro”
- Título: Mojuro (ミモジュロウ)
- Autor (guion): Gege Akutami (Jujutsu Kaisen)
- Dibujante: Yuji Iwasaki (Cipher Academy)
- Editorial: Shueisha
- Revista: Weekly Shōnen Jump (edición nº 41, 2025)
- Fecha de estreno: 8 de septiembre de 2025
- Formato: Mini-serie / publicación corta
- Capítulo inicial: ~54 páginas, con portada y páginas a color
